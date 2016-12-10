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Следуя интересным советам из комментов к прошлому посту, в качестве эксперимента попробую инвертировать присущий мне утробно-негативный нарратив на прямо противоположный.

Итак, пару недель назад российское информационное агентство Крединформ опубликовало собственный рейтинг крупнейших российских разработчиков компьютерного программного обеспечения по итогам 2015 года (сухие цифры, кому интересно: итоговая таблица рэнкинга, свежий список всех крупных компаний российского ИТ-рынка). Агентство известно своей дотошностью и тщательностью подсчётов, эти статистические данные впервые открыто опубликованы бесплатно (до этого были доступны только на коммерческой основе). Что ж, хоть и под конец 2016 теперь мы можем достаточно достоверно обозреть динамику развития русского ИТ — уже в пост-крымский и кризисный 2015 год.

И результаты радуют! В качестве симптоматичных и шокирующих показателей российской ИТ-индустрии обращаю внимание на отношение роста выручки к показателям предыдущего года, которое рвёт в клочья шаблоны у представителей традиционного бизнеса. Как пример, ООО «Техноцентр Дойче банка» показал на рынке России годовой рост выручки в 736%, а ООО «1С-Софт» за этот же период времени выросла ажно на 780%. И пока традиционный бизнес и производство что-то шлепают губой про кризис в стране и резкое падение рентабельности, пост-индустриальные бизнесы яйцеголовых ботаников растут буквально как на стероидах.

Приведу ещё один яркий пример из этого же отчета: российская дочка мирового гиганта аутсорсинга «ЭПАМ Системз» не только вошла в топ-10 российских разработчиков, но и заняла там первое место по выручке и чистой прибыли в РФ, попутно получив наивысший индекс платежеспособности (Глобас-i). Так что жив аутсоринг на Руси — не только товарищи «хохлы» и «бульбаши» могут гордиться ростом этой богатой валютогенерирующей отрасли.

Между тем не только 1С психологически «давит» бизнес своими бешенными темпами роста. Американский актёр и кок по совместительству Стивен Сигал недавно решил инвестировать свои деньги в ИТ (уже интересно), для чего ВНЕЗАПНО выбрал ближайшего конкурента 1C на российском рынке — «Галактику». Сама «Галактика», лидер отечественных ERP-систем, уже заявила, что не нуждается во внешних инвестиционных ресурсах, но, в силу уникальности предложения из Голливуда, обещала рассмотреть страстную мольбу гражданина России С. Сигала забрать у него деньги.

Видео: Фильм биографа Элона Маска журналиста Эшли Вэнса о российской технологической отрасли https://t.co/4U1cLL2u1L

— Стартапы и бизнес (@vcru) December 1, 2016

Продолжить обзор положения дел в новейшей истории отечественного ИТ предлагаю со статьи Ведомостей, которая разразились таким материалом: Иностранцы бросились покупать дешевое программное обеспечение из России. Можно взять и ещё более свежий материал о том же самом: Рост российского IT-экспорта в прошлом году составил 12 процентов.

Не буду цитировать эти ссылки полные красивых цифр, ибо о русском ИТ недавно заговорил сам главный альфа России, захлебываясь от восторга назвав его рост «экспоненциальным». Именно айтишники стали главным гвоздем его недавнего Послания сенаторам РФ. Могли ли мы мечтать, что доживем до такого славного дня, братья и сёстры?

Вот на этом-то послании и предлагаю сосредоточиться далее.

Свежее Послание Президента

Многие, как и я, уже свыклись с мыслью, что в экономике у нас глубокий кризис. Да и в президентском Послании, оглашенном недавно 1 декабря 2016 года прозвучали невеселые слова о скором падении ВВП (я имею в виду не Путина, а валового продукта) и опасных тенденциях впереди. Но там же была названа одна магическая отечественная отрасль, которая не просто растет, но растет буквально по экспоненте, удваивая за обозримый промежуток времени свой объем.

Причем объем этот исчислен в твердой валюте, в настоящем бабле, так что девальвация деревянного рубля, произошедшая в конце 2014 года не искажает тут экономических показателей, создавая курсовую псевдоприбыль за счет валютного арбитража. И получена эта валютная выручка — как легко понять — полностью на внешнем рынке. Где работать весьма трудно — ибо нужно все время расталкивать локтями конкурентов; а конкуренция это жестоко — вон, в 2014 году обвалили же цены на углеводороды.

И, к тому же, относится эта отрасль к высокотехнологическим, одним из самых сложных и одновременно маржинальных рынков в принципе.

Итак, как сказал Владимир Путин:

«Одной из самых быстроразвивающихся отраслей стала у нас, уважаемые коллеги, IT-индустрия, что очень радует. Объем экспорта отечественных компаний за пять лет вырос вдвое. Я сейчас приводил цифры объема экспорта оборонки, сельхозпродукции. Оборонка — это 14,5 миллиарда. Совсем недавно IT-технологии составляли цифру, которая приближалась к нулю, сейчас — 7 миллиардов долларов.»

