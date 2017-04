Просмотров: 2143

Всё чаще мне угрожают в личке таинственные крипто-анонимы, что если я не начну вновь писать и постить, постить и писать в рубрике Newspack, то некие злые люди зафиксируют меня в офлайне и выломают мою ключицу. Я вынужден подчиниться этому безапелляционному диктату силы, поэтому после долгой паузы выкатываю очередной бандл самых интересных и свежих ссылок в области ИТ, которые были опубликованы в сети за последний месяц (и бережно закешированы мною).

Я рад официально сообщить, что генерация ссылочных шоу возобновляется, и вот под катом тому зримое подтверждение. Enjoy!

1. Почему посылать рекрутеров от ИТ-«топов» не только приятно, но и полезно?

Злая и справедливая статья-перевод: Почему я игнорирую рекрутёров Google. Она начинается таким введением:

Это реальная история, она — не только про Google. Я нередко получаю письма от рекрутёров Amazon, Facebook, а также небольших стартапов Кремниевой долины. Они как-то находят меня — наиболее вероятно через этот блог, через мои книги или через аккаунт на GitHub. Они всегда начинают с фразы: «Ваш профиль нас сильно впечатлил», — а заканчивают: «Давайте назначим собеседование». Я всегда отвечаю одинаково, а они всегда после этого исчезают, возвращаясь нередко через несколько месяцев под другим именем. Попробую здесь объяснить мои соображения. Возможно, вы будете делать то же, и мы сможем изменить ситуацию.

Сюда следует добавить вот этот материал, в котором Дэвид Хэнссон, создатель Ruby on Rails, откровенно и показательно признался в своём твиттере, что не написал бы сортировку пузырьком на доске. Дэвид подсматривает код в интернете всё время.

2. «Нужно фигачить по плану и не спорить с руководителем»

Да! В продолжение прошлой темы — это та самая правда-матка об «Яндексе», которую мы так давно ждали — рассказывает уволившийся оттуда программер Дмитрий Сорин: «Work-life balance — точно не про „Яндекс“».

В материале всё тлен, кроме фразы Дмитрия «зарплата у меня хорошая, только маленькая», а также ненароком засвеченного анонимного чата, в котором можно писать всё, что в голову взбредёт — это внутрияндексовая имиджборда на yachan.dev.yandex.net.

Для иллюстративных целей приведу лишь комментарий из-под материала от банкира Олега Тинькова:

у нас точно круче.

яндекс — это если лентяй, там хорошо спрятаться, а у нас нужно работать и видеть результаты своего труда.

так что все к нам!

3. Программист — это звучит гордо

Теперь давайте немного побухтим о светлом будущем — это свежий перевод (ещё раз) свежего материала из Wired: Программист — это новая рабочая специальность.

В комментарии как обычно набежали паразиты-гуманитарии, которые вербально притесняют «социальную группу программисты»:

— Давно пора как-то подкорректировать образ программиста. Сейчас кого ни возьми из этой братии — все как на подбор интеллектуальные трудяги и непризнанные гении с апломбом, адекватных — по пальцам пересчитать.

Сыкуха изредка пописывает на коленке обработочки для 1С — а уже считает это интеллектуальной собственностью и невероятно напряженной работой. Парни 25 лет — изучили два языка и три фреймворка — всё, на кривой козе не подъедешь, это уже не просто парни, а небожители, которых не понять плебсу.



Причём, что самое интересное, все эти люди особого сорта почему-то ну очень против того, чтобы программирование становилось популярным, и всячески бурлят г***ами под статьями о том, что программирование доступно каждому. Хотя казалось бы.

— Всё равно в каждом (айтишнике) сидит червоточина: «Я царь и бог, потому что программист, а вы все сраные людишки, имеющие наглость чота там говорить про какие-то ошибки, глюки и баги».

В качестве ответа процитирую фразу айтишника из комментария ниже, который лаконично задвинул гуманитарию прямо в глаз:

«Такие люди не масштабируются госпланом, их никогда не будет также много, как кассиров в пятёрочке».

Смахнем невольную слезу радости-умиления за «таких людей», и решительно двинемся дальше в нашем ссылочном обзоре.

