Дивные дела деются в нашей большой и гордой стране, которая пошла своим уникальным путём ™. Надысь у её сателлита Беларуси стали блокировать Торы, при этом хорошо видно как в режиме реального времени адаптируется защита — мосты (bridges) в ручном режиме постепенно коллекционируются и добавляются в общий бан-лист (по проблематике этого можно почитать у меня вот здесь). Как уже давно замечено, Беларусь — это экономико-политический полигон России, то есть всё, что внедряется в Беларуси, после обкатки и осмысливания вскоре ВНЕЗАПНО всплывает на её большой славянской родине. Таких корреляций так много, что политологи уже давно называют Беларусь своего рода testnet’ом для РФ. На феномене такой отложенной репликации останавливаться здесь не будем, ибо она имеет оффтопичные корни, а пока примем просто на веру это как некую гипотезу, и вперим свой жадный взгляд в то, что происходит там.

А происходит на Белой Руси на данный момент следующее. Год помучавшись с подручной изолентой и скотчем, местные siloviki не смогли собрать эффективно фильтрующую систему, а потому просто купили некое китайское решение. Интересны детали: бан-список этого стороннего решения содержит ip-адреса 5994 входных нод Тора, которых всего на данный момент чуть-чуть больше 7000. Таким образом, государствам уже во всю предлагаются сторонние аутсорс-решения наподобие антивирусных, установив которые под ключ знай себе просто плати абонентку и обновляй базы, которые, в свою очередь, будут пополнять чорные айтишники, предположительно, с узким разрезом глаз. Так бабло постепенно побеждает зло. Базы эти содержат не сигнатуры вирусов, а бескрайние коллекции ip-адресов всякой нечести для сторонников крепкой вертикали, как-то: VPN’ов, прокси, анонимизаторов, Тор’ов etc.

Так вот, други мои одноядерные, возвращаясь к Беларуси — горят мосты, мосты горят — количество рабочих bridges тает прямо на глазах, предлагается сразу переходить к обфускации трафика, так сказать готовится к эшелонированной обороне. Алигер ком алигер, впрочем, запрашиваемые мною custom bridges банятся тоже довольно шустро, из чего следует, что засланные казачки китаёзы также во всю юзают такие же общие интерфейсы запроса приватных мостов. Только мы их юзаем по прямой нужде, а они их — тупо банят. Но дело не в Торе конкретном, к которому я кстати испытываю большой скепсис, дело в общей тенденции.

Да, пока жить можно, но только если осторожно. Но вот вам пример с перспективой: чорные айтишники, работающие исключительно за деньги, а не за светлые гуманистические идеалы человечества, прямо сейчас скучковались в Туркменистане. Так вот, в солнечном Туркменистане не только не сменяется президент, но там даже не работает Tor, такая вот странная корреляция нарисовалась. OBFS4 в тех краях определяется моментально, после чего соединение принудительно дропается. Даже Meek не работает: начинается передача данных, а через примерно мегабайт-полтора DPI на пограничном шлюзе понимает, что серверы Amazon, вероятнее всего, используются для передачи данных, а не для чистого HTTPS-соединения, и перестает пропускать трафик. А Azure заблокирован, и Meek Azure, соответственно, тоже. На FTE не приходит ответ — лишь тишина одиночества.

Пустота. Тишина. Одиночество. Ночь.

И никто никогда не захочет помочь.

Все прошло. Смысл всплывет в кадрах из кинолент.

Но остался в душе, как царапина, интернет.

Конечно, сравнивая Беларусь, Туркменистан и Россию, нельзя недооценивать последнюю, где размах энтропического бардака имеет такие гипетрофированно-циклопические масштабы, что начинаешь сомневаться: возможно ли в РФ в принципе закупить оборудование DPI, чтобы деньги, выделенные на эти святые государственные цели не самораспилились по дороге к поставщику оборудования? Короче говоря, in эффективные менеджеры we trust, пока никакой иной надежды не проглядывается. Тем более буквально давече Парень с Голым Торсом подписал новую доктрину информационной безопасности страны, в которой особо обращается внимание на то, что «наращивается информационное воздействие на население России в целях размывания духовно-нравственных ценностей».

И покамест все мы тут духовно-нравственно размываемся, невинно теряя девственную жесткость своих морально-этических скреп («под напором ряда враждебно настроенных к нам государств»), содрогаясь в тщетных попытках развидеть однажды увиденное в бездонных сетевых недрах интернета, предлагаю далее в качестве прикладного спиритического сеанса попробывать заглянуть в наше тревожное будущее — в современный красный Китай. Как же тамошнее государство зафиксировало тлетворное размытие умов своих сограждан, как блокируются внешние сервисы, как обламываются тщедушные поползновения враждебных государств?

Далее под моим катом выложены заметки-наблюдения простого русского мужичка-айтишника, такого как ты и я, в рубахе и с православным крестом на груди, который размывает делится своими житейскими впечатлениями от юзания китаёзного интернета, в частности, тамошнего VPN’а. Попутно напомню, что ранее мною было взято похожее интервью Сеть через прицел DPI: анатомия китайского интернета, которое прекрасно дополняет все эти наблюдения правдой маткой сухими техническими подробностями.

Сие есть наше будущее окаянное, оно грядет как тать. Считаю, что для начала сеанса всем показан укольчик чего-нить седативно-успокоительного, ну а затем уже сразу можно постигать не страшась всё сокрытое под катом.

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