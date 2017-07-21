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К вопросу о VPN и его кармически-негативном трафике

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Ну, да, молчу уже давно в блоге. А что писать-то? Всё идёт как по писанному, все красные флажки открыто расставляются для будущего знатного загона. Только человек, не живший в СССР, не может не понимать к чему это всё катится:

  1. Закон о запрете анонимайзеров и VPN окончательно принят Госдумой (копия)
  2. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, регулирующий деятельность мессенджеров
  3. Госдума приняла закон, нацеленный на борьбу с нелегальным распространением сим-карт
  4. Россия отправила в Google больше запросов на удаление данных, чем все остальные страны вместе взятые

А теперь самое свежее — как это всё вместе работает в натуре на местах.

Широко известному в узких кругах Денису Карагодину неустановленные лица недавно попытались «улучшить» его домашние интернет-устройства. Как написал сам Карагодин в своем Фейсбуке, ему позвонил томский провайдер и заявил, что из его квартиры «идёт негативный трафик», после чего безапелляционно попросил принять дома специалиста.

Засланный человечек нарисовался на раз-два, и после беседы с этим гостем вдруг выяснилось, что провайдер хотел бы получить доступ к компьютеру гражданина Карагодина, чтобы войти в его домашнюю локальную сеть. Ещё до визита Карагодин обратил внимание, что: «несколько недель назад начались проблемы с обычным интернетом. Браузер жаловался на неверные сертификаты, сайты не отображались корректно или не открывались вообще. Но если включаешь VPN, то становилось всё сразу нормально».

И стал он тогда пользоваться только VPN. А вот что с этим смелым гражданином случилось дальше — это я вам расскажу в посте под катом.

К вопросу о VPN и его кармически-негативном трафике

«Просто мы хотим, чтоб ушёл негативный трафик»

Вот что он пишет сам:

Складывалось такое впечатление, что кто-то снифит трафик (причем еще и фильтруя его) (как будто стоит какой-то или буфер, или трестируется некая новая СОРМ-система).

Пришедший гость пытался воспользоваться компьютером Карагодина или войти в Wi-Fi, чего хозяин не разрешил, и не захотел подключить провайдерский кабель к собственному оборудованию, чтобы проверить «как идут пинги». В итоге Карагодин порекомендовал специалисту обращаться в управление «К» МВД России или ФСБ, где профессионально расследуют интернет-правонарушения, в том числе все «негативные трафики» и объяснил, что с его шифрованными пакетами провайдеру придётся смириться. Ведь работать через VPN Карагодину, по его словам, удобнее.

Грустный гость ушёл, но напоследок обещал ещё разобраться с этим «безобразием».

А я лично считаю, что они обязательно вернутся — зря что ли такую прорву законов (из которых в начале поста я перечислил лишь часть) городили, а? Блин, а то генерируют тут без всякой срамоты эти вот негативные трафики, а потом дорогое спец-оборудование из-за таких гиков вот работать перестаёт, понимаешь.

К вопросу о VPN и его кармически-негативном трафике

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Эта запись опубликована: Пятница, 4 августа 2017 в рубрике ИсторииНовости.

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