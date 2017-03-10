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Интересные разборки дела происходят прямо у нас под носом — акции AMD за последний год выросли в 7 раз (52 week: 2.15 — 15.55). Это самый мощный рост на американском рынке для всех компаний с капитализацией больше 3 млрд долл. Новый пузырь или рациональный взлет? Что за фигня происходит?

Забегая вперед отмечу, что Intel, будучи похожим на осатаневшего монополиста, делал многое для того, чтобы произошли те события, которые случились после 2 марта 2017 года. Ситуация чем-то похожа на действия американского правительства после распада СССР, когда в отсутствии противовеса и сильного конкурента проявилась тенденция к замедлению эволюции и появлению различных дисфункций — по сути склонности к деградации.

Итак, что сегодня происходит на процеcсорном рынке? Почему март завалил акции Интел и вознес в небо былого аутсайдера — AMD? Ну-ка, сейчас разберёмся во всём под катом.

Назад в будущее

Когда-то в славные времена ожесточенной конкуренции между AMD и Intel (2003-2006), AMD имело решительное превосходство в производительности центральных процессоров. Во всех смыслах отвратительная и устаревшая архитектура NetBurst (на базе которой были Intel Pentium 4) не могла ничего противостоять очень удачной AMD K7 (на базе которой были Athlon 64/FX).

Превосходство AMD над Intel в расчете на МГц тогда достигало 40-60% в играх и ресурсоемких приложениях. Это компенсировалось более высокими частотами у процессоров Intel, которые к 2005 году подходили к 4Ггц, тогда как AMD балансировали около 3 Ггц. Но и это не спасало Intel. Конечные процессоры в рознице от AMD при сопоставимой цене были быстрее в среднем на 20-25% и заметно менее горячими. Любые рекорды на оверклокерских ресурсах были под AMD.

Потом Intel в конце 2004 выпустил Prescott, которые от NetBurst архитектурно отличались не сильно, а NetBurst в свою очередь являлась глубокой эволюцией архитектуры P6 (на ней строились Pentium 2,3). Если P6 для своего времени были высокопроизводительными и конкурентоспособными, то NetBurst и последующий за ним Prescott (это типа многоядерный NetBurst) явно не соответствовали духу времени.

Горячие, медленные Pentium 4 и Pentium D держались за счет развитого маркетингового департамента Intel. Этот департамент Intel позволял с дистрибьютерами и крупнейшими поставщиками компьютеров и компонентов заключать жесткие долгосрочные контракты, а с другой стороны эффективно промывать мозги потребителям агрессивной рекламой, чем AMD никогда не занималась.

Процессоры Intel к концу 2005 были настолько плохими, что даже маркетинг особо не спасал и рыночная доля AMD тогда впервые приблизилась к Intel вплотную (но на серверном рынке Intel традиционно господствовал).

Перелом в конкуренции

И вот вышла в 2006 архитектура Intel Core с процессорами Core 2 Duo на ядре Conroe, которые оказались сверх удачными и произвели самый мощный рывок за десятилетие производительности в расчете на МГц. В среднем преимущество было около 90-100% над NetBurst в расчете на МГц. Они представляли коренную работу над ошибками NetBurst и были лучше их во всем. Эта архитектура была с большим потенциалом, которая влепила нокдаун AMD, сильно опередив их.

С этого момента начался плавный закат AMD.С июня 2006 дела у AMD шли только хуже без реалистичных шансов на просвет. AMD была несколько раз за пороге полного банкротства и коллапса. В попытке отыграться AMD выпустила архитектуру AMD K10 с семейством процессоров Phenom, которые, казалось бы, немного приблизились к Intel, но в 2008 Intel представила ещё более мощный вариант — Nehalem...

Началась эра семейства процессоров Intel Core i7. Nehalem не произвел такую революцию и фурор, как Conroe, но были очень-очень хороши, привнесли массу технологических новшеств, прекрасно масштабировались и открыли штурм к частоте 4 Ггц, для которых Intel Core 2006 были не способны. В расчете на МГц преимущество Nehalem составляло в среднем около 25-30% над последней итерацией архитектуры Intel Core 2006 и ядра Wolfdale/ Yorkfield и до 35% над Conroe.

А в это время как обстоят дела у AMD? А у них все глухо. Последняя попытка рывка была в 2011-2012 с архитектурой Bulldozer Family 15h, на которую многие возлагали надежду, но в итоге полностью провалилась. За это время (в 2011) Intel выкатили на рынок, ставший легендарным, Sandy Bridge, который был быстрее Nehalem также в среднем на 25-30% в расчете на МГц.

Это был окончательный нокаут AMD. За 5 лет Intel поменяла отвратный NetBurst на Sandy Bridge, нарастив производительность в 3.5 раза (2*1,35*1,3) в расчете на 1 ядро и МГц. В три с половины раза за пять лет! И это на ядро и на МГц, а общая производительность в многопоточных приложениях выросла в десятки раз, как за счет роста частоты, так и ядер.