4. Почему Unix sucks

Статья с громким названием Unix-подобные системы содержат кучу костылей. Крах «философии Unix» содержит много спорной информации для размышления. Это полезно неспешно почитать всем админам и не только, тем более что именно статья стала самой посещаемой на «Хабре» за позапрошлую неделю.

По мере чтения следует сохранять хладнокровие — по ходу обсуждения темы достаётся всем подряд («Сейчас модно ругать PHP. Но ведь UNIX shell ещё хуже»), вот, например, как вам такой выпад:

Скажу лишь вот что. В C до сих пор не научились удобно работать со строками. Неудобство работы со строками постоянно приводит к разнообразным проблемам безопасности. И эту проблему до сих пор не решили! Вот относительно свежий документ от комитета C. В нём обсуждается весьма сомнительный способ решения проблемы со строками. И делается вывод, что этот способ плох. Год публикации: 2015. То есть даже к 2015-му году окончательного решения ещё нет!

Интересному чтению предшествует грозное авторское предупреждение:

«Статья написана наскоро, „полировать“ дальше не хочу, скажите спасибо, что вообще написал».

Вот он сарказм, густо замешанный на философии Unix. В свою очередь не забудьте сказать мне спасибо, что я вообще процитировал эту ссылку здесь.

5. Нож в спину Postgres от убер-программистов

Нет холивару начала, нет ему конца. Так недавно Uber с проклятиями оставил решения на базе Postgres и спешно мигрировал на MySQL. Сделано это было с особым цинизмом и полностью публично. Всё началось того, что в конце 2016 года в корпоративном блоге Uber появилась поистине историческая статья о причинах перехода компании с PostgreSQL на MySQL

На первый взгляд этот наброс был слишком толстым, если бы не оказался одновременно таким тонким — в нём на пальцах объяснялось, почему MySQL рулит, а Postgres — нет. В тусовке DBA этот жирный наброс со стороны зловещих убер-программиcтов вызвал сверхкритические бурления говен, — в комментариях я увидел сломленных катком Убера людей, в слезах склонившихся над растерзанной и осквернённой святыней.

И вот, наконец, готов русский перевод этого громкого материала: Uber — причины перехода с Postgres на MySQL.

Чтобы лучше раскурить этот богатый ништяк, вот вам «слатенькие» добавочки по теме:

6. Google ATAP и проект Ara

Не только программисты Uber заняты духополезными делами по спасению мира — кропотливым отделением мух от котлет. Вот и гуглеры мутят новую движуху по покорению света: Как команда инженеров встраивала аквариум в смартфон для Google.

«В этой идее нашла отражение новая, значительная тенденция, появившаяся в нашей культуре. Мы буквально срослись с телефонами: они с нами в кровати, в кармане. Телефон стал интимной вещью, практически частью тела, — замечает Зигельбаум. — Помещая формы жизни (питомцев) в телефон, мы переосмысливаем барьеры, разделяющие организмы и технологии, переосмысливаем человеческое тело. Это действительно увлекательно!»

Читать я заповедываю всем в таком порядке: раз, два. В чуждом же еврейском порядке наоборот читать сие ссылки категорически возбраняю!1

7. Главное на работе — это поменьше думать

Перевод статьи от, поверьте мне, опытного сукиного сына — инженера-программиста компании Google: Секрет быстрого программирования: не задумывайтесь.

Этот дельный комментарий с грустью вырван оттуда же:

Этот совет годится лишь для программистов, у которых уже есть какой-то бессознательный набор знаний, которые они могут применять. Для тех, кто программирует регулярно меньше года (или нерегулярно всю жизнь) — большая часть знаний находится пока в сознательной области, и «не думать» не получится.

Свежая добавка по этой же теме: Code like a Commando. What software engineers can learn from submariners and special forces.

8. Программисты-космополиты, которые потеряли свои корни

Вместо того, что бы грустить по родным берёзкам, многие местные программисты расползаются по миру как тараканы путешествуют, проповедуя идеи космополитизма и широкополосного интернета. Вот свежие евангелия о жизни цифровых кочевников, писанные православно-айтишными людом (преимущественно хохольской национальности), находящимся в поиске своей свободы и лучшего места для жизни.

9. В бой идут одни старики

Пока не изобретены омолаживающие мозг кремы, все мы в опасносте. Поэтому внимательно следим за опытом тех, кто оказался на переднем крае социального отбора:

Из последнего c болью вырвал этот комментарий:

А вообще программист как таковой это типичная профессия со стеклянным потолком. Проблема стеклянного потолка умноженная на устаревание технологий не только в том что рано или поздно некуда больше расти, а еще в и в том, что опыт больше 5 лет по сути не имеет значения в большинстве случаев, поэтому эффект «не успел разогнаться тебя уже догнали» очень силен. А смена профы на менеджера или управленца это именно смена профы.



Некие «сакральные» знания, якобы доступные исключительно людям с 20-летним опытом часто не нужны по причине того, что для 95% IT-проектов в России реально достаточно just good enough качество (особенно это касается коротких проектов и мелких бюджетов). То есть нужно просто знать технологию X и молча без зауми херачить проект Y.



Смена профессии на менеджера тоже не серебряная пуля — в связи с более низкой ликвидностью среднего сферического менеджера относительно разработчика такой же геометрии.

10. «Яндекс» для тестировщиков

Теперь о братьях наших меньших — тестировщиках. «Яндекс.Субботник» в рамках проекта «Школа автоматизации процессов разработки» выложил недавно пачку новых видео, посвящённых самым разным аспектам тестирования и работы QA:

Напомню, что кучку подобных видео из серии Школа автоматизации процессов разработки от Яндекса за прошлые года можно надыбать по этой ссылке. Также рекомендую почитать про типичные глюки тестировщиков: Ловушки мышления в тестировании.

11. ClojureScript для сомневающихся

Свежий видео-доклад «ClojureScript для скептиков» — на MinskJS meetups выступает Юрий Соловьёв — Full-stack разработчик из минского Itransition.

Доклад призван развеять возможный скептицизм в отношении ClojureScript и показать что это весьма прагматичный, готовый к использованию, язык программирования.

Презентация к докладу бережно заныкана вот здесь.

12. Про современный PHP и SPA

«Hello, (real) world!» на php в 2017 году — это смелая попытка написать стандартный «Hello world» сидя за современным турбированным и полноприводным движком PHP 7.1.

Выковырял актуальный комментарий из-под материала:

— Вы смешали frontend (где действительно избыточно много абстракций) и backend.

Достаточно было создать модель и вывести «Hello world!» из базы во вьюхе через контроллер.

— Согласен, получилось скорее hello, world SPA. Но сейчас SPA со страшной силой шагает по планете. Зайдите в любую современную админку банка и т.д. — там будет реакт. Мне кажется, надо уметь хотя бы хелловорлд всего этого дела.

13. О настоящем и будущем облачного компьютинга

Свежий разговор с одним из главных «облачников» и «операционистов» MS: Крутое интервью с Джеффри Сновером: о том, почему Microsoft loves Linux, контейнерах и облачном будущем.

Я считаю, что Nano Server — это самая важная вещь, созданная нами, с момента выпуска Windows NT. Правда. Это самое существенное архитектурное изменение, которое было сделано в Windows Server 2016.

14. ИТ-бизнес для простых айтишников

2 образовательных видео с реальными вариантами (без СМС) замутить что-то своё для племени красноглазых, которые просто устали жить.

Макс Лапшин — Как создать небольшую и прибыльную софтверную компанию, если ты программист?

Илья Пятин — Как менялись процессы в IT, когда компания в течение двух лет росла на 20% каждый месяц:

15. Образовательные видео для ИТ-менеджмента

Груда свежих видео для проект-менеджеров и тимлидов — как правильно наладить процессы и разработку в своей компании. Здесь собрано реально много интересного. Например, рассказано, как правильно жестко ставить Performance Review для своих скучающих или шарящихся в онлайне сотрудников.

Алексей Рыбак: Performance Review на страже ценностей в динамичной компании.

~

For (newspack=1 to size[newspack_array]) = список всех моих предыдущих ссылочных шоу.