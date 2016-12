Просмотров: 8715

Буквально в позапрошлом посте я рассматривал таран заморского конкурента со стороны гоп-компании Яндекса и силовиков ФАСа, и вот теперь мы видим полностью аналогичный припадок изоляционизма — расчехлилась Kaspersky Lab, которая также обратилась в ФАС чтобы её защитили (огородили) от хулиганств Майкрософт. ИМХО — это полностью аналогичный случай, чем не паттерн для всех последующих разборок на отечественном ИТ-рынке? Дурной пример всегда заразителен.

Между тем, давайте переметнёмся в этот же момент в другой конец света и посмотрим, что же произошло в оплоте мирового глобализма — США. Ди-джей Трамп (DJ Trump) таки пришёл к власти (ну, или почти пришёл), и в его намерениях разворот на 180 градусов от открытых и свободных рынков в сторону жесткого изоляционизма, это этакий экономический национализм. Далее продолжим сеанс практического трамповедения фокусируясь уже на нашей основной теме — ИТ. В этом плане анонсировано удорожание рабочих виз H-1B, а также введение дополнительных налогов для компаний, которые нанимают зарубежную рабочую силу, то есть, говоря проще — занимаются столь любимым в Индии, Украине и Беларуси аутсорсингом.

Конечно, что будет на самом деле — пока никто не знает и не ведает. Но почему же так испугались-содрогнулись айтишники от избрания Трампа президентом США? Для того есть веские причины, попробуем неспешно разобраться в произошедшем под катом.

Далее мой анализ того, что уже известно о намерениях «козырной карты» (а именно так переводится фамилия Трампа: «to trump» — это ходить-бить козырем, красиво закрывать игру козырной картой). Кстати говоря, Трамп не 45 президент Америки как говорят некоторые, а 44 четвертый, это я вам говорю (можете пересчитать это самостоятельно, только я вас прошу — не считайте одних и тех же людей дважды, это нечестно).

Импортозамещение по-американски: всем бояться!

На одно из выступлений Трампа пришли разгневанные бывшие IT-работники из компании Disney, которые пожаловались, что перед их увольнением им пришлось обучать иностранцев, после этого занявших их места по модели аутсорса. Они назвали это издевательством и цинизмом, но Трамп заверил этих дорогостоящих ИТ-аборигенов, что с такой ситуацией он точно покончит: «нужно только проголосовать правильно».

Выступая в Огайо в октябре, Трамп упомянул въезд в страну низкооплачиваемых работников, которые «представляют огромную угрозу для [американских] детей, получивших образование в колледже». Также он упоминал компанию IBM, которая сократила 500 человек ради переноса рабочих мест в Индию и в страны Восточной Европы.

Ещё подобные же кейсы можно почитать вот здесь.

Так вот, творчески осмыслив всё услышанное, команда Трампа уже подготовила законопроект из двух принципиальных пунктов:

сделать визы H-1B более дорогими, чтобы защитить рабочие места американцев.

также предложено увеличить налоги для тех компаний, которые увольняют американцев ради аутсорсинга за границей. Для аутсорсинговых компаний вообще обсуждается поднятие налогов , ибо нефиг кормить всяких индусов и хохлов, тут своих дармоедов хватает .

Ещё раз для тех, кто в танке: этот проект закона предлагает инициировать рассмотрение повышенного налога с прибыли от фирм, привлекающих иностранный аутсорс, так что фанаты формулы «если сено не идёт к корове, то корова идёт к сену» могут сразу расслабиться.

Таким образом противостояние между изоляционистом-протекционистом Трампом и ненавидящем его глобальным ИТ я вижу примерно так:



ИТ: "Помогите-спасите, государство возможностей для бизнеса лишает!"

Айтишники вне себя: «We’re fucked up»

В качестве примера ненависти приведу типичный рабочий заголовок: «Короли Кремниевой долины обделались под себя» — примерно это происходит сегодня в моей ленте Twitter«, — описал происходящее в соцсетях после окончания подсчёта голосов основатель главного айтишного новостного ресурса Америки TechCrunch Майкл Аррингтон.

Drudge headline "Silicon Sultans Shit Themselves" - which is pretty much what I'm seeing in my Twitter feed.

— Michael Arrington (@arrington) November 9, 2016

Далее сооснователь AOL, предприниматель и инвестор Стив Кейс выражает более взвешенное мнение, к которому в скором времени, вероятно, придёт большинство возмущённых представителей американского ИТ: нужно продолжать работать, несмотря ни на что.

I am surprised & disappointed. But now that the people have spoken, we should accept the result & work together to move the country forward.

— Steve Case (@SteveCase) November 9, 2016

This is a bad beat for the US. But tomorrow the sun will come up and we'll get on with figuring it out. Be decent, be proud. Work hard. Hope

— John Lilly (@johnolilly) November 9, 2016

В качестве противовеса нужно сразу заметить, что любая попытка реформы системы рабочих виз столкнется с мощным и жестким противостоянием оппозиции в конгрессе и Силиконовой долине. Гиганты ИТ консолидировано лоббируют полностью противоположные позиции — увеличение квот рабочих виз для ИТ-специалистов. Это та самая известная американская система сдержек и противовесов, где нет места чей-то отдельной хотелке, где в процессе обсуждения должна консолидироваться общая точка зрения.

