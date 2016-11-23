Это логическое продолжение к моему давнему посту, где я давал пачку ссылок на бесплатные и стоящие книги по ИТ свободно доступные в сети. Мне, как книжному червю, всегда приятно, когда реально известные и интересные книги по сабжу можно легально и невозбранно скачать для углубления своего кругозора и образования. В прошлый раз мы обсуждали Тоp30 самых популярных книг по версии Hacker News и Stack Overflow, также бороздили своими верными браузерами шикарные ссылочные awesome-каталоги, и сегодня продолжим это благое начинание, снова засветив новые книги и линки для их скачки.
Под катом в этом коротком ссылочном посте:
Итак, снова и опять доступен для загрузки новый пакет бесплатно-свежих книг от O’Reilly. Как обычно, через какое-то время доступ к этим книгам исчезнет, поэтому спешите видеть и лобызать.
На этот раз именитое издательство выложило тематику связанную с программированием: Software Engineering, Software Architecture и Open Source.
В нагрузку приложу вот эти книженции, доступные отныне бесплатно:
https://t.co/1jwwpbEI4K
Если кто не в курсе (мы вот только что узнали от @asessa401), там humblebundle книжки от орейли раздаёт. Налетай?
— Админы Маркета (@market_ops_crew) November 23, 2016
На сайте преподавателя А.В. Столярова выложены два тома новой книги «Программирование: введение в профессию». Это учебник ориентирован на ОС семейства Unix (в том числе Linux) в качестве единой среды для обучения программированию. Электронная версия книги предоставлена в открытый доступ и бесплатно.
Полистал первый том — так там автор не учит языкам для «взял и пошел писать по книге», это именно учебник для создания теоретического базиса для программирования/информатики, то есть даны сами принципы, кишочки, алгоритмы, термины и прочее, отсюда как я понимаю и Си с асмом полезли единым фаршем.
Очень популярная книга по основам микроэлектроники, можно сказать, что единственная в своем роде — это именно новая редакция самого популярного бесплатного учебника электроники, архитектуры компьютера и низкоуровневого программирования:
«Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» — Digital Design And Computer Architecture (Russian Edition) Second Edition.
Почитать про саму книгу можно вот тут, а про то, как её осилить — вот там.
Впрочем, для всех тех, кому влом регистрироваться и заполнять анкету — русская версия прямой скачки без всей этой англо-саксонской возни.
Бесплатный учебник по Python, который параллельно также существует в виде видеолекций. Весь курс — на русском языке. ИМХО, самое то для всех начинающих.
Цель пособия — рассказать об основах программирования для слушателей с минимальным знанием информатики. За 10-12 занятий данный курс позволяет научиться проектировать и разрабатывать приложения, используя базовые возможности языка программирования Python. Идеально подходит для студентов и старшеклассников для первого погружения в современный мир программирования.
Более подробно читаем про этот курс-книгу вот тута.
В нагрузку вот эта книжечка —
Building Python Real-Time Applications with Storm - pdf - Free IT eBooks Download https://t.co/pmPOmaDfLf @LenninCaro
— Yrvin Escorihuela (@Ing_MiG21) November 6, 2016
В заключение такие вот специфические свеженькие книжоночки:
HiLoad и CDN —
High Performance Images, Akamai раздаёт книгу о быстрой графике для веба, выпущенную совместно с O’Reilly — https://t.co/g5SfbuJvfB (PDF) pic.twitter.com/ycAXOQPI89
— Веб-стандарты (@webstandards_ru) November 7, 2016
Про JavaScript и ES6 (ES2016) —
Все книги Акселя Раухшмаера доступны бесплатно для чтения онлайн — https://t.co/3j1Rtt2Dy5 pic.twitter.com/pFa2OcPJfZ
— Веб-стандарты (@webstandards_ru) November 14, 2016
Ещё один бук про современный веб-дизайн/UX —
I wrote a web book. It’s called Resilient Web Design. It’s yours for free. I hope you like it.https://t.co/1KTkudqZ5V
— Jeremy Keith (@adactio) December 13, 2016
В заключение немного о релаксации. Несмотря на всю свою простоту, рекомендую к прочтению эту небольшую и жизненную книженцию:
"От ботана-программиста до разгильдяя топ-менеджера" https://t.co/rsceqrL3Wb Хорошая книга (71 стр.), советую (несмотря на название)
— Anton (@AntonKalyaev) November 21, 2016
Вот прямая ссылка на скачку оной книги.
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