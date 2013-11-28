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Одна из стен банка была выполнена в виде огромных стекол, идущих от пола до самого потолка, по которым изящными дорожками стекали теплые струйки воды. Снаружи по стеклу молотил настоящий тропический ливень. Уже потом я прочитал, что попал в сезон муссонов и дождей, в остальное же время Кипр, как уверяют, это настоящий рай.

Пока за спиной отсчитывали деньги, я заворожено смотрел на диковинную для меня стихию за окном — Кипр был невыразимо прекрасен даже в непогоду. Стоя у этой незримой стены, словно между прошлым и будущим, я вспоминал, как же всё начиналось...

Принципиальный редактор

Возможно, кого-то и бодрит работа программистом, но как по мне она на 80% состоит из скучной и однообразной фигни, где рефлексы воспроизводят давно освоенные и рутинные навыки. Быть может, именно из-за этого программисты так люто ненавидят «изобретать велосипеды»?

Именно в то далекое время, работая рядовым программистом, я развлекался тем, что в перерывах между откровенно скучной работой «программера» писал статьи в ИТ-издания, что хотя бы отчасти разбавляло монотонное однообразие моего офисного бытия. Теперь, оглядываясь назад, понимаю, что это был прекрасный способ терапевтического вербального самоанализа (curing writing) — работая внештатным журналистом можно ежедневно исповедоваться на огромную аудиторию, и это делает жизнь хотя бы чуточку живее.

И вот однажды в плотном потоке новостей, которые я обильно пропускал чрез себя в ежедневной охоте за сюжетом, на горизонте впервые появился прекрасный незнакомец — Биткоин. Это была вторая половина 2010 года. Немного погуглив, сразу ощутил потенциал темы — в Рунете не было ничего по этой, вне всяких сомнений, перспективной тематике. Связавшись с редакцией, с порога предложил написать на экзотическую «криптоанархическую тему». Несмотря на мой щенячий восторг, «криптоанархическая тема» была встречена редактором с холодной настороженностью, тем не менее, хоть и со скрипом, но была одобрена.

Когда через неделю материал был готов и вычитан для печати, главный редактор не упустил случая проявить принципиальность: заклеймив Биткоин слишком заумным, неочевидным и запутанным, он убедительно попросил наглядно проиллюстрировать работу криптовалюты в скриншотах кошелька, или, говоря его словами: «придать информации максимально наглядный для обывателя вид».

Малость переработав структуру текста под эти пожелания, неожиданно уперся в железобетонную стену: где взять скриншоты самого процесса оплаты биткоином? По новой редакторской логике нужно показать все этапы использования кошелька с точки зрения обычного пользователя-читателя. Конечно, несложно сделать всю эту непыльную работу по документированию самому, но... ещё раз — где же взять эти-чертовы-биткоины?

Блин, ну не выбрасывать же всю работу из-за отсутствия 3-4 иллюстраций к ней?

Эти гребанные скриншоты

Последний вариант отпадал сразу — жаба душила аккуратно, но сильно. Впрочем, на майнинг тоже не было ни времени, ни большого желания (мне скриншоты всего-то и нужны были). Гугля от тоски и безысходности, довольно быстро нашел форумы, где свободно продавались эти самые экзотические биткоины. Хорошая новость была в том, что они стоили ну очень дешево, что-то типа 1-2 доллара за сотню BTC. Плохая — оплату принимали только в PayPal, и, что ещё хуже, в те времена «битки» продавались исключительно оптом — по сотням.

Поясняю этот момент отдельно курчавой молодежи: биткоин стоил настолько мало, что никто не хотел заморачиваться микро-транзакциями на десятые доли доллара, потому и продавали их исключительно оптом — «сотнями-пачками». Так на первом же форуме, куда я с лёту влогинился, минимальная транзакция-покупка составляла 400 BTC. И хотя это и стоило всего пару долларов, нужно отметить, что в те времена средняя зарплата в городе где я проживал, составляла порядка $200. Да и зачем мне столько биткоинов, дружище?

И вот борясь с попеременно наваливающими волнами из лени и раздражения, а также порешав кучу попутных проблем (например, в то время из Восточной Европы было невозможно оплатить через PayPal), через пару дней я таки «словил» на свой новенький BTC-кошелек пару сотен виртуальных «биток». Погоняв вечерком эти цифровые монетки с одного кошелька на другой, и заполучив вожделенные скриншоты, я благополучно слил материал в журнал, наконец, с чувством глубокого удовлетворения закрыл эту тягомотную для меня тему.

