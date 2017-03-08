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Настало время написать что-то литдыбрно-тематическое в канун праздника 8 марта. Есть ли у вас коллеги женского пола в области боевого ИТ? Здесь я имею ввиду именно программисток, а не всяких там HR или PR и т.п. Понятна ли вам моя некоторая настороженность в обсуждении этой отчасти скользкой и потенциально неполиткорректной темы?

Небезызвестная Елена Сагалаева недавно дала интервью Форбс (""Русских девушек проще сбить с толку": 10 фактов о карьере программистки штаб-квартиры Microsoft«), в котором в том числе пожаловалась, что начинающие девушки задают ей много дурацких и наивных вопросов про ИТ. Пока оставим за кадром то, что издания калибра «Форбс» стали брать интервью у рядовых программистов (да, это носитель C++, но всё равно — раньше такого внимания к программерам не было), дабы продолжить заявленную на сегодня женскую тему.

Если не считать сам факт нахождения девушки в ИТ дурацким (вышеупомянутой Алены C++ это не касается точно), то все подобные вопросы от девушек-новичков во многом уместны и вполне ожидаемы. Для того чтобы почувствовать что же за мыслительная масса булькает в голове у молодых женщин, делающих свои первые робкие шаги в ИТ, я, в этот прекрасный и светлый праздник весны, даю всем возможность послушать их монологи о личных впечатлениях от программирования и истории прихода в сферу ИТ.

Под катом подборка видео-роликов — отчасти прикольно-несерьезных, отчасти завораживающих, а отчасти заставляющих печально задуматься — в которых обычные православные девушки довольно откровенно рассказывают другим девушкам (такой формат knowledge transfer очень важен для понимания и калибровки происходящего) что такое ИТ есть и как оно вообще фурычит.

Всех причастных поздравляю с праздником!

1. Аня из Киева

Аня рассказывает, как она училась и в итоге вымучилась на программиста. На кого учиться ей было изначально безразлично, главное — это уехать из родного провинциального города в столицу. И вот о впечатлениях после получения образования программера она и рассказывает.

Девушки в IT: как я поступила учиться на программиста и что из этого вышло?

И далее ролик продолжение: в итоге она стала тестировщиком (хотя мечтает стать бьюти-блогером)). Вот её практические впечатления уже от профессии QA и советы другим девушкам.

Как стать тестировщиком программного обеспечения? Что нужно знать QA?

Малость отвлекаясь от главной темы: как известно, тестировщиком (QA) нынче может стать вообще любой, даже швея.

2. Даша объясняет, за что ей нравится ИТ

Всё предельно прагматично. Здесь все плюсы и минусы профессии ИТ со слов молодой программистки Даши-няши. Кстати, главный плюс по её словам — здесь нет физического труда, и это самое главное, что есть в ИТ. Также ей нравится комфортные условия работы и умные молодые люди вокруг.

И ещё видео для тех, кому понравилась именно Даша —

ДЕВУШКА В IT СФЕРЕ/ Про университет и работу программистом.

3. Дарья «Emacs»

Тяжело ли быть девушкой программистом?

В этом видео я рассказываю, какие трудности подстерегают девушку программиста. И пытаюсь дать начинающим полезные советы. Надеюсь, девочки, они Вам помогут.

«Всё произошло чисто случайно». Профессия программиста как несчастный случай: поскользнулся, упал, очнулся — гипс. У Дарьи есть свой канал Daria Emacs, где загружено много видосов в которых она увлеченно учит программированию других devochek и даёт им советы. По сравнению с Дашей и Аней выше — эта особь женского пола наиболее глубоко вошла в роль кодера.

В заключение хочу ещё раз поздравить всех причастных со светлым женским праздником 8-го Марта!

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