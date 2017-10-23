Просмотров: 3410

Нижеприведенный текст можно отнести к жанру научной фантастики, к мистификациям или к пророчествам — зависит от вашего настроения, социального положения и отношения к криптовалюте. Впервые он был опубликован четыре года назад (ещё до хайпа крипты) на Reddit пользователем под псевдонимом Лука Маньотта. Как и полагается при хорошей мистификации, больше этот пользователь в сети не появлялся. Ссылки на текст по сегодняшний день регулярно всплывают в обсуждениях о будущем криптовалют.

На русском языке этот перевод публикуется впервые.

Я пришел к вам из будущего с просьбой прекратить вашу деятельность. Это послание я шлю из 2025 года. Ситуация тут паршивая, и в ответе за это — кое-кто из вас. Если вы мне не верите — можете дальше не читать. Способа доказать, что я тот, кем себя называю, у меня все равно нет. Теперь перехожу к сути, чтобы не тратить ваше время.

Каждый год стоимость биткоина увеличивалась в среднем в десять раз. С 0,1 доллара в 2010-м до 1 доллара в 2011-м, до 10 долларов в 2012-м, до 100 долларов в 2013-м. Потом темп замедлился и стоимость стала увеличиваться вдесятеро каждые два года: до 1000 долларов в 2015-м, до 10 000 долларов в 2017-м, 100 000 долларов в 2019-м и 1 000 000 долларов в 2021-м. С этого момента стало бессмысленно выражать стоимость биткоина в долларах, потому что долларами больше не пользовались, а центробанки перестали печатать деньги. Сегодня богатство существует в двух основных формах: земля и криптовалюта.

В обращении находится чуть больше 19 миллионов биткоинов, несколько сотен тысяч навсегда утеряны, и мир по-прежнему населяет примерно 7 миллиардов людей. В среднем на человека теоретически приходится меньше 0,003 биткоина, а в реальности, из-за неравного распределения благосостояния, — 0,001. Да, многие из вас, кто сейчас читает это, богаты. Со мной по соседству жил неприятный молодой человек, два года назад он зашел на свой старый аккаунт в Reddit и обнаружил, что еще в 2013 году, когда ему было 16 лет, он получил 0,01 биткоина «чаевых» за то, что обозвал кого-то гомиком. Совершив это открытие, он купил билет на самолет и, ни с кем не попрощавшись, оставил дом и отправился в цитадель.

«Что такое цитадель?» — спросите вы. Когда биткоин вырос до $1000, стали появляться услуги по защите «биткоин-богачей» и их активов. Начиналось всё с дорогих сейфов, потом появились телохранители, а сегодня «ранние» (так мы называем тех, кто раньше других начал пользоваться криптовалютой) и богачи, из тех, чье богатство пережило «переход», живут в цитаделях — изолированных городах с высокой степенью роботизации. Большинство цитаделей возникли на местах фортификационных сооружений, возведенных для защиты машин, майнящих биткоины. Например, компания, которую вы знаете как ASICminer, мне известна как город.

В моем мире, который вскоре станет и вашим, большинство правительств перестали существовать, поскольку из-за анонимных биткоин-транзакций не могли продолжать эффективно взымать с граждан налоги. Успех биткоина и был большей частью определен тем, что он предложил эффективный метод сокрытия богатств от правительства. Если до этого за людьми, укрывавшимися в сепаратистских странах вроде Люксембурга, Монако или Лихтенштейна, посылали дронов, чтобы информировать правительства о передвижении тех, кто пытался скрыть богатство, то в случае, когда прятать деньги начали с помощью биткоина, ответных мер государство не придумало.

В современном мне обществе правительства пытались остаться в игре, скупая биткоины. Но это лишь усугубило проблему, поскольку в результате биткоин еще больше вырос в стоимости. Конечно, правительства делали это тайно, а «сноудены» моего поколения оказались всего лишь жадными правительственными работниками — они перевели биткоины на свои частные счета и растворились на анархистских территориях, где не задают вопросов, пока ты платишь.

Крупнейшие активы еще доступных биткоинов сегодня принадлежат четырем образованиям:

ASICminer: 50 000 биткоинов;

Фонд стабилизации валюты» МВФ: 70 000 биткоинов;

правительство Саудовской Аравии: 110 000 биткоинов;

правительство Северной Кореи: 180 000 биткоинов.