Что сейчас?

Прошло 6 лет. Были выпущены Ivy bridge, Haswell, Skylake, Kaby Lake. Так вот последний от Sandy Bridge отличается примерно на 15-25% на 1 МГц. А вот Kaby Lake от Skylake отличается на... нисколько! Вообще никак! От фирменных +3-5% в год, ставших мемом, Intel перешла на ... 0% роста.

Ребята, скажу вам прямо — Intel совсем деградировал. В лучшем случае 15-25% прирост производительности на такт за 6 лет при сопоставимом количестве ядер в массовом сегменте (4 ядра у i7700k и 4 ядра у i2700k) и не таком уж большом бусте рабочей частоты (4.5 ГГц против 3.9 ГГц) и, кстати говоря, примерно сопоставимом уровне разгона. Лучшие образцы i2700k вполне могли достигать 4,8-5 Ггц «на воздухе» за счет припоя под крышкой. Теперь максимум 5Ггц за счет «соплей» (отвратительной термопасты сомнительного качества) под крышкой и ядром процессора и ничуть не меньшим тепловыделением. А ведь техпроцесс снизился с 32 нм до 14 нм! Но тепловыделение осталось примерно на том же уровне и пиковый разгон там же!

Интеловская термопаста под крышкой имеет особенность высыхать и терять свои теплопроводящие свойства, особенно при высокой температуре процессора (и это происходит несколько быстрее). Те «сопли», что Intel пихает в свои топовые процессоры имеют срок годности примерно 3 года (как раз в рамках гарантийного срока), после чего ядро начнет греться сверх нормы, что лишит пользователей процессоров Intel не то что разгона, но и вероятно даже штатного буста частоты. Деградация ядра процессора ускориться со временем, что приведет к весьма ограниченному сроку службы процессора. Искусственное устаревание в действии!

10 лет брежневского застоя

В этом году будет десятилетие, как Intel внедрила в массовый сегмент четырехядерные процессоры, с тех пор вообще ничего не изменилось. Те же 4 ядра. Рабочая частота в номинале при бусте выросла всего на 15% за 6 лет (4.5 против 3.9). Производительность на такт в лучшем случае на 25%, но в большинстве приложений — от силы 15%. Сопли под крышкой и ограниченный срок службы, невменяемое тепловыделение для 14 нм (почти 100 градусов при 4.6 Ггц — получите и распишитесь!), отсутствие разгонного потенциала. И запредельные цены, да.

В то же самое время — оперативная память, жесткие диски, SSD, видео-карты за это время подешевели в несколько раз относительно емкости и производительности. Intel же ничего не поменяла в ценовой политике. ВООБЩЕ НИЧЕГО. Последним креативом стали i7-7700k. От классических темпов роста в +3-5% теперь перешли на 0%.

Для сравнения. Плюс 250% на МГц за прошлые 5 лет (2006-2011) и удвоение количества ядер (2 ядра у Pentium D в начале 2006 до 4 ядер у i7-2600k в 2011), по сути это 500% в многопотоке и еще больше, если учитывая возросшие частоты.

Это случилось

Учитывая вставший колом прогресс, конкурент рано или поздно приблизится. И вот AMD приблизилась, и это мягко говоря.

AMD потеряла всю долю рынка (с 50% в розничном сегменте в 2006 до 17-18% сейчас).

Тогда AMD занимала высшие эшелоны высокопроизводительных систем, теперь базируется в ультрабюджетном сегменте дешевых офисных компьютеров и домашних компов для бедных. И это при агрессивном демпинге. Но все может измениться теперь.

На сырых материнских платах, неоптимизированном bios, драйверах и программном обеспечении с далеко несовершенным степнингом Ryzen 1800x — AMD «вальнула» Intel, нокаутировав все их топовые процессоры без исключения. Если сравнивать 8 ядер на одинаковой частоте, то AMD имеет примерно 5-7% превосходства над i7-6900 в многопоточных приложениях, при кодировании видео, рендеринге. Тогда как раньше отставали едва ли не 40-50%. И это еще при цене в два с лишним раза ниже (500 против 1100 у i7 6900k).

При сопоставимой цене с i7-7700k AMD Ryzen 1700-1700x могут иметь преимущество в 60-80% за счет 8 ядер (честных, а не виртуальных) в многопоточных приложениях.



Сравнением в играх сейчас нерепрезентативное, потому что все игры в последние годы оптимизировались исключительно под Intel. Однако, вычислительной мощности Ryzen 1700x будет с избытком, чтобы полностью нагрузить две карты Geforce 1080 Ti в SLI-режиме и показывать сопоставимое быстродействие с Intel.

Архитектура Zen получилась феноменально удачной. Это огромный успех для AMD. Производительность в сравнении с лучшим до Ryzen процессором AMD (AMD FX-9590) выросла 60-200% на МГц в зависимости от приложений. Причем не только приблизилась к Intel, но даже чуть опережает и дважды выигрывает по производительности на доллар инвестиции!

