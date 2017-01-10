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Ну, что, пакет Яровой был изначально очень странным, теперь пришла пора принимать так называемые «подзаконные акты», которые вносят конкретику в то, что и как нужно исполнять в самом законе. А тут тумана и странностей будет ещё больше. Если кого-то интересуют цифры и расчеты, вот здесь мил человек многое обсчитал и объяснил.

С одной стороны, просто жуткая избыточность — например, представьте: все провайдеры Великой Роисси отныне должны сохранять все пакеты проходящие чрез них. Скажем, для конкретики, я закачал себе фильм в HD. Этот фильм, дробленный на великое множество пакетов-песчинок, осядет не только на винте моего провайдера-ISP, но также его нужно будет сохранять по всему пути его следования — то есть каждый транзитный провайдер (аплинк), начиная с трансграничного перехода, также будет писать на свои локальные винты копии этого фильма. Это же касается и ваших апдейтов Винды или просмотренных роликов Youtube — весь этот мусор будет сначала множиться, а затем застревать в анналах сетевой истории Рунета. Количество же таких транзитных аплинков конкретно до вас может быть разным в зависимости от уровня вашего подключения: от 2-3, до 7-10. Короче, это вносит элемент зловещей прогрессии в общую беду под названием «пакет Яровой».

С другой стороны мы видим, что уже предпринимаются меры для монетизации создающихся контролирующих мощностей. К примеру, активно, очень активно обсуждается возможность введения штрафов за скачивание и потребление нелегального или пиратского контента на Руси. Количество такового в Рунете (или хотя бы в одном ВКонтакте только) не поддается никакому исчислению. Это богатая и полноводная река из штрафов и пени, которая хлынет в исхудавший бюджет встающей с колен Россиянии (не знаю, как здесь верно передать бесконечный present continuous этого процесса).

Конечно же, затем потребуется аналог закона Ротенберга для сети, ведь россияне, невозбранно скачивающие бесконечные потоки всякой виртуальной пурги, реально ушатывают оптоволоконные каналы связи, а для амортизации расходов на хранение всего этого затвердевшего говна трафика реально необходимо введение дополнительных налогов и сборов. Второй зловещий вопрос — я вам не скажу так сразу, сколько понадобится средств для data mining’а в этих завалах гигантского мусорского облака — всё это пока не поддаётся никакой здравой оценке. Дай бог на своем 6Tb винчестере когда-нить всё скачанное разгрести для начала, а тут — такой безразмерный «винтяра» в масштабах всей страны. Однако. Чума натуральная.

Так вот — осторожно задам вопрос, чтобы самому же на него под катом и ответить. Как будет происходить русский криминалистический дата-майнинг, такой суровый и беспощадный? Давайте же вместе быстро зазырим, кому хитрый VPN или облака реально на Руси помогают. Быстрый ответ — никому вообще.

В качестве реального примера далее цитирую материалы по делу тюменского блогера Кунгурова, суд по которому состоялся буквально на прошлой неделе.

Далее прямые цитаты (с моими минимальными стилистическими правками, где я тщедушно вырезаю вопли про ф@шистов, карателей и жид0в — все такие самовольные правки цитат далее я беру в квадратные скобки), с оригиналами же можно ознакомиться здесь: Подкинутые килобайты, часть 1 (суть происходящего), часть 2 (более техническая часть).

Русский криминалистический дата-майнинг, суровый и беспощадный

Далее, фактически краткий пересказ технической части истории (склеенