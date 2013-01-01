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Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по поводу тестировщика и дизайнера мы и пришли поговорить. Руководство компании просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от тестировщика. Тестировщиков нет ни у кого в Москве.

— Даже у ВКонтакте, — звонко взвизгнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

— И от дизайнера также, — продолжал Швондер, — задачи дизайнера прекрасно можно соединить с задачами фронтендера.

— Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, — а кто же должен теперь по-вашему верстать фронтенд?

— Фуллстэк, — хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

— Фуллстэк верстает фронтенд, — заговорил он слегка придушенным голосом, — аналитик тестирует, фронтендер дизайнит, проект-менеджер анализирует, а тестировщик заливает на прод. Очень возможно, что ВКонтакте так и делает. Может быть, они на проде гоняют нагрузочные, а в песочницу форвардят VIP-кастомеров. Может быть.

Но я не ВКонтакте!.. — вдруг рявкнул он и багровость его стала желтой. — У нас тестировать будет тестировщик, а дизайнить — дизайнер!

Передайте это руководству компании и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность проводить нагрузочные там, где их проводят все нормальные люди, то есть на стейджинге, а не в песочнице, и не на проде.