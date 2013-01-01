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Сегодня очередной сборник ссылок, вернее, на этот раз выкладываю три источника качественных обучающих видео курсов для айтишников.

Наконец открыт бесплатный доступ ко всем видеолекциям от HighLoad++ Релиз полного русского перевода всех серий гарвардского курса CS50 Сборник лучших и бесплатных видеокурсов мира — Awesome Courses

Всё это, как понятно, для программистов и айтишников. Первые два — на русском, последнее — на языке нашего вероятностного противника. Все релизы сделаны в течение последнего месяца, то есть это всё бесплатный свежак.

1. Огромное количество суперлекций

На прошлой неделе был невозбранно открыт доступ к видеозаписям популярнейшей айтишной конференции HighLoad++ за все последние пять лет — огромное количество сакральных знаний хлынуло в паблик-пространство.

Как принято писать в аннотациях по такому случаю: мир уже никогда не станет таким, каким был до этого.

Все видео залиты вот сюда, все подробности этой акции читайте вон там. Обратите внимание, то, что раньше было доступно только за деньги, теперь доступно бесплатно без регистрации и СМС.

Чисто навскидку выхватил из этого кипящего моря информации буквально несколько примеров в целях иллюстрации:

2. Знаменитый курс CS50 переведён полностью

И это ещё не всё в плане свежего медиа — ребята из проекта Vert Dider недавно доперевели на русский язык и озвучили все 23 лекции из классического гарвардского курса по основам программирования (это около 20 часов видео). Обращаю внимание, что и раньше были попытки перевода курса CS50 на русский, но ни одна из них не получила своего завершения.

Сегодня хотим представить все 23 серии Гарвардского курса по основам программирования, который был прочитан осенью 2015 года. Курс переведён и озвучен нашей студией по заказу JavaRush, и мы хотим сказать им огромное спасибо за поддержку!

Все выпуски курса свалены вот здесь, само описание курса доступно в Вики. Обязательно прорешайте его задачник (здесь помощь), потому что без практики — гарвардский курс это время на ветер.

Этот курс, безусловно, для начинающих, и хотя я считаю его стоящим, для баланса привожу критику, которая имеет место быть:

Данный курс направлен на рекламу Учебного учреждения, но никак не на потенциальное обучение конкретным знаниям. Данный курс будет полезен тем людям которые далеки от технических профессий (в частности — программирование). Данный поток видео просто введет вас в мир компьютеров. Он не научит вас чему то конкретному, просто вам покажут что вообще есть в «мире технологий». Задания выполнять вообще не обязательно. Все равно они вам ничего не дадут. На большинство заданий у вас все равно не хватит знаний. Люди которые сидят там в аудитории, во первых имеют немного больше сообразительности, чем другие люди, по крайней мере потому, что они смогли попасть туда на обучение. Во вторых, по мимо этого курса у них полно других, по конкретным направлениям.



В общем если вы хоть немного шарите в программировании, то вам этот курс толком то ничего нового и не откроет. По конкретным направлениям читайте профильную литературу, смотрите узконаправленные курсы.



А если вы вот только что решили что будете заниматься в области вычислительной техники и вообще не понимаете что да как, то посмотрите данный курс для легкого введения. Просто смотрите, делать задания не нужно.

3. Awesome Courses

Кто горит желание копать глубже и постигать Computer Science посрдеством аудиовизуальных средств, для тех привожу следующий сборник ссылок разных специализаций: от ИБ до теории алгоритмов — всё самое лучшее собрано в сборнике Awesome Courses.

Также рекомендую обратить внимание вот на этот хороший сборник: Computer Science courses with video lectures.