Экономический рост составляет —2% в год. Почему так? Потому что, если вам принадлежит больше 0,01 биткоина, скорее всего, вы ничего не делаете со своими деньгами. Инфляции нет, поэтому нет стимула инвестировать. Как в Средние века не было существенного экономического роста, поскольку благосостояние измерялось золотом, так в нашем обществе нет экономического роста, поскольку люди знают, что 0,01 биткоина им хватит на всю жизнь. От коллапса мир предохраняет только то, что еще продолжают появляться новые биткоины, но люди боятся, что новое снижение инфляции, которое произойдет при очередном халвинге, развалит нашу экономику.

Bitcoin future

Что случилось с близнецами Уинклвосс? Близнецы Уинклвосс погибли одними из первых. Когда структура общества затрещала по швам, возникли террористические группировки, преследовавшие и уничтожавшие всех крупных держателей биткоинов и тех, кого считали каким-либо образом связанным с развитием криптовалют. Парадоксально, но для финансирования своих операций террористы использовали биткоин.

Люди, владеющие значительным количеством биткоинов, лишились друзей и оборвали контакты с семьями, поскольку были вынуждены сменить личность. Некоторые покончили с собой, воочию увидев, что случилось с бэг-холдерами — скептиками, которые до самого конца, даже после того, как распространились слухи о том, что правительства скупают криптовалюту, ждали краха биткоина. Многие владельцы биткоинов побывали в заложниках, и есть основание считать, что четверть «биткоин-богачей» составляют те, кто под пытками вырывал у похищенных людей пароли.

Почему мы не отказались от биткоина и не перешли на другую систему? Мы пытались. Мы пробовали перейти на инфляционную криптовалюту, но никто с IQ выше 70 не хотел ею пользоваться. В конце концов, зачем добровольно вкладывать кучу денег в валюту, в которой ваше состояние будет постепенно уменьшаться? То, что принесло биткоину успех, также сделало его опасным для общества. Биткоин позволил нам предаться греху жадности.

По данным опросов, 70% людей в Африке уверены, что биткоин изобрел дьявол. У них есть основания так считать. Для африканцев это по-прежнему очень больная тема и, упоминая о ней, они называют ее исключительно «Трагедия». У Африканского Союза был амбициозный план цивилизованного перевода своих граждан с фиата на биткоин. Правительства раздали гражданам бесплатные мобильные телефоны, привязанные к уникальным государственным идентификаторам, чтобы таким образом интегрировать криптовалюту в экономику. И все шло хорошо, пока не произошла Трагедия. Криминальная организация, предположительно родом из России, воспользовалась аппаратной уязвимостью розданных правительством телефонов, и за 48 часов лишила Африканский континент 60% всех сбережений. За этим последовал период гражданских войн и хаоса, который смогли прекратить только Саудовская Аравия и Северная Корея — две супердержавы, решившие «проблему биткоина» благодаря авторитарному политическому устройству. Они разделили между собой большую часть территорий Африки, за что местное население не устает их восхвалять по сей день.

Хотите спросить, каков теперь наш план? Очевидно, что нынешнюю ситуацию в мире не разрешить без ядерного конфликта. Я вхожу в подпольную сеть, которая готовит координированную атаку против самой инфраструктуры интернета. В нашем распоряжении 20 атомных подводных лодок, с помощью которых мы повредим все подводные кабели между континентами. После этого мы одновременно ударим импульсными ядерными зарядами по всем плотно населенным областям в мире. Мы верим, что возникший в результате хаос позволит человечеству восстать, мы будем уничтожать компьютеры до тех пор, пока биткоин не утратит значение.

Да, погибнут миллиарды людей. Это цена, которую мы должны заплатить ради избавления человечества от вечного порабощения горсткой элиты.

Именно поэтому мы связались с вами. Предупредить. Все должно было быть по-другому. Вы не должны повторить нашу судьбу. Уничтожьте этот проект, пока не поздно. Знаю, вам сложно в это поверить, вы считаете, что помогаете миру избавиться от картеля центробанков, которые правят вашей экономикой.

Но я видел, к чему это в конце концов приведет.