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Однажды Хипстеры, идущие в барбершоп из лофт-антикафе с очередного креативного коучинга по стартапам в коворкинге (на котором обсуждали вопросы краудфандинга), увидели гуру — Истинного Мастера. Он сидел на чурбаке возле гаража и пил холодное пиво после трудов своих, глядя на мир с кроткой улыбкой Просветлённого.

Посмотрели на это Хипстеры, достали свои айфончики, сделали селфи в инстаграммчик, зачекинились в форскверчик, писнули в твиттерочек, да и решили Мастера подъеб@ть.

— Скажи нам, о Мастер, — завели они разговор, отхлебнув свои смузи, — Почему грязен твой комбинезон? Почему не стрижена твоя борода? Почему не крафтово твое пиво? Посмотри на нас, Хипстеров! На наши скинни, лофтеры, хомбурги, конверсы и кардиганы! Как аккуратны наши бородки, как чист наш маникюр, как ироничны принты на наших футболках!

Один из нас — айтишник, другой — фэшн-блогер, третий — инвестор в крипту, а четвертый — ИТ-журналист. Все мы веганы, метросексуалы, органфудцы и эксперты артхауса. У каждого из нас есть айфон, клатч, молескин и фейсбук.

Так может быть ты и не Мастер вовсе, а обыкновенный лузер? Вот так глумились они над Мастером, но он не отвечал им, лишь молча пил пиво и улыбался.

— Почему же ты не отвечаешь нам, Мастер? — в конце концов спросили удивленные Хипстеры.

— Жду, — наконец промолвил Мастер кротко.

— Чего же? — удивились Хипстеры.

— Когда вон те гопники (показывая пальцем на приближающуюся позади Хипстеров группу молодёжи) вломят вам пиздюлей, отожмут ваши айфоны и засунут ваши молескины в ваши метросексуальные жопы.

— А как же ты, Мастер? — растерялись Хипстеры.

— А у меня монтировка есть, — ответил мудрый Мастер.

— Но что же нам делать? — спросили испуганно Хипстеры, озираясь на приближающихся молодых людей.

— Заебошьте лук! — улыбнулся Мастер. И глаза его были такие добрые-добрые.