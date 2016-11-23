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Это логическое продолжение к моему давнему посту, где я давал пачку ссылок на бесплатные и стоящие книги по ИТ свободно доступные в сети. Мне, как книжному червю, всегда приятно, когда реально известные и интересные книги по сабжу можно легально и невозбранно скачать для углубления своего кругозора и образования. В прошлый раз мы обсуждали Тоp30 самых популярных книг по версии Hacker News и Stack Overflow, также бороздили своими верными браузерами шикарные ссылочные awesome-каталоги, и сегодня продолжим это благое начинание, снова засветив новые книги и линки для их скачки.

Под катом в этом коротком ссылочном посте:

Ссылка на очередную бесплатную раздачу компьютерных книг от издательства O’Reilly. Качай — не хочу. На этот раз на раздаче в основном книги по Java, Python и новомодному сегодня функциональному программированию.

Два тома учебника А.В. Столярова — «Программирование: введение в профессию». Это фундаментальные основы и теория программирования. Вся серия — на русском.

Новое бесплатное и русское издание самой популярной книги по микроэлектронике — «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера».

Курс Python для студентов — материал представлен как в формате видеолекций, также есть и печатная версия в виде е-книги (всё — русский язык).

Книжки по HiLoad и CDN, а также коллекция книг по продвинутому Javascript.

Книга о жизни в российском ИТ: Успешный российский предприниматель в сфере IT Евгений Валерьевич Игумнов делится личным опытом в области менеджмента, стартапов, управления личными финансами, психологии межличностных взаимоотношений, здорового образа жизни.

1. Очередная раздача O’Reilly

Итак, снова и опять доступен для загрузки новый пакет бесплатно-свежих книг от O’Reilly. Как обычно, через какое-то время доступ к этим книгам исчезнет, поэтому спешите видеть и лобызать.

На этот раз именитое издательство выложило тематику связанную с программированием: Software Engineering, Software Architecture и Open Source.

В нагрузку приложу вот эти книженции, доступные отныне бесплатно:

https://t.co/1jwwpbEI4K

Если кто не в курсе (мы вот только что узнали от @asessa401), там humblebundle книжки от орейли раздаёт. Налетай?

— Админы Маркета (@market_ops_crew) November 23, 2016

2. Курс по основам программирования для Unix

На сайте преподавателя А.В. Столярова выложены два тома новой книги «Программирование: введение в профессию». Это учебник ориентирован на ОС семейства Unix (в том числе Linux) в качестве единой среды для обучения программированию. Электронная версия книги предоставлена в открытый доступ и бесплатно.

Первый том, озаглавленный «Азы программирования», включает две части: «Введение» и «Язык Паскаль и начала программирования».

Во второй том вошли части, посвящённые ассемблеру NASM и языку Си.

Полистал первый том — так там автор не учит языкам для «взял и пошел писать по книге», это именно учебник для создания теоретического базиса для программирования/информатики, то есть даны сами принципы, кишочки, алгоритмы, термины и прочее, отсюда как я понимаю и Си с асмом полезли единым фаршем.

3. Курс по микроэлектронике

Очень популярная книга по основам микроэлектроники, можно сказать, что единственная в своем роде — это именно новая редакция самого популярного бесплатного учебника электроники, архитектуры компьютера и низкоуровневого программирования:

«Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» — Digital Design And Computer Architecture (Russian Edition) Second Edition.

Почитать про саму книгу можно вот тут, а про то, как её осилить — вот там.

Впрочем, для всех тех, кому влом регистрироваться и заполнять анкету — русская версия прямой скачки без всей этой англо-саксонской возни.

4. Python как первый язык программирования

Бесплатный учебник по Python, который параллельно также существует в виде видеолекций. Весь курс — на русском языке. ИМХО, самое то для всех начинающих.

Цель пособия — рассказать об основах программирования для слушателей с минимальным знанием информатики. За 10-12 занятий данный курс позволяет научиться проектировать и разрабатывать приложения, используя базовые возможности языка программирования Python. Идеально подходит для студентов и старшеклассников для первого погружения в современный мир программирования.

Более подробно читаем про этот курс-книгу вот тута.

В нагрузку вот эта книжечка —

Building Python Real-Time Applications with Storm - pdf - Free IT eBooks Download https://t.co/pmPOmaDfLf @LenninCaro

— Yrvin Escorihuela (@Ing_MiG21) November 6, 2016

5. Javascript и High Load

В заключение такие вот специфические свеженькие книжоночки:

HiLoad и CDN —

High Performance Images, Akamai раздаёт книгу о быстрой графике для веба, выпущенную совместно с O’Reilly — https://t.co/g5SfbuJvfB (PDF) pic.twitter.com/ycAXOQPI89

— Веб-стандарты (@webstandards_ru) November 7, 2016

Про JavaScript и ES6 (ES2016) —

Все книги Акселя Раухшмаера доступны бесплатно для чтения онлайн — https://t.co/3j1Rtt2Dy5 pic.twitter.com/pFa2OcPJfZ

— Веб-стандарты (@webstandards_ru) November 14, 2016

Ещё один бук про современный веб-дизайн/UX —

I wrote a web book. It’s called Resilient Web Design. It’s yours for free. I hope you like it.https://t.co/1KTkudqZ5V

— Jeremy Keith (@adactio) December 13, 2016

6. Книга о жизни российских айтишников: из грязи в князи

В заключение немного о релаксации. Несмотря на всю свою простоту, рекомендую к прочтению эту небольшую и жизненную книженцию:

"От ботана-программиста до разгильдяя топ-менеджера" https://t.co/rsceqrL3Wb Хорошая книга (71 стр.), советую (несмотря на название)

— Anton (@AntonKalyaev) November 21, 2016

Вот прямая ссылка на скачку оной книги.

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