Впереди долгий процесс оптимизации программной составляющей (биоса, драйверов, ПО) и аппаратной (материнские платы и степнинги ядер Ryzen). Через полгода преимущество может достигать уже не 3-6% над Intel, а 10-15% без смены ядра процессора AMD. Я считаю, что это невероятно, потому что с 2005 года AMD никогда(!) не была впереди Intel ни по производительности, ни по энергоэффективности. Новые ревизии ядер на архитектуры Zen устранят узкие места в виде двухканальной работы памяти в сторону четырех канальной, дальнейшей оптимизации и масштабировании архитектуры с повышением частотного потенциала и производительности на такт.

Учитывая регресс Intel, к 2018-2019 AMD может иметь уже 30% превосходство над Intel, если только Intel не предоставил принципиально другую архитектуру, потому что семейство Intel Core i7 объективно уже устарело и не соответствует духу времени.

Будущее уже сегодня

Нет, я не считаю, что AMD удастся перехватить значимую долю рынка Intel в перспективе года-двух. У них нет маркетингового бюджета, ведь Intel на один маркетинг тратит больше, чем вся выручка AMD от процессоров. У AMD нет производственных мощностей, чтобы отладить и нарастить массовый тираж в сотни миллионов процессоров (Intel же под это заточена по полной программе). У AMD нет такого мощного корпоративного блока и жестких контрактов с дистрибьютерами и крупнейшими поставщиками, как у Intel. У AMD нет экосистемы под разработку ПО и драйверов, как у Intel (историческая связь Windows и Intel — Wintel, компиляторы Intel C++ Compilers, огромное сообщество программистов, которые учатся на специальных курсах «как писать код под Intel» и многое другое.

Но AMD сделала это, она совершила революцию. Самый мощный рывок в производительности с времен Conroe 2006. Все считали, что платформа X86 себя исчерпала и дальше только «квантовый скачок». Но AMD показали, что есть еще резерв.

Почему Intel достал

Я внимательно изучаю сообщество энтузиастов и оверклокеров, как у нас, так и на Западе. i7-7700k был последней каплей. Всем осточертел Intel. Их пренебрежительное отношение к клиентам, их наглость, их жадность и лицемерие. Делать вид, что сделали что-то важное и раньше то, что называлось степнингом выдавать на новую серию процессоров? Причем 4 ядра уже 10 лет, 6 лет производительность на одном уровне, огромное тепловыделение и невменяемые цены. Доколе?

Понятно, что такое можно было сделать только в отсутствии конкуренции. Что сделала AMD? Раскачало это отвратительное болото, запустив гонку производительности и качества. Нет никаких рациональных объяснений, почему копеечный фабричный припой Intel заменила на сопли, кроме принципа «искусственного устаревания» и пренебрежение интересами клиентов. Но теперь у них это не выйдет.

Паразитирование Intel на доминирующем положении на рынке процессоров и набора логики привело к резко негативному настрою среди профессиональных пользователей типа меня, которые хотели поражения Intel исключительно в целях воспитания. Intel показало хрестоматийный пример всех негативных сторон монополизма. Ничего не делать 6 лет и планомерно ухудшать качество процессоров? Rise of Ryzen.

Заключение

Прикол в том, что я за всю жизни никогда не был пользователем процессоров AMD, но мне, как и многим (если почитать компьютерные конференции и форумы, то будет казаться, что всем) осточертел монополизм Intel. Неудовлетворенность качеством их продукции ничем не скрываемая. В октябре прошлого года на пустом месте у меня слетел топовый процессор i7-5820k на дорогостоящей платформе v2011-3, прослужив ровно два года, а OEM гарантия его уже не покрывала. Платформа под тысячу баксов была отправлена в мусор. В итоге вынужденный переход на i7-6700k и еще не понятно, сколько он прослужит, учитывая качество их нынешнего производства. Раньше я вообще не знал, что такое сгоревший процессор, они были вечными.

Однако, теперь я знаю, что буду брать в будущем. Спасибо Intel, что дали однозначно определиться. AMD действительно произвели революцию на рынке процессоров. Выход Zen войдет в историю и полезен всем, т.к форсирует прогресс процессоров, сделав их лучше и быстрее.

Я не касался нюансов архитектуры и подробных тестов — все это отдельная тема для отдельных специализированных сайтов. Но более репрезентативные тесты будут только через 3-4 месяца, когда аппаратную и программную часть доведут до нужных кондиций. Но даже с сырыми компонентами, Ryzen сопоставим или даже быстрее i7-6900k! Вот это успех!

Самое время вернуться к тому, с чего начинался этот пост: теперь вы понимаете, что за бурная движуха с акциями АМД (рекордное подорожание) и Интела (резкое падение) началась в первой половине марта 2017 года. Уверен, всё только начинается и основная битва на процесорном рынке ещё впереди.

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