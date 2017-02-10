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Как часто вы принимаете участие в собеседованиях на должность программиста? Насколько для вас это волнительная и нервная тема? Для тех, для кого интервью (собеседования) до сих кажутся чем-то сродни испытанию или вызову, сегодня мой очередной пост.

Представьте себе, что вы опытный ерлангист, дока функционального программирования, и вот вы весь в белом приходите на собеседование в крутую компанию на соответствующую позицию. Вас радушно встречают, сразу предлагают чай-печеньки, и, после дежурного обмена шутками-приветствиями, какбэ между прочим просят переписать (пофиксить) уже существующий код куска ихнего проекта на C++. Показать, так сказать, на что вы способны на реальном примере.

После оглушительной паузы вы приходите в себя и робко возражаете — постойте-ка, на С++ вообще-то никогда не писал, в резюме же указаны совсем другие языки, да и требования в вакансии другие... Что за ---. Но интервьюер-хипстер перебивает и мягко настаивает, поглаживая свою шелковистую бороду — попробуйте, пожалуйста, а вдруг у вас получится. Итак, какова ваша реакция? Статистика говорит, что 8 из 10 претендентов на вакансию молча (варианты — с криками и проклятиями) встают и уходят.

Под катом я выложил два видео с полностью одинаковым названием — «Неадекватное Java-интервью». Несмотря на их полностью идентичные названия, выступают там два разных лектора, рассказывая про совсем разные случаи из жизни. Оба видео — обсуждение и разбор разных реальных собеседований (как сейчас модно говорить — кейсов), которые реально применяют в разных известных компаниях. Да, большая часть из этих кейсов не имеет никакого отношения к Java, поэтому эти видео отчасти всеядны.

Что же касается приведённого мною выше примера брутального собеседования (кстати, взятого из предложенных ниже видео) — предложив ерлангисту переписать код на C++, чуваки просто хотели зазырить его реакцию — как этот мил-человек справляется с новыми и неожиданными для него вызовами? От вас ожидали не какого-то конкретного результата, типа нового работающего кода, а, скорее, хотели просто увидеть вашу решимость перемалывать проблемы, выходящие за пределы вашей профессиональной зоны комфорта и текущей компетенции.

Жестоко? Я так не думаю. То, что 8 из 10 сдаются, даже не попробовав — это, согласитесь, о многом говорит. Не только в программировании, но и в жизни тоже. Короче говоря, разбор самых разных примеров из реальных собеседований — на свежих видосах запихнутых под кат.

Java и типичные собеседования

Антон Архипов. Неадекватное Java-интервью:

Обсудим, какие вопросы нам задают на интервью при найме на работу, и адекватны ли эти вопросы вообще. Думаю, посмотрев это видео, вы будете чувствовать себя на будущих интервью куда более спокойней и хладнокровней — это анализ большого количества историй и реальных случаев на джава-собеседованиях по всему миру.

А вот и слайды к этому большому и интересному разбору кейсов:

Далее для полноты картины дополню это свежее выступление аналогичным по теме видео, но от прошлого года. Это более практичное и техничное интервью, здесь большое количество интересных вопросов уже непосредственно связано с Java:

Александр Маторин. Неадекватное Java-интервью:

Возьмите на доклад свои ноутбуки или смартфоны! Во время доклада все слушатели смогут в режиме реального времени отвечать на каверзные Java вопросы и сразу же видеть статистику правильных ответов!

Злой комментарий, выковыриванный из-под последнего видео:

Я и раньше догадывался, что на интервью можно легко завалить любого. Это видео прекрасное доказательство что всё знать невозможно?

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