Под конец года есть смысл подвести некие символические итоги.
Далее приведу цифры о самых популярных направлениях и специализациях в программировании в России по состоянию на сегодня. Какой язык и технологии будут самыми востребованными и распространёнными на нашем внутреннем рынке в следующем 2017 году? — далее собраны статистика вакансий и частные мнения разных экспертов (большая часть из которых это породистые HR’ы от крупных российский ИТ-компаний).
Мы попросили представителей рекрутинговых сайтов и агентств, а также венчурных фондов рассказать о том, какие ИТ-профессии, на их взгляд, окажутся наиболее востребованными в росс. ИТ-индустрии в 2017 году. Своим мнением поделились представители HeadHunter, Superjob, ФРИИ и других российских компаний.
Таблицы, цифры и комментарии — всё заныкано под катом.
Следуя интересным советам из комментов к прошлому посту, в качестве эксперимента попробую инвертировать присущий мне утробно-негативный нарратив на прямо противоположный.
Итак, пару недель назад российское информационное агентство Крединформ опубликовало собственный рейтинг крупнейших российских разработчиков компьютерного программного обеспечения по итогам 2015 года (сухие цифры, кому интересно: итоговая таблица рэнкинга, свежий список всех крупных компаний российского ИТ-рынка). Агентство известно своей дотошностью и тщательностью подсчётов, эти статистические данные впервые открыто опубликованы бесплатно (до этого были доступны только на коммерческой основе). Что ж, хоть и под конец 2016 теперь мы можем достаточно достоверно обозреть динамику развития русского ИТ — уже в пост-крымский и кризисный 2015 год.
И результаты радуют! В качестве симптоматичных и шокирующих показателей российской ИТ-индустрии обращаю внимание на отношение роста выручки к показателям предыдущего года, которое рвёт в клочья шаблоны у представителей традиционного бизнеса. Как пример, ООО «Техноцентр Дойче банка» показал на рынке России годовой рост выручки в 736%, а ООО «1С-Софт» за этот же период времени выросла ажно на 780%. И пока традиционный бизнес и производство что-то шлепают губой про кризис в стране и резкое падение рентабельности, пост-индустриальные бизнесы яйцеголовых ботаников растут буквально как на стероидах.
Приведу ещё один яркий пример из этого же отчета: российская дочка мирового гиганта аутсорсинга «ЭПАМ Системз» не только вошла в топ-10 российских разработчиков, но и заняла там первое место по выручке и чистой прибыли в РФ, попутно получив наивысший индекс платежеспособности (Глобас-i). Так что жив аутсоринг на Руси — не только товарищи «хохлы» и «бульбаши» могут гордиться ростом этой богатой валютогенерирующей отрасли.
Между тем не только 1С психологически «давит» бизнес своими бешенными темпами роста. Американский актёр и кок по совместительству Стивен Сигал недавно решил инвестировать свои деньги в ИТ (уже интересно), для чего ВНЕЗАПНО выбрал ближайшего конкурента 1C на российском рынке — «Галактику». Сама «Галактика», лидер отечественных ERP-систем, уже заявила, что не нуждается во внешних инвестиционных ресурсах, но, в силу уникальности предложения из Голливуда, обещала рассмотреть страстную мольбу гражданина России С. Сигала забрать у него деньги.
Дивные дела деются в нашей большой и гордой стране, которая пошла своим уникальным путём ™. Надысь у её сателлита Беларуси стали блокировать Торы, при этом хорошо видно как в режиме реального времени адаптируется защита — мосты (bridges) в ручном режиме постепенно коллекционируются и добавляются в общий бан-лист (по проблематике этого можно почитать у меня вот здесь). Как уже давно замечено, Беларусь — это экономико-политический полигон России, то есть всё, что внедряется в Беларуси, после обкатки и осмысливания вскоре ВНЕЗАПНО всплывает на её большой славянской родине. Таких корреляций так много, что политологи уже давно называют Беларусь своего рода testnet’ом для РФ. На феномене такой отложенной репликации останавливаться здесь не будем, ибо она имеет оффтопичные корни, а пока примем просто на веру это как некую гипотезу, и вперим свой жадный взгляд в то, что происходит там.
А происходит на Белой Руси на данный момент следующее. Год помучавшись с подручной изолентой и скотчем, местные siloviki не смогли собрать эффективно фильтрующую систему, а потому просто купили некое китайское решение. Интересны детали: бан-список этого стороннего решения содержит ip-адреса 5994 входных нод Тора, которых всего на данный момент чуть-чуть больше 7000. Таким образом, государствам уже во всю предлагаются сторонние аутсорс-решения наподобие антивирусных, установив которые под ключ знай себе просто плати абонентку и обновляй базы, которые, в свою очередь, будут пополнять чорные айтишники, предположительно, с узким разрезом глаз.
