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Итак, после долгого молчания есть смысл подвести итоги затяжной борьбы silovikov за будущее (варианты — против будущего) Рунета.

Недавно Путин подписал указ против анонимности в интернете, который призван «исключить анонимность, безответственность пользователей, безнаказанность нарушителей порядка в сети интернет». Сразу после подписи этого указа в Госдуму депутаты внесли законопроект о запрете анонимайзеров и VPN в РФ, который крутится на фреймворке этого указа. Этот закон, нужно отметить, несколько шире, чем следует из его названия — он также предполагает цензуру поисковой выдачи, фильтрацию и блокировку торрентов, логгирование и фиксации запрещенных подключений (я так понимаю что предполагается, что для реагирования на всё никаких сил правопорядка сразу не хватит, а поэтому — «в очередь, в очередь сукины дети»). Отсюда сразу вытекают инициативы по идентификации всех рюсских пользователей Биткоинов, а также отдельным законопроектом — запрет анонимности в мессенджерах.

Главный разработчик «закона против VPN», депутат Максим Кудрявцев, уже дал комментарии (далее цитата отсюда, это не шутка):

Принятие закона поможет закрыть дополнительные каналы выхода на запрещенные ссылки, путем удаления их с ядер сети операторов поисковых систем.

Так, с ядрами сети (и их операторами) чекисты шустро разберутся генерированием прорвы новых законопроектов — но впереди уже «белые списки». На этой неделе мы все стали свидетелями разгорающегося сетевого шоу — генерируя всё новые механизмы контроля сети, РКН умудрился вырастить фантастических размеров дыру в связной работе Рунета. В результате, сейчас сложилась ситуация, когда очень легко и очень недорого можно закрыть доступ к любому (я подчёркиваю — К ЛЮБОМУ) сайту из России по инициативе опять же ЛЮБОГО желающего со стороны. Дело дошло до того, что на этой неделе некие толстые тролли демонстративно цинично заблокировали сам РКН. И только после этого РКН-овские мак@ки злобно зашипели-зашевелились. Но не в сторону «прекратить творить дурь», скорее наоборот.

Первым же делом (по классике) они обвинили в произошедшем непричастных (провайдеров), а вторым — полезли составлять белый список адресов, который нельзя блокировать не при каких условиях. Фактически, организовали себе «мигалку», которая разрешает рассекать по встречной полосе против всех установленных правил. И наплевать, что в законе, который они же сами протолкнули, ничего о подобном белом списке не говорится. Но макаки эти чорные айтишники настолько тупы, что не понимают, что сам по себе механизм «мигалки» создаёт ещё одну дыру в фильтрации не менее эпичных масштабов.

Итак, нынешние события, когда некие толстые тролли продемонстрировали лёгкость масштабирования атаки на созданную Роскомнадзором дыру, напоминает борьбу роя разъярённых пчёл с медведем: медведь ревёт, крушит всё вокруг от бешенства, но ни одной пчелы прихлопнуть не может. Закономерный итог плачевен — никаким образом заткнуть дыру, кроме как РКНу отменить DNS-блокировку невозможно, но и сдавать назад он не будет, потому что сверху дан политический наказ: давить всех сетевых гадов.

Окей, о чем писал Блогератор пару лет назад: белые списки, запрет VPN, полная идентификация при входе в инет — вот это всё, отчего некоторые недальновидные милленуалы регулярно называли меня паникёром. О чём ещё писать — я не знаю, мне кажется, что на данном этапе всем всё насчет судьбы Рунета уже понятно. Стоит лишь добавить, что я также предсказывал, что НЕ верю в способность «наших людей» пройти по китайскому варианту — всё распилят по дороге, — и закончится всё просто коллапсом, полным и неконтролируемым хаосом и великим русским бардаком, первые переливистые аккорды которого мы уже наблюдаем в реальной жизни.

