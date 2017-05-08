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Как заворожённый продолжаю наблюдать за развитием ИТ в РФ. Всё-таки местная специфика прёт из всех щелей. Вот живой пример — сейчас в ветке AMA («спроси у меня что-нибудь») на dirty.ru сидит опытный обнальщик, который налит куски отпиленного бюджета (всё уже в прошедшем времени). Рассказывает, публично делится опытом. Интересно другое: в процессе большого обсуждения текущей специфики этой бурной деятельности (осуждаю), он мимоходом замечает, что последний писк моды на рынке обнала в РФ — создание ИТ-фирм.

Понятно, что речь идёт не о создании собственно ИТ-бизнеса или программировании как таковом, речь идёт об имитационной деятельности. Вся фишка в том, что ИТ не создаёт материального продукта, который можно пощупать и как-то объективно оценить — постиндустриальная экономика, ёпта. Факт труда здесь ОЧЕНЬ сложно оценить, как минимум это требует дорогих специализированных экспертиз, чего налоговики делать не хотят и не могут. Стоит ли проданная программка на Паскале, скажем, полмилллиона долларов? Сколько она разрабатывалась и чё за хрень вообще творит? Сплошной дематериализованный «чёрный ящик». Ушло ли на этот софт пару лет труда, участвовал ли в работе коллектив из 100 дорогих разработчиков или всего лишь 1 ламер формочки двигал — всё приходится принимать на веру.

С другой стороны ИТ генерирует приличные суммы — это уже все знают: каждому такому липовому сотруднику-айтишнику можно запросто приписать зарплату, например, в 5000 долларов. Работают эти черти удаленно и часто из дома («нам так удобнее»), поэтому вместо полноценного офиса можно снять комнатку чисто для регистрации юридического лица. Вот, пожалуй, и все расходы. По факту обнальщик очень доволен ИТ и говорит, что значительный всплеск ай-ти в России (моя статистика), это, отчасти, заслуга и урок тоже.

И самое слатенькое напоследок — для инноваций (а ИТ — самое то) у государства российского наготове льготный налоговый режим, плюшки там всякие, все дела, само то что нужно для «работы». Короче, говоря о российском ИТ невольно вспоминается бородатый анекдот про жигули:

— А я тебе говорил — место проклятое! А то всё «руки из жопы, руки из жопы»...

А вот вид на росс.ИТ с другой стороны.

Национальная регуляторная чесотка

Я думаю, что не только у меня такое бывает: вот просыпаешься порой посреди летней ясной ночи, долго смотришь на звёзды, не спится тебе, куришь в тишине, сладко мечтаешь... Чего в жизни не хватает, чего ещё нужно достичь для полноты человеческого счастья айтишнику? Вот и у меня такое порой случается — всё есть вроде, а вот нутром зараза чувствуешь, чего-то не хватает. А оно всё ускользает... И тут недавно осенило, да так пронзительно, что аж до слёз — так ГОСТа же, туды его в качель, до сих пор нету! Власть-то сменилась, а гайдлайны старые!

Далее цитата отсюда:

В России государство решило ввести ГОСТ для всех разработчиков мобильных приложений. Роскачество уже разработало список требований к отечественным мобильным приложениям, сообщает издание «Ведомости». Этот список, в котором перечисляется более 100 пунктов, касающихся функциональности, безопасности, производительности, надежности — всё это станет основой для требований нового национального ГОСТа.



Пока документ находится в статусе предварительных национальных стандартов. Но уже через три года им будет присвоен статус ГОСТа. На сегодня в России существует аналогичный стандарт для операционных систем.

О как, в России умные люди в костюмах придумают ГОСТ — как правильно, значить, разрабатывать мобильные приложения для американских операционных систем. «А мужики-то не знали...» ©

Над Рунетом ходят тучи мрачно...

Далее цитата отсюда:

Госкорпорация «Ростелеком» в течение нескольких дней вызывала проблемы в работе нескольких известных финансовых сервисов и организаций, включая Visa, MasterCard, Альфа-банк, HSBC. Причина сбоя пока что неясна, а сам он заключается в том, что «Ростелеком» перенаправлял трафик ряда платёжных сервисов и банковских сайтов в свою внутреннюю сеть. Поэтому сами эти сервисы могли быть недоступными не только для абонентов «Ростелекома», но и других компаний, пишет «Коммерсант».



Ряд особенностей недавних неполадок, как говорят эксперты, не позволяют считать случившееся обычной оптимизацией трафика. «Если это была фактически попытка перенаправить трафик для некоторых из этих финансовых учреждений, это было сделано очень заметным и масштабным образом и поэтому, наверное, не слишком вероятно. С другой стороны, учитывая число префиксов из одной категории — финансовые учреждения и процессоры кредитных карт,— это кажется чем-то большим, чем просто невинный случайный перехват», — заявил руководитель компании сервиса BGPmon.



Специалисты по кибербезопасности утверждают, что случившееся могло стать результатом учений: «Поскольку „Ростелеком“ сам или через дочерние компании присутствует на территории всей страны, в один узел собирался трафик маршрутов со всей России. Это могло понадобиться, чтобы проверить, какой объем трафика может прокачать один узел в случае отключения, изоляции российского сегмента сети, как, например, в случае с Северной Кореей».



«Я бы классифицировал этот случай, как довольно подозрительный. Обычно проблемы вроде этой более масштабны и носят случайных характер. В этом же случае идет речь о целенаправленном воздействии на финансовые организации... Выглядит странно, что кто-то ограничил трафик в своей сети лишь в отношении сетей зарубежных финансовых организаций», — заявил глава компании Dyn Дуг Мэдори (Doug Madory).

Да нет, конечно, так аккуратно отфильтровать буржуйские платёжные системы и завернуть весь трафик к себе — это, конечно, слабо тянет на случайность. Готовятся к чему-то масштабному, соколики, экспериментируют. Ну-ну... Жалко, что когда-всё-случится, мою запись об этом большинство из РФ уже не прочитает.

Такое вот разложение на всех уровнях существования рф-шнэго ИТ-бизнеса. А пока — учите ГОСТы, старательно овладевайте одобренными чиновниками паттернами, время ещё есть.