Так бабло постепенно побеждает зло. Базы эти содержат не сигнатуры вирусов, а бескрайние коллекции ip-адресов всякой нечести для сторонников крепкой вертикали, как-то: VPN’ов, прокси, анонимизаторов, Тор’ов etc.
Так вот, други мои одноядерные, возвращаясь к Беларуси — горят мосты, мосты горят — количество рабочих bridges тает прямо на глазах, предлагается сразу переходить к обфускации трафика, так сказать готовится к эшелонированной обороне. Алигер ком алигер, впрочем, запрашиваемые мною custom bridges банятся тоже довольно шустро, из чего следует, что засланные
казачки китаёзы также во всю юзают такие же общие интерфейсы запроса приватных мостов. Только мы их юзаем по прямой нужде, а они их — тупо банят. Но дело не в Торе конкретном, к которому я кстати испытываю большой скепсис, дело в общей тенденции.
Да, пока жить можно, но только если осторожно. Но вот вам пример с перспективой: чорные айтишники, работающие исключительно за деньги, а не за светлые гуманистические идеалы человечества, прямо сейчас скучковались в Туркменистане. Так вот, в солнечном Туркменистане не только не сменяется президент, но там даже не работает Tor, такая вот странная корреляция нарисовалась. OBFS4 в тех краях определяется моментально, после чего соединение принудительно дропается. Даже Meek не работает: начинается передача данных, а через примерно мегабайт-полтора DPI на пограничном шлюзе понимает, что серверы Amazon, вероятнее всего, используются для передачи данных, а не для чистого HTTPS-соединения, и перестает пропускать трафик. А Azure заблокирован, и Meek Azure, соответственно, тоже. На FTE не приходит ответ — лишь тишина одиночества.
Пустота. Тишина. Одиночество. Ночь.
И никто никогда не захочет помочь.
Все прошло. Смысл всплывет в кадрах из кинолент.
Но остался в душе, как царапина, интернет.
Конечно, сравнивая Беларусь, Туркменистан и Россию, нельзя недооценивать последнюю, где размах энтропического бардака имеет такие гипетрофированно-циклопические масштабы, что начинаешь сомневаться: возможно ли в РФ в принципе закупить оборудование DPI, чтобы деньги, выделенные на эти святые государственные цели не самораспилились по дороге к поставщику оборудования? Короче говоря, in эффективные менеджеры we trust, пока никакой иной надежды не проглядывается. Тем более буквально давече Парень с Голым Торсом подписал новую доктрину информационной безопасности страны, в которой особо обращается внимание на то, что «наращивается информационное воздействие на население России в целях размывания духовно-нравственных ценностей».
И покамест все мы тут духовно-нравственно размываемся, невинно теряя девственную жесткость своих морально-этических скреп («под напором ряда враждебно настроенных к нам государств»), содрогаясь в тщетных попытках развидеть однажды увиденное в бездонных сетевых недрах интернета, предлагаю далее в качестве прикладного спиритического сеанса попробывать заглянуть в наше тревожное будущее — в современный красный Китай. Как же тамошнее государство зафиксировало тлетворное размытие умов своих сограждан, как блокируются внешние сервисы, как обламываются тщедушные поползновения враждебных государств?
Далее под моим катом выложены заметки-наблюдения простого русского мужичка-айтишника, такого как ты и я, в рубахе и с православным крестом на груди, который
размывает делится своими житейскими впечатлениями от юзания китаёзного интернета, в частности, тамошнего VPN’а. Попутно напомню, что ранее мною было взято похожее интервью Сеть через прицел DPI: анатомия китайского интернета, которое прекрасно дополняет все эти наблюдения правдой маткой сухими техническими подробностями.
Сие есть наше будущее окаянное, оно грядет как тать. Считаю, что для начала сеанса всем показан укольчик чего-нить седативно-успокоительного, ну а затем уже сразу можно постигать не страшась всё сокрытое под катом.
Очередной небольшой пост-литдыбр на тему того, как отдохнуть настоящему айтишнику. Я хорошо знаю (не спрашивай меня откуда), что многие красноглазые любят зырить сериалы по ночам (сон для слабаков), но далеко не все знают, что в России начаты съемки своего отечественного сериала для айтишников, спонсором которого выступила Kaspersky Lab. Первая серия вышла на прошлой неделе, можете заценить и подписаться на канал сериала.