А пока посмотрите что происходит: локально-традиционные американские бизнесы приветствуют ватника Дональда, а глобально-технологические все уходят в минус в ожидании чего-то страшного:

Facebook −4,3%

Amazon −4,5%

Alphabet −3,0%

trumptrumptrumptrumptrumptrumptrump

Wells Fargo +5,2%

JP Morgan +4,2%

Bank of America +4,1%

— Rafa? Hirsch (@rafalhirsch) November 10, 2016

Сеанс практического трамповедения

А теперь мои предельно краткие и очень предварительные выводы о том, что же всё это значит сугубо для рынка рабочей силы ИТ:

Аутсорс-компаниям можно начинать бояться. Им вполне могут перерезать их долларовую пуповину, связывающую их с материнской Америкой. Забавно, от знакомых сейчас слышу, что ИТ-компании ориентированные на аутсорс в Британию испытывают серьёзные проблемы после брексита — материнские GB-заказчиков реально лихорадит. А вот сейчас ещё и Америку, возможно, выдернут из розетки... В любом случае значительно возрастает фактор долгосрочной неопределенности для аутсорсеров всех мастей.

Стоимость рабочего часа для местных (американских) программистов точно уйдет вверх и поставит новые рекорды. Дефицит рабочей силы в США будет продолжать медленно нарастать. Со стороны их рынок будет смотреться очень вкусным и чрезвычайно перспективным.

Для тех, кто выживет, доктор Трамп собирается прописать целительную переориентацию с аутсорс-моделей разработки в сторону продуктовых. Да, это тот самый волшебный пендель, которого многие в отечественной ИТ-индустрии так долго и заунывно ждали. Трамп прийде, волшебный пендель принесе

Вангую резкий скачок популярности не-американских направлений эмиграции для наших программистов (внезапно завалившийся сайт канадского эмиграционного ведомства во время обнародования результатов голосования какбэ намекает), вот у меня как раз были примеры обзоров таких альтернативных направлений. С другой стороны, те, у кого есть гринкарта и прочие ништяки для легальной работы в США — заработают в Америке ещё больше при таком kick-off раскладе.

Впрочем, уверен, именно для настоящей высококвалифицированной рабочей силы, для настоящих профи — мало что изменится. Сильно пролетят именно середнячки и дешевая рабочая сила, а именно — мидлы и джуниоры.

Почему предприниматели из Кремниевой долины хотят выйти из состава США https://t.co/ewRpMenrAF

— Стартапы и бизнес (@vcru) November 10, 2016

«Держитесь здесь»

Чтобы у некоторой группы товарищей (которые нам совсем не товарищи) не появились вредные для здоровья иллюзии, ещё раз подтверждаю свой пессимизм в отношении РФ: в России программисты не нужны (вернее нужны, но в мизерных, гомеопатических дозах) — в процессе рытья окопов от них мало проку, да и приоритеты у государства, окруженного плотным кольцом врагов, сейчас совсем иные.

Я внимательно почитал у РБК намерения Трампа, все довольно толково и прагматично. Например, поставлена фундаментальная цель абсолютно не зависеть от ОПЕК — это зелёный свет американским нефтянникам всех мастей и углю. Цены на углеводороды в мире пойдут вниз, это уже однозначно. Для меня загадка, почему русские патриоты считают Трампа «своим парнем», ведь это же натурально второй Рейган (кстати, оба республиканцы).

После углубления падения цен на нефть + закрытие доступа на богатые рынки США извне, тут (в РФ) будет совсем не до айти и двигания формочек, а учитывая средневековой менталитет местных элит... короче, я уже писал про это много раз.

Силовой маркетинг как есть

Подводя завершающий итог этого, да и последних моих постов тоже. Чрезмерная забота и тепличные условия губят целые страны, вот эти опасные слова: протекционизм, изоляционизм и популизм.

Вот логические цепочки того, как именно благие намерения ведут в ад: чтобы местные айтишники могли ещё больше зарабатывать, нужно в принципе запретить другим конкурировать с ними, для чего нужен юридический запрет — закон. А может луше работать больше, учиться или сбросить цену на свои услуги? Э, нет, это не для нас. Далее, чтобы у Яндекса дела наладились, нужно запретить здесь Гугл, а что бы Касперский снова стал мягким и шелковистым, желательно закрыть местный рынок для Microsoft. Вот это всё можно стыдливо назвать государственным регулированием или протекционизмом, а можно просто сказать прямо — это не желание конкурировать и развиваться. Похоже, популизм и протекционизм теперь из маргинального течения превращаются в мейнстрим. То есть для России с её охранителями-силовиками это уже давно скорее норма, но вот для Америки — это что-то принципиально новое.

В этом и заключается то, что я называю силовым маркетингом — это всегда простое решение для любых сложных проблем.

Со стороны такой подход «решения» проблем видится примерно так:

Многие уже говорили о том, что сегодня разделительные линии проходят не между правыми и левыми на политической шкале, не между богатыми и бедными, а между городом и деревней, между образованными и малограмотными. Дональд Трамп стал голосом всех, кто чувствовал себя изгоями, у кого в современном мире НЕТ будущего, «лишними людьми» оторванными от постиндустриального общества. Такой реваншизм порождает в агрессивном мусульманском мире ИГИЛ (запрещен на территории Российской Федерации), а в США это породило популиста Дональда.

Так что это ещё большой вопрос, чем сейчас запасаться — попкорном или тушёнкой с гречкой.

На этом мой предварительный и поспешный спиритический сеанс трамповедения завершается. И это только самые первые и предварительные информации, дальше планирую открывать чакры и астрально сканировать козырного Трампа — а пока, серьёзная неопределенность и растерянность на ИТ-рынке мира очевидна, начинается новая эра очередной неведомой фигни .

