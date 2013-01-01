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Батя рассказывал, что в СССР не было фейсбука. Чтобы попасть на фейсбук, нужно было за полгода подать заявление в КГБ, и если очень повезёт, запускали в небольшую тёмную комнату и давали посмотреть в узкий глазок ровно три минуты. А пока ты стоял в наклоне и смотрел в эту щель, за твоей спиной стоял чекист и мерзко так хихикал.

Вместо фейсбука в СССР пользовались старым ВК-47 ижевского производства, работал как часы, чинился ударом ноги, только счетчик лайков на стене постоянно отваливался.

А вот мемы были в дефиците. Выстраивается очередь, говорят, ждунов подвезли. Спрашивают — шерстяного волчары нет? Неа, отвечают, только кусь завтра подвезут. Батя как-то нашёл в шкафу пыльный дедовский превед, ещё довоенный такой, пацанам во дворе показал, а потом выменял на мем с неверным парнем.

А в 70-е на Уралвагонзаводе сделали первый советский твиттер, чугунный такой весь, работал на дизеле, лайки приходилось шуруповёртом вкручивать, ретвиты все на изоленте держались, и в ленте там показывали только молодого Брежнева.

Тиндера тоже не было, приходилось знакомиться по старинке, объявлениями в газету. Тиндер, говорят, был только у Гагарина и Высоцкого, новенький американский, из-за границы привезли, даже сам Брежнев им завидовал.

И порнхаба не было, приходилось из-под полы у фарцовщиков югославские подделки брать. Первый порнхаб завезли только уже при Горбачёве, пропуск был только по талонам, люди тогда стояли все в очередях такие прямо возбужденные. Перестройка ещё только-только начиналась...

Самого главного не знают. У другана батя моряк был... Так у него не только мемы были какие хошь, так еще стикеров была целая пачка! Я к нему ходил, чисто посмотреть, он даже трогать не давал. И фейсбук у них дома был свой, у родичей в комнате стоял, помню, на окнах в этой комнате решетки железные были. Только без бати его включать нельзя было. Так и смотрели молча выключенный, ужасно дорогой был зараза.

Эх, час в фейсбуке стоил как зарплата инженера! А за мемас про волчару могли из комсомола выгнать! Сложно тогда с этим было — рты всем затыкали. Помню у одного мальчика в моей школе училка в учебнике КГ/АМ нашла. Так его сразу из школы исключили, а родителей с работы уволили. Чуть не посадили, дяде его в органах работал — чудом от тюрьмы спас.

Уже после перестройки, при Горбачеве, веселей стало — помню, первый инстаграм завезли. У бати на даче до сих пор стоит старый, вроде работает ещё, только фильтры засорились, надо на Уделке покопаться.

А ещё комсомольцы на улицах двачеров гоняли! Как увидят, что у кого из кармана ниграпак с говном торчит, сразу за волосы — и в милицию. Но больше всего на сельфях нашего народу попалилось.

А ежели сосед твой куда-надо донесёт, что селфи или луки у зеркала ебашишь — все, КГБ уже не отстанет точно. Запей холодной водой. Найдут селфи-палку в квартире — точно по этапу поедешь или сразу вышак, если с несовершеннолетними селфился.

Правда наши местные умельцы-кустари из черенков от сапёрных лопаток отечественные селфи-палки выпиливали. В музее Сахарова лежит сейчас несколько, поди, посмотри, до сих пор действуют. Говорят, одна принадлежала начальнику Лефортово — зеки сработали, их какой-то политический этому дурному делу подучил, вот при шмоне и нашли, отобрали. Всех на расстрел сразу, конечно, отправили, а эта гнида мусорская селфилась потом в кабинете своём. С комсомолками да пионерками грудастыми у рояля казенного.

Столько нашего брата тогда полегло. Зато биткоин 58 копеек стоил! Правда весил он тогда 85 кило, но мы молодые ещё были — крепкие и рукастые, нам в самый раз было. Батя рассказывал, что биткоины добывали зэки на Колыме, сплавляли их на баржах и потом грузили под конвоем в товарняки.

Сколько тогда народу сгинуло-то на биткойновых рудниках... Вручную, на счётах майнили. Батя вспоминает, что передовикам «Феликсы» даже давали.

А ещё помню, что у однокурсника отца, был свой личный набор хэштегов. Хромированные такие, высокоточные, в специальной коробке лежали. И мимимиметр гигрометрического типа, с кошачьим волосом. А ещё до сих пор где-то на даче рукопожометр армейский валяется, сгоревший правда.

Вот зато Телеграм всегда был отечественный, настоящий. В одном нашем НИИ разработали — с ВК-47 один аспирантик остался при кафедре. Правда, все было платное, особенно знаки препинания, зато можно было живое письмо другу послать. Или даже молнию! Но аспирантик потом предал социалистическую Родину и сейчас прислуживает плешивым пентагоновским ястребам, сжимающим свои склеротические пальцы на спусковом крючке войны.

По слухам был еще и ГДРовский телеграм. Но его не достать было. Дядька, когда в Айзенхюттенштадте с инженерами яшкался, ему такой ночью показывали. Меньше советского раза в три, по его словам, был.

Вот это времена были. Дааа...