Но не все любят смотреть, некоторые любят почитать беллетристику «чтобы занять чем-то голову в свободное время». Поэтому вторым пунктом этого ссылочного поста будет ссылка на живой блог российского программиста, которому «всё надоело» и который решил уехать жить бродягой-бомжом во Францию. Поскольку эмиграцией это назвать тяжело, давайте договоримся обозначать это дауншифтингом. Тем не менее во ФР работу программера он всё-таки нашёл, правда, как и положено по законам этого сурового жанра, работать теперь он может лишь нелегально. Каждую неделю он описывает в блоге свои бытовые приключения в чужой стране. ИМХО, довольно забавно почитать эту драматическую писанину на ночь глядя.
В его блоге-повествовании не обходится и без эксклюзивных лайф-хаков, например:
Пока сидел в очереди менять ресеписе, познакомился с одним русским мужиком. Он только что отслужил в Легионе, имеет гражданство. Сообщил интересную информацию, что во Французском Легионе работал айтишником. Сказал, что таких специалистов там дико не хватает и их берут если есть хоть какая-то возможность взять, не нарушая правил приема. Для остального тупого мяса там конкурс 300 человек на место.
Поэтому, по его словам, мне надо срочно бежать поступать на службу в Легион, пока не стукнуло 40 лет. Достаточно подтянуться 4 раза и пробежать кросс. Халява дикая, по его словам. Мысль интересная. Обдумаю позже. Мне вполне хватило службы в армии РФ, опять носить форму никакого желания нет.
По-моему шикарная тема для молодых айтишников с авантюристическим складом ума-характера. Как говорится carpe diem, в ФрЛ молодость пройдет гарантированно весело (служить и легально хакать в теплых штабах тыловой крысой всегда одно удовольствие), а потом — сытая европейская пенсия + французское гражданство. La vie est belle. На всякий случай: никого никуда не призываю, я просто процитировал чужой блог
, Роскомнадзор отвали.
Ну, как это у меня водится, все ссылки-явки-подробности о двух заявленных пунктах ищите под катом. Приятного всем времяпровождения.
Это логическое продолжение к моему давнему посту, где я давал пачку ссылок на бесплатные и стоящие книги по ИТ свободно доступные в сети. Мне, как книжному червю, всегда приятно, когда реально известные и интересные книги по сабжу можно легально и невозбранно скачать для углубления своего кругозора и образования. В прошлый раз мы обсуждали Тоp30 самых популярных книг по версии Hacker News и Stack Overflow, также бороздили своими верными браузерами шикарные ссылочные awesome-каталоги, и сегодня продолжим это благое начинание, снова засветив новые книги и линки для их скачки.
Под катом в этом коротком ссылочном посте:
Буквально в позапрошлом посте я рассматривал таран заморского конкурента со стороны гоп-компании Яндекса и силовиков ФАСа, и вот теперь мы видим полностью аналогичный припадок изоляционизма — расчехлилась Kaspersky Lab, которая также обратилась в ФАС чтобы её защитили (огородили) от хулиганств Майкрософт. ИМХО — это полностью аналогичный случай, чем не паттерн для всех последующих разборок на отечественном ИТ-рынке? Дурной пример всегда заразителен.
Между тем, давайте переметнёмся в этот же момент в другой конец света и посмотрим, что же произошло в оплоте мирового глобализма — США. Ди-джей Трамп (DJ Trump) таки пришёл к власти (ну, или почти пришёл), и в его намерениях разворот на 180 градусов от открытых и свободных рынков в сторону жесткого изоляционизма, это этакий экономический национализм. Далее продолжим сеанс практического трамповедения фокусируясь уже на нашей основной теме — ИТ. В этом плане анонсировано удорожание рабочих виз H-1B, а также введение дополнительных налогов для компаний, которые нанимают зарубежную рабочую силу, то есть, говоря проще — занимаются столь любимым в Индии, Украине и Беларуси аутсорсингом.
Конечно, что будет на самом деле — пока никто не знает и не ведает. Но почему же так испугались-содрогнулись айтишники от избрания Трампа президентом США? Для того есть веские причины, попробуем неспешно разобраться в произошедшем под катом.
Далее мой анализ того, что уже известно о намерениях «козырной карты» (а именно так переводится фамилия Трампа: «to trump» — это ходить-бить козырем, красиво закрывать игру козырной картой). Кстати говоря, Трамп не 45 президент Америки как говорят некоторые, а 44 четвертый, это я вам говорю (можете пересчитать это самостоятельно, только я вас прошу — не считайте одних и тех же людей дважды, это нечестно).
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