Тогда я был твердо уверен, что просто выкинул пару долларов на ветер — в 2010-2011 году биткоин не стоил вообще ничего. На форумах роились сотни, если не тысячи крейзанутых майнеров, горящих извращенным желанием «впарить» свое «домашнее крипто» любому зазевавшемуся новичку-гику. Это только сейчас история о первой продаже пиццы за 10 000 биткоинов отдает каким-то привкусом безумия, но в то время это была чертовски удачная сделка, Карл!



«В те годы мы выживали, покупая за тысячу биткоинов одну пиццу, Карл!»

Вспомнить всё

Прошло много зим и вёсен: я сменил работу, женился, бросил курить и... даже однажды побрился, навсегда лишившись своей могучей айтишной бороды. Вот тут-то всё и завертелось.

В 2013 году мой неожиданный и такой скоротечный роман с биткоин получил драматическое продолжение. Именно в этот период начались первые публичные торги биткоинами, а катализатором движухи выступил запуск крупных бирж с уже готовой трейдерской инфраструктурой. Это была горячая пора, малята. Начиналась эпоха криптовалют! Они стали публичными — о них даже стали говорить головы в новостях по телевизору.

И вот однажды увидев перелет цены за одну монету BTC за 1000 долларов США, я испытал флэшбэк — я вспомнил про свою давнюю заначку, которая до сих пор пылилась где-то в паутине виртуально-криптографических далей. Голос в моей голове монотонно твердил — биткоин нужно срочно сливать. Оставалась маленькая проблема — надо было найти тот самый файл-кошелек (а их было два), по которым я когда-то гонял туда-сюда тестовые «битки». И вот острая досада — тот кошелек (то есть обычный текстовый файлик) был на старом заброшенном компе, которым я не пользовался уже более года.

Впрочем, мне повезло куда больше чем тому парню. Старый комп валялся в подвале родительского дома, откуда «винт» был оперативно извлечен на свет божий. После чего бережно протерт от прошлогодней пыли и трясущемся от жадности руками подключен к моей новой «тачке». Как написали бы классики — момент, пока винт «детектился» системой «показался мне вечностью».

Дальше всё помню как в тумане — нужные файлы нашлись минут через десять, затем они копируются в сотнях копиях на дискеты, флешки, заливаются в облака. После этого — скачиваю биткоин-клиент. С удивлением обнаруживаю, что блокчейн-база за эти годы вымахала до нескольких десятков гигайбайт! Ничего не поделаешь, Карл! — оставляю комп на ночь для выгрузки всего этого милого криптографического добра. Ночью сплю плохо, снятся многочисленные коллизии в транзакциях биткоина, сомнительные ветвления... какие-то одутловатые лица заморских хакеров, не стесняясь в упор рассматривают мой биткоинский файлик, такой весь оголенный и манящий своим plain-текстом...

На следующее утро меня ожидал загруженный и готовый биткоин-клиент. Я протираю заспанные глаза, с трудом попадая по клавишам пальцами, подключаю кошельки и вижу свою пачку из пару сотен биткоинов, словно присланных мне «из прошлого».

Дальше действовать будем мы

На работе беру отгулы за свой счет, ощущаю непонятную растерянность.

Первая неделя от восстановления кошелька пролетает быстро. После многочасовых зависаний на специализированных форумах появилась куча виртуальных друзей-знакомых по теме Биткоина. Кому-то верю, кому-то — не очень. Это сейчас можно обналичить биткоин простым и прямым переводом на кредитную карточку (кстати, Неттеллер, крутая карта — рекомендую). Но в то время обналичка BTC и выход в кэш был настоящим квестом, особенно, если речь шла о сумме в несколько сотен тысяч долларов.

Прелесть именно того далекого времени — дикое количество желающих купить Биткоин — ведь он рос в цене буквально ежедневно, и многим казалось что такое ралли будет продолжаться вечно. Для меня это казалось удивительным контрастом — я все ещё помнил эпоху, когда все стояли исключительно на продажу, уныло клянча пару долларов взамен.