Как видно всем, частота фрикций государства ускоряется, глубина пенетрации населения качественно увеличивается — целый водопад событий и законов, призванный на корню заблокировать, запретить трансграничный инет в этой_стране, знаменует приближение неизбежного оргазмического финала. Предстоит скорое снятие всех запрещённых смыслов непосредственно с сетевых ядер интернета специально обученными операторами гуманитарно-силовых наук, что как минимум наполнит последние дни жизни рунета ярким и незабываемым психоделическим цирком.

Но не будем тратить много килобайт и рисовать красивые абстрактные теории объясняющие происходящее вокруг — танцевать будем от печки, то бишь от живой натуры вокруг нас. Далее приведу лишь два, гомеопатически выверенные примера, которые отвечают на два самых сокровенных вопроса:

— Куда мы идем, то есть каково будущее рунета.

— Кто эти люди, которые принимают эти законы.

Погнали.

Часть 1. Как это делается в России

Для тех, так сказать, кто не понял с первого раза масштабов творимого чудаками из РКН.

Далее цитата отсюда:

В России во второй половине дня 9 июня произошел сбой платежных терминалов. Как сообщают «Ведомости», платежи не проходят через терминалы Сбербанка и «ВТБ 24».

Кроме того, в колл-центрах Райффазенбанка, Юникредитбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка «Ведомостям» сказали, что у клиентов может не получиться расплатиться из-за проблем с самими картами.





«Ведомости» отмечают, что резко выросло число обращений в колл-центры банков.

Нам анонимно сообщили, что сегодня в блокировку РКН были добавлены служебные сервера российских банков. Среди заблокированных ресурсов — сервера авторизации и страницы 3DSecure.

...

Нам пишут на почту. Сотрудник одного банка подтверждает, проблема не на их стороне. Проблема за пределами банка. Кто-то ограничивает соединение.

От ужаса устроенного расколбаса на данный момент:

Поступает информация, что Ростелеком и многие другие провайдеры отключили блокировки вообще. Все сайты становятся доступными.

Сейчас остальным провайдерам предлагают срочно отключить механизмы ограничения доступа.

Обратите внимание, кого-то уже даже повязали за то, что активно обсуждал весь этот расколбас (я пока на воле):

Министерство внутренних дел России установило лиц, которые были причастны к распространению ложной информации о якобы сбоях в работе платежных систем ряда крупных российских банков из-за DNS-атаки.

«МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации».

Часть 2. Кто эти люди?

А ничего, если я тут вдруг скриншот выложу — не посадють за это?

А — айтишник. Советник президента по Интернету. Далее приложен файл рукалицо.jpg

Часть 3. А теперь о личном

И да, из-за всей этой свистопляски и светопреставления чуть не забыл написать о своих личных событиях, которые как-то меркнут на фоне разворачивающегося вокруг пипца.

Похоже, мне две звезды на фюзеляже нарисовали хлопцы из РКН:



Скриншот кликабелен

Для тех, кто не понял: по инициативе ФНС РФ мой блог внесли в список федеральной блокировки по неким двум решениям, с сутью которых меня не имели честь ознакомить. Как видно, пока решение о блокировке сего блога не вступило в силу, но, вероятно, это случится через какое-то время, когда им будет не страшно снова нажать кнопку ВКЛ.

Пока ничего предпринимать не намерен, ржу абсурдности всего происходящего, мои личные ядра пока на месте.

Цензура по отношению ко мне — это ладно (даже «fuck you» набирать в их адрес лень), а вот когда к россиянцам в дом будет ОМОН вламываться (смотрите мой старый, но вечно актуальный пост: Эректильные комментарии экстремистского содержания) из-за ненароком запущенного биткоин-клиента на компе или VPN’a в Opera включенного, вот это будет тогда не до смеху всем.

На рубеже 2018 года события грядут ИМХО ну очень интересные, уверен. Пользуясь по аналогии известной формулировкой про то как бытие формирует сознание — онлайн начнинает постепенно форматировать оффлайн.

По существу произошедшего: внешняя аналитика

Приложение: музыкальная пауза