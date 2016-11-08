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Как в прошлый четверг сообщил агентству ТАСС главарь Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев против руководителя глобального офиса Googlе Сирожи Брина может быть возбуждено уголовное дело.

И это случится, если ФАС РФ подаст против Google иск о принудительном исполнении решения по делу об Android (а случится это почти наверняка, потому что Гугль на данный момент демонстративно не подчиняется самому гуманному и справедливому суду в мире). В этом случае дело из административного автоматически превратится в уголовное, а топ-менеджеры корпорации могут заочно получить по два года лишения свободы.

Как пояснила начальник управления регулирования связи и информационных технологий Елена Заева ФАС к уголовной ответственности будут привлечены менеджеры глобального Google, поскольку проигнорированное ими предписание выдавалось именно им, а не российскому представительству.

Речь идет о нашумевшем деле, когда российский суд обязал Google предустанавливать на девайсах системы Android продаваемых в России, сервисы Яндекса вместо сервисов Google. Я уже писал совсем недавно, что бизнес жовтога Яндекса медленно, но изящно накрывается большим медным тазом, а, значит, поскольку с честной конкуренцией уже всё понятно, то по заведенной в РФ традиции время пригласить на сцену силовиков-затейников, чтобы они объяснили зарвавшимся заморским Сирожам Бринам, что здесь им не там.

Суть проблемы в двух словах: поскольку все права на мобильную операционную систему Android принадлежат Google, то система по умолчанию комплектуется софтом самого Google. При этом Google не устанавливает никаких запретов на установку (интеграцию) софта конкурентов и пользователи мобильной системы вправе сами невозбранно установить все сервисы Яндекса, если они того жаждут (можете проверить это сами прямо сейчас).

Однако российский суд счел, что для устройств, продаваемых на территории России, Google обязан САМ предустанавливать софт своих российских конкурентов вместо своего собственного софта, поставляя продукты Яндекса на 1/6 суши что называется «под ключ». Пиндоский Googlе счел такое решение московского суда бредово-абсурдным, «противоречащим здравому смыслу и не соответствующим сложившейся мировой практике лицензирования софта» и... отказался его выполнять, положив на него с прибором.

Но недаром именно в РФ зародился такой устойчивый термин — силовое предпринимательство. Поэтому в этой точке конфликта на сцену, повизгивая тормозами галенвагенов, выкатилась социальная группа siloviki. Так в этой истории заканчивается ИТ и начинается силовой маркетинг. И хотя дело возбудилось, возбудилось дело, российское представительство Google решено (пока) не трогать, а вот супротив американских топов обещают завести дело уголовное.

Короче — беги, Сирожка Брин, беги!!1

(под катом про фсбфобию, самовары с IoT и уникальную роль Яндекса в будущем России).

Примерно c конца сентября 2016 года благородный дон Google начал оповещать надоедливыми пушапами российских пользователей устройств на Android о возможности для них самостоятельно сменить поисковую систему по умолчанию на Яндекс, а так же деактивировать предустановленные приложения Google, установив вместо них сервисы Яндекса, если пользователь сам того пожелает. Желающих, понятно дело, не нашлось, так как с деактивированными сервисами Google Android утрачивает 80% своей функциональности.

Поскольку надежд на то, что руководство Google добровольно явится в Россию для отсидки, практически нет, ФАС решила пойти экономическим путем и задушить Google в России для начала финансово. По словам Игоря Артемьева первый штраф за неисполнение предписания в размере 438,1 млн руб. будет выписан компании уже в ближайшие дни (в течение ноября 2016 года). А дальше «Будем назначать их повторно в установленные законом сроки до тех пор, пока предписание не будет выполнено», — заявил главарь ФАС. После этого будут разбираться с сервисами компании, вероломно нарушающей права беззащитного российского Яндекса.

Скачать всю выдачу гугла, чтобы запастись на черный день релевантными ссылками, я вас, конечно, здесь не призываю, ибо это уже откровенный экстремизм. Но добро и по-отечески предупреждаю: Яндекс — он такой, уже импортозамещенный.

Он уже здесь по твою душу.