Прошло всего пару лет — и ситуация развернулась на все 180 градусов!

Легкие биткоин-деньги вскружили голову многим, а курс BTC рос буквально на глазах. Хорошо запомнился из своей тогдашней форумной переписки ненормальный американец — он хотел срочно купить BTC, но даже не понимал, что это такое. Он просто бомбардировал меня мейлами через личку в ответ на объявление о продаже:

«Дайте мне ЭТО немедленно, я готов внести аванс для резервирования и вылететь за биткоин лично в любую точку мира».

Быстро развернул в его форумном профиле листинг последних написанных сообщений, чтобы заочно прощупать очередного потенциального клиента. Вот, например, его совсем недавнее радостное сообщение на форуме кому-то из местных барыг о том, что «его задница уже на пути в Техас». В ответ барыга массажирует «клиента» месседжем: «Окей, мэн, мы уже ожидаем тебя в условленном месте с товаром». Этот же анонимус, словно добрая мамочка из далекого детства, трогательно напоминает американцу в следующем посте: «только не забудь взять с собой деньги, мэн».

Это были настоящие лихие 90-ые для всей биткоин-индустрии — требовалось подумать семь раз, прежде чем рискнуть на любую оффлайн-сделку. Одновременно входящие-выходящие из актива потоки путались под ногами у друг друга, вызывая ощущение коллективной шизы. Лично у меня на поиск приемлемого варианта «для выхода» ушел ещё один долгий и крайне нервный месяц, в том числе — досрочный отпуск, взятый на работе по «срочным семейным обстоятельствам».

Да, всё кажется простым и забавным лишь сейчас, когда я набираю этот текст — я вспоминаю-вспоминаю-вспоминаю, время от времени откидываясь на спинку кресла. Сегодня я просто пассивный зритель, который просиживает задницу в кинотеатре своего бесконечного прошлого, который, наконец, может позволить себе расслабленно улыбнуться, припоминая перипетии тех прошлых событий.

Долгая дорога в кэш

Я смотрю на теплый тропический ливень, сплошное окно банка едва заметно вибрирует от сильных порывов муссона.

Оклик за моей спиной заставляет отвлечься от воспоминаний. Вся сумма готова к выдаче — я закрываю счет. Деньги выдают банковскими брикетами по 10 тысяч запаянными в целлофан. Несмотря на упаковку, они сильно пахнут типографской краской и почему-то теплые. Такую сумму невозможно быстро пересчитать, приходиться верить на слово. Молодые сотрудницы въедливо всматриваются в мои глаза, словно пытаясь угадать ответ на свой немой вопрос: «а разумно ли ты распорядишься этими деньгами, парень?»

Но такси ждет у входа. На улице встречает теплый дождь и пустынная, залитая солнечным светом улица. Уже в комнате отеля накрывает долгожданное облегчение — долгий и нервный вывод завершен.

Что изменилось с тех пор?

Характерная особенность нашего мира в том, что нет необходимости постоянно изобретать что-то новое. Как люди мы все очень похожи друг на друга, поэтому бесконечно повторяемся вновь и вновь, утомляя Вселенную и налоговые органы своим однообразием. Я уже давал ссылку на парня, который искал свой старый комп на свалке, у меня была аналогичная ситуация. Я купил свои «битки» за такую же ерунду, как и в той истории с пиццей. Принципиальные редакторы ИТ-изданий по-прежнему дают своим репортерам похожие задания, вынуждая их приобретать BTC ради эксперимента (правда, на этом уже не разбогатеешь), равно, как некоторые безумные американцы продолжают искать биткоин, даже не понимая, что это такое. В своих тратах я также не оригинален — как и многие другие биткоинеры первым делом я купил недвижимость.

Можно продолжать эту однообразную цепочку повторений, но вместо этого предлагаю рассказать о чем-то личном. Ведь первое что я купил на «новые деньги» после поездки на Кипр — была вовсе не покупка дома. Я подал документы на выход из родного гражданства, перед этим заполучив гражданство другой солнечной страны (где затем и прикупил ту самую «квартиру» своей мечты, хотя у них этот тип жилья зовется «мезонет»). ИМХО, деньги и социализм — вещи суть несовместимые. Я выбросил былое гражданство без всяких сожалений, как размякший одноразовый стаканчик из-под кофе, сразу после того, как он стал не нужен.

