Просмотров: 3309

Лучшие курсы и лекции для изучения IT/Computer Science

× Версия для печати

Сегодня очередной сборник ссылок, вернее, на этот раз выкладываю три источника качественных обучающих видео курсов для айтишников.

  1. Наконец открыт бесплатный доступ ко всем видеолекциям от HighLoad++
  2. Релиз полного русского перевода всех серий гарвардского курса CS50
  3. Сборник лучших и бесплатных видеокурсов мира — Awesome Courses

Всё это, как понятно, для программистов и айтишников. Первые два — на русском, последнее — на языке нашего вероятностного противника. Все релизы сделаны в течение последнего месяца, то есть это всё бесплатный свежак.

Лучшие курсы и лекции для изучения IT/Computer Science обучающие видео скачать

1. Огромное количество суперлекций

На прошлой неделе был невозбранно открыт доступ к видеозаписям популярнейшей айтишной конференции HighLoad++ за все последние пять лет — огромное количество сакральных знаний хлынуло в паблик-пространство.

Как принято писать в аннотациях по такому случаю: мир уже никогда не станет таким, каким был до этого.

Лучшие курсы и лекции для изучения IT/Computer Science обучающие видео скачать

Все видео залиты вот сюда, все подробности этой акции читайте вон там. Обратите внимание, то, что раньше было доступно только за деньги, теперь доступно бесплатно без регистрации и СМС.

Чисто навскидку выхватил из этого кипящего моря информации буквально несколько примеров в целях иллюстрации:

  1. Tricky SQL. Особые возможности SQL-диалекта PostgreSQL, Иван Фролков
  2. AddressSanitizer, или как сделать программы на C/С++ надежнее и безопаснее, Константин Серебряный
  3. Проблемы эффективного использования MySQL на современном оборудовании, Алексей Копытов
  4. Асинхронная репликация без цензуры, Олег Царёв
  5. Полнотекстовый поиск в PostgreSQL за миллисекунды, Олег Бартунов

2. Знаменитый курс CS50 переведён полностью

И это ещё не всё в плане свежего медиа — ребята из проекта Vert Dider недавно доперевели на русский язык и озвучили все 23 лекции из классического гарвардского курса по основам программирования (это около 20 часов видео). Обращаю внимание, что и раньше были попытки перевода курса CS50 на русский, но ни одна из них не получила своего завершения.

Сегодня хотим представить все 23 серии Гарвардского курса по основам программирования, который был прочитан осенью 2015 года. Курс переведён и озвучен нашей студией по заказу JavaRush, и мы хотим сказать им огромное спасибо за поддержку!

Лучшие курсы и лекции для изучения IT/Computer Science обучающие видео скачать

Все выпуски курса свалены вот здесь, само описание курса доступно в Вики. Обязательно прорешайте его задачник (здесь помощь), потому что без практики — гарвардский курс это время на ветер.

Этот курс, безусловно, для начинающих, и хотя я считаю его стоящим, для баланса привожу критику, которая имеет место быть:

Данный курс направлен на рекламу Учебного учреждения, но никак не на потенциальное обучение конкретным знаниям. Данный курс будет полезен тем людям которые далеки от технических профессий (в частности — программирование). Данный поток видео просто введет вас в мир компьютеров. Он не научит вас чему то конкретному, просто вам покажут что вообще есть в «мире технологий». Задания выполнять вообще не обязательно. Все равно они вам ничего не дадут. На большинство заданий у вас все равно не хватит знаний. Люди которые сидят там в аудитории, во первых имеют немного больше сообразительности, чем другие люди, по крайней мере потому, что они смогли попасть туда на обучение. Во вторых, по мимо этого курса у них полно других, по конкретным направлениям.

В общем если вы хоть немного шарите в программировании, то вам этот курс толком то ничего нового и не откроет. По конкретным направлениям читайте профильную литературу, смотрите узконаправленные курсы.

А если вы вот только что решили что будете заниматься в области вычислительной техники и вообще не понимаете что да как, то посмотрите данный курс для легкого введения. Просто смотрите, делать задания не нужно.

3. Awesome Courses

Кто горит желание копать глубже и постигать Computer Science посрдеством аудиовизуальных средств, для тех привожу следующий сборник ссылок разных специализаций: от ИБ до теории алгоритмов — всё самое лучшее собрано в сборнике Awesome Courses.

Лучшие курсы и лекции для изучения IT/Computer Science обучающие видео скачать

Также рекомендую обратить внимание вот на этот хороший сборник: Computer Science courses with video lectures.

Похожие страницы:
twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru ya.ru pikabu.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru google.com bobrdobr.ru yandex.ru del.icio.us

Подписка на обновления блога → через RSS, на e-mail, через Twitter
Теги: , , , ,
Эта запись опубликована: Среда, 10 мая 2017 в рубрике Обзоры.

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Зарегистрировать/комментатор

Для регистрации укажите свой действующий email и пароль. Связка email-пароль позволяет вам комментировать и редактировать данные в вашем персональном аккаунте, такие как адрес сайта, ник и т.п. (Письмо с активацией придет в ящик, указанный при регистрации)

(обязательно)

﻿
⇑ Наверх
⇓ Вниз