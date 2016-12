Это логическое продолжение к моему давнему посту, где я давал пачку ссылок на бесплатные и стоящие книги по ИТ свободно доступные в сети. Мне, как книжному червю, всегда приятно, когда реально известные и интересные книги по сабжу можно легально и невозбранно скачать для углубления своего кругозора и образования. В прошлый раз мы обсуждали Тоp30 самых популярных книг по версии Hacker News и Stack Overflow, также бороздили своими верными браузерами шикарные ссылочные awesome-каталоги, и сегодня продолжим это благое начинание, снова засветив новые книги и линки для их скачки.

Под катом в этом коротком ссылочном посте:

Итак, снова и опять доступен для загрузки новый пакет бесплатно-свежих книг от O’Reilly. Как обычно, через какое-то время доступ к этим книгам исчезнет, поэтому спешите видеть и лобызать.

На этот раз именитое издательство выложило тематику связанную с программированием: Software Engineering, Software Architecture и Open Source.

В нагрузку приложу вот эти книженции, доступные отныне бесплатно:

На сайте преподавателя А.В. Столярова выложены два тома новой книги «Программирование: введение в профессию». Это учебник ориентирован на ОС семейства Unix (в том числе Linux) в качестве единой среды для обучения программированию. Электронная версия книги предоставлена в открытый доступ и бесплатно.

Полистал первый том — так там автор не учит языкам для «взял и пошел писать по книге», это именно учебник для создания теоретического базиса для программирования/информатики, то есть даны сами принципы, кишочки, алгоритмы, термины и прочее, отсюда как я понимаю и Си с асмом полезли единым фаршем.

Очень популярная книга по основам микроэлектроники, можно сказать, что единственная в своем роде — это именно новая редакция самого популярного бесплатного учебника электроники, архитектуры компьютера и низкоуровневого программирования:

«Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» — Digital Design And Computer Architecture (Russian Edition) Second Edition.

Почитать про саму книгу можно вот тут, а про то, как её осилить — вот там.

Впрочем, для всех тех, кому влом регистрироваться и заполнять анкету — русская версия прямой скачки без всей этой англо-саксонской возни.

Бесплатный учебник по Python, который параллельно также существует в виде видеолекций. Весь курс — на русском языке. ИМХО, самое то для всех начинающих.

Более подробно читаем про этот курс-книгу вот тута.

В нагрузку вот эта книжечка —

Building Python Real-Time Applications with Storm - pdf - Free IT eBooks Download https://t.co/pmPOmaDfLf @LenninCaro — Yrvin Escorihuela (@Ing_MiG21) November 6, 2016

В заключение такие вот специфические свеженькие книжоночки:

HiLoad и CDN —

Про JavaScript и ES6 (ES2016) —

Ещё один бук про современный веб-дизайн/UX —

I wrote a web book. It’s called Resilient Web Design. It’s yours for free. I hope you like it.https://t.co/1KTkudqZ5V

— Jeremy Keith (@adactio) December 13, 2016