Я больше не программист

Второй важный этап расставания с прошлым — я навсегда ушел из программирования. Позвольте остановиться на этом отдельно.

Чтобы кто не говорил, но программирование — это тяжелая работа. Если делать все на совесть — это работа буквально на износ. Я проработал в этой сфере около 9 полных лет и мне не нужно рассказывать что такое «разжиженные мозги» — дурноватое состояние заторможенности, когда вечером с трудом соображаешь после дневного ралли за двумя мониторами. Со временем это порождает болезненную профессиональную деформацию, мешающую наслаждаться жизнью и отключать ум — программисты не могут расслабиться и постоянно вращают в голове всякую фигню как жвачку, типа очередного алгоритма или идеи-фикс, превращая себя в интоксицированного сложностью интроверта.

Не согласны? Значит, ещё молоды, но вы вспомните эти мои слова, когда начнете прокрастинировать над сложными проектами в районе >= 35-40 лет. Лет через десять, то, что раньше приносило вам радость и удовольствие, скорее всего, превратится в довольно тяжелую и нервную гонку на ниве высококонкурентных и очень динамичных рынков ИТ.

Везение всегда относительно

Парни, везение всегда относительно, мне надоело это объяснять знакомым! Говоря на моем примере: я потратил большую часть полученной суммы на недвижимость и «приземление» в другой стране, меньшую часть (лишь малый остаток) — вложил в акции Apple.

И вот теперь, оглядываясь назад, ужасно жалею, что не залил туда всю сумму, повременив с покупкой жилья. Это был тот самый пропуск в беззаботную в материальном плане жизнь, мимо которой я пролетел «как фанера над Парижем»:

На скрине я обозначил точку входа на рынок, и, как видно, эта сумма на данный момент практически удвоилась. В акциях Apple у меня теперь вся заначка — тот мизер, который остался от былой груды виртуальных монет. Остается только надеяться, что когда-нибудь она превысит сумму, изначально вырученную от продажи BTC.

Для симметрии приведу и обратный случай. Спустя пару лет я узнал новость, от которой по спине прошелся неприятный холодок: довольно известный московский меняла (в этой среде их часто называют «вменяла» — обменщик виртуальных денег), через которого когда-то я и вывел те самые «битки», недавно крупно кинул белоруса (ссылка 1, лок.копия 2). Даже не зная деталей, лишь по косвенным признакам там очевидно, что «кинутый» белорус плотно связан с миром Биткоин.



Поверьте, когда черные биткоин-барыги САМИ выкладывают в паблик скриншоты всех своих транзакций — это жест кричащего, жуткого отчаяния!!1

Для этого достаточно полюбопытствовать в блокчейне историей транзакций упомянутых в паблике кошельков, чтобы увидеть насколько огромные крипто-суммы там двигались.

Заметка на полях

Как забавно устроен мир: профессиональный вменяла с безупречной репутацией, проведший более 1000 «чистых» сделок, может разок позволить себе кинуть всего одного «избранного» клиента, ну разве нет? Вероятно, у каждого человека есть сумма с n-количеством нулей, которые он просто by-design не в состоянии переварить корректно (при этом оставшись порядочным человеком). Даже у бесчувственных ботов-машин иногда срывает крышу (типа stack overflow) от слишком больших входных значений, что же говорить тогда о просто-человеке? Похоже, это тот самый случай, когда сначала долго и нудно работаешь на репутацию, а потом твоя репутация позволяет за раз заработать на всю оставшуюся жизнь (осуждаю).

Рассказываю про всё это лишь для того, чтобы читатель не вздыхал почём зря насчет чужой халявы — эх... жизнь так устроена, что задним числом всем-всё-всегда очевидно, всегда просто и понятно (т.н. ретроспективная рационализация).

Но вы даже не представляете себе, как просто и легко можно слить под ноль «всё непосильным трудом нажитое», находясь вне рамок правового поля и в совершенно чужой стране (например, неудачно связавшись с «неправильными парнями», как тот американец с его «задницей на пути в условленное место» или в случае с биткойнером-минчанином — всё реальные герои из примеров выше).