Мне русский Яндекс мил, но истина дороже

А если говорить серьёзно, я вижу ситуацию так: просто Яндекс сотрудничает с теми, с кем невозможно отказаться сотрудничать, поэтому пацаны на галенвагенах стараются по своему казенному разумению помогать ИТ-компании, которая (как обыдно!) теряет рынок инсталляций на мобилах граждан этой_страны. А вот Гугля не только не хочет сотрудничать с местными пацанами (не их калибр), но даже открыто их троллит.

Да, на первый взгляд, вроде бы Яндекс и Гугл — один хрен (кстати, про отключение только части документированных методов слежки на мобильной платформе от гугла я писал вот здесь), но есть принципиальное отличие: гугля продвигает свои интересы через soft power, выдавая нужный, более качественный продукт, какбэ ублажая массы новыми возможностями и фичами, а вот яндексоиды (или те анонимусы в погонах, которые за ними стоят) вынуждены прибегнуть к посконно русскому методу: «против лома нет приёма», грубому и безальтернативному навязыванию своих амиго-подобных поделок.

Ну, поломать гугла вряд ли у них выйдет ИМХО, а это значит, что в перспективе его просто отключат нафик (или как в Китае — применят метод дросселирования или троттлинг). А вот тогда и наступит полный яндекс, а мем «тебя что в гугле забанили» станет не таким смешным для тех, кто остался внутри чебурнета.

Короче говоря, взаимодействие рыцарей плаща и кинжала с Яндексом ныне вижу примерно так:

Про экспансию русского IoT

Чтобы понять и оценить весь казенный лубок, под конец отдельным мазком кисти обозначу ход мысли силовых айтишников — вот цитата из свежей новости о фсбшном IoT:

Сотрудники Федеральной службы безопасности прослушивали руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко с помощью оборудования, установленного внутри самовара.

Прослушивающее устройство было установлено в электросамоваре, который сотрудники ФСБ сами подарили Максименко, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, именно запись разговоров с прослушивающего устройства в самоваре стала основой для уголовного дела в отношении генерала.

Насколько я понимаю, сначала ставка была сделана на протрояненные самовары, но, похоже, что-то пошло не так. Оказалось, что в 21 веке это не совсем то, что нужно для настоящей экспансии в массы. Вот только не спорьте со мной, нннэ надо — признаю, самовары позволяют ловить отдельную крупную рыбу, но это не достаточно масштабируемое решение. Поэтому впереди более глобальная цель — покорение популярной мобильной платформы хотя бы в масштабах этой_страны.

И жовтый Яндекс им в этом поможет.

Вот, например, пользуетесь приложением Яндекс.Навигатор? А в прошлом году с ним случился оглушительный скандал: Яндекс.Навигатор записывал все, что слышал вокруг. Чувствуете, какими семимильными шагами прогрессирует мысль ЧК — от самовара до популярного мобильного приложения? Это и есть синергия с «плохими айтишниками», которая ещё сильно нас всех в будущем удивит огорчит, поверьте.

И так до следующего раза, пока Yandex снова не словят за руку. Но универсальный ответ уже готов: «Так это ж банальная ошибка была... епта».

Хочешь, не хочешь — по почкам схлопочешь

У кого ещё есть иллюзии, милости прошу к своим старым материалам: ФСБ взяла за жопу: история на ночь для админов и блогеров и Почему наша приватность обречена.

Особенно, кто уповает на надёжную крипту, шифрующую всё и вся, но стоящую на устройстве на котором по соседству воткнуто что-то из поделок того же Яндекса, советую освежить в памяти вот этот мой материал: Маркетологи в штатском или почему crypto суксь. Там и описана логика того самого «силового маркетинга» о котором я и толкую выше применительно к сложившейся ныне ситуации с Яндексом, который так смело юридически прыгнул на Гугла. Но как трусливый дворовый хулиган, который честно накостылять никому не может, поэтому всегда набрасывается на противника «ассиметрично».

Короче, текущее «противостояние» между исполином Гуглом и запуганным Яндексом образно вижу так:

update: вызов принят, хе-хе —