То есть — начав почти с нуля, экспорт продукции отечественных технологий вышел на рубеж семи миллиардов долларов в год, удвоившись за пять лет. Это — тот самый экспоненциальный рост, который дает возможность совершать экономические чудеса.

Нужно признать, что в основе роста отечественной ИТ-индустрии, как, впрочем, и всего хайтека, лежит массовое и качественное естественнонаучное образование, развитое в нашей стране в индустриальную эпоху. Для ИТ-отрасли критически важным является образование математическое.

Но это все было и в девяностые годы, а бурный, экспоненциальный рост экспорта ПО пошел только сейчас. Почему? Да потому, что самая старшая масть в мире людей — экономика. И что же за упомянутые пять лет произошло в мире отечественной ИТ-индустрии?

Айтишники молодцы! Доход от экспорта в этом году 7 мил. дол. в прошлых годах был почти нулевой.#Послание

— Avarskii (@Avarskiitvit) December 1, 2016

А произошла тут важнейшая вещь. С 1 декабря 2012 года ИТ-компаниям, доходы которых на 90% формируются продажей ПО были предоставлены налоговые льготы — они смогли платить взносы в Пенсионный фонд по сниженной ставке — 14% от фонда оплаты труда вместо 34%. Это — при действующей в РФ системе финансирования пенсий — было эквивалентно снижению суммарной налоговой нагрузки.





Как видим, повышение ставки сначала повышает бюджетные доходы от налогов, но после определенного уровня приводит к падению. T — доход государственного бюджета; t — налоговая ставка; t* — налоговая ставка, которая максимизирует доход для бюджета; ставки t1 и t3 дают одинаковые бюджетные поступления

Далее процитируем следующие слова Путина:

«Увеличились и другие показатели: выручка, налоговые поступления. Такую отдачу дали в том числе и льготы по страховым взносам. Минфин просил меня не говорить, что это только исключительно благодаря льготам, я говорю, что были и другие, конечно, инструменты поддержки отрасли, но всё таки надо признать, что эти льготы сыграли свою существенную роль в поддержке IT компаний.

Эта мера позволила им эффективно реализовать свой интеллектуальный новаторский потенциал. Смотрите, в начале пути, в 2010 году, их налоговые отчисления составляли 28 с небольшим миллиардов рублей, а через два года — уже 54 миллиарда рублей. Представляете, какой рост! При этом так называемые выпадающие доходы, с учётом льгот, всего 16 миллиардов рублей.»

Ну, президент-то с минфином разберется, а мы запомним блистательный пример того, как резкое сокращение доли налогового бремени в итоге (парадокс, типа) повышает совокупные доходы бюджета! Предоставили льгот на 16 миллиардов рублей, а налогов получили на целых 54 миллиарда (кому интересно копнуть глубь, подобные парадоксальные налоговые маневры описывает кривая Лаффера).

Поэтому-то глава государства российского и говорит —

«Чтобы поддержать такую динамику, предлагаю продлить эти льготы до 2023 года. Уверен, уже в ближайшее десятилетие есть все возможности сделать IT индустрию одной из ключевых экспортных отраслей России.»

Ну что же — разумная налоговая политика показала свои достоинства! Кстати, именно это уже давно делают и белорусы и украинцы, с таким же успехом.

Очень краткий и грустный вывод

Так вот, господа, несмотря на искреннюю попытку видеть только позитив, я все же закончу этот зажигательный текст простой сравнительной цифрой. Просто напомню, что мир познается в сравнении: невозможно анализировать что-то замкнувшись лишь в самой этой системе — рост и падение здесь всегда будут относительными.

А теперь вдумайтесь, 7 млрд. долларов сгенерировал наш отечественный рынок ИТ за последний год (ради справедливости, вот тут приведена обоснованная критика приведенных президентом цифр роста нашего ИТ, то есть и 7-ки там скорее всего нет), и даже эта цифра воспринимается буквально как чудо, но экспорт IT-услуг нищей, реально нищей Индии уже несколько лет превышает $100 млрд. Тамошние говнокодеры генерируют примерно 10% ВВП Индии, тогда как в РФ доля ВВП наших айтишников исчезающе мала, ниже процента, здесь по прежнему большинство живет исключительно за счет экспорта углеводородов. Согласитесь, это отношение лучше всего характеризует грубую сырьевую специфику нашей родной экономики, для которой айтишники, повторюсь уже в сотый раз, совершенно чуждый и аномальный элемент.

Теперь понятен весь пафос выступления президента, вы только всмотритесь в видео, он буквально пронизан искренним удивлением — смотрите, откуда-то эти чертяки ещё нарисовались, семь кило-лямов откуда-то наваляли! Нет, вы видали это!? Загадочность происходящего порождает иррационально гипертофированную гордость.

Что же будет с нашим ИТ, что будет с той социальной средой, где живете вы и ваши дети, когда на рынке нефти случится большой барабум, каковой, уверен, уже не за горами? Вот тогда мы и посмотрим, кто из нас оказался паникером, а пока — есть время на раздумье и адекватные сравнения.

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