Мотивирующее напутствие читателю

Пока все ждут от Биткоин каких-то вселенских свершений и радикальных изменений в мировой монетарной системе, тихой сапой, BTC переформатировал уже тысячи индивидуальных жизней, в том числе и мою тоже. И дело здесь не только в деньгах — всё-таки на продаже биткойнов я не нажил каких-то безумных-безумных денег, на которые затем можно беззаботно жить-поживать всю оставшуюся жизнь. Нет, я выбрал радикально изменить свою жизнь, получил новый драгоценный опыт, сменил накатанный жизненный уклад и приоритеты. Полностью переформатировал своё бренное окружение, чтобы начать с нуля с новых и лучших позиций.

И тут мы подходим к главному: что я вынес из всей этой глубоко личной истории?

В Голливуде существует известное выражение «fish out of water» — это вполне официальный термин американских киносценаристов. Он обозначает трудную жизненную ситуацию, когда герой волею судеб теряет свой привычный мир и ориентиры, попадая в совершенно новую/чуждую среду/окружение. Агрессивный стресс-тест личности в рамках этого нового жизненного уклада создает условия для вынужденной и целительной внутренней трансформации, для самосовершенствования человека. В свою очередь это приводит к генерации живого интереса зрителей (включая самого субъекта действа), то есть к созданию (опять же возвращаясь к терминам сценаристов) по-настоящему насыщенной и сочной «story».

Будучи фанатом этого приема («воспринимать в своей жизни всё как challenge»), я призываю читателей не бояться нового, — будь то биткоин, slow programming или эмиграция, функциональное программирование либо виртуальная криптоанархия, — ведь для осознанной культивации состояния «фиш аут оф уотер» нужна лишь толика смелости, любопытства и «гиковости». Поверьте, в жизни «с чистого листа» есть и свой собственный кайф — это как позволить себе родиться заново, осознанно выбирая себе новые фамилию или страну с идеальным климатом, перечеркнув былую личную историю без сожаления и пощады. Если вы получаете удовольствие от роли демиурга, создавая онлайновые интернет-вселенные и продумывая сложнокомпонентные миры софта, то я вас уверяю — сознательно лепить свою судьбу — это куда более драйвовая задача.

Впрочем, для воссоздания всамделяшней катарсической драмы в стиле «фиш аут оф уотер», простой смены рода деятельности «маловато будет». Нужно нечто большее, чем смена любимого языка программирования или компании-работодателя — нужны другая страна и фамилия, иные язык и социальное окружение, совершенно новая область работы и, возможно, даже новая семья (ладно, о’кей, семью и пол разрешаю оставить прежними).

Иначе говоря, я призываю тратить деньги на получение важного опыта и знаний, чтобы со временем стать пионером в новых областях и технологиях, активно интересоваться всем непонятным для конформистского большинства, не бояться рисковать, этим позволяя себе выходить за пределы «нормальности» и привычной зоны комфорта. Чтобы... что? Нет, не для того чтобы «крупно заработать», но в первую очередь для того, чтобы дать шанс Жизни снова начать удивлять, в свою очередь делая нас снова живым и восторгающимся повседневностью. Но есть ли вообще у нас иной выбор, кроме как стать легендой? Или продолжать прокрастинировать в офисе, вовремя платить отчисления в Пенсионный Фонд, whatever?

В конечном счете, это даёт не только драгоценный и уникальный опыт + восторженную экзальтацию от повседневной жизни... Например, я был один из первых русских, кто попробовал на вкус биткоин и Ripple, и, как видите, моё ненасытное любопытство было щедро вознаграждено судьбою. Поэтому у меня такой практический совет — сделайте для начала мелкую и доступную для вас лично ставку (теория малых дел), это позволит впоследствии (в случае выигрыша) с помощью рычага первоначальной удачи поднять ставки до больших и значимых величин, так пошагово трансформируя собственную жизнь. Лично я продолжаю делать это день ото дня, до сих пор рискуя и заходя порой в запретные для обывателя зоны, суя свой длинный нос и инвестируя в самые необычные веяния жизни.

Подводя итог — у Эйнштейна однажды спросили: в чем же природа успеха? И пока он задумался над вопросом, репортер решил услужливо подсказать:

— Наверное, нужно быть очень-очень умным?

— Отнюдь, — резко возразил Эйнштейн, — нужно просто иметь смелость сделать что-то раньше, чем это додумается сделать большинство.

© Анонимус Кипрский, писано в 2015 году от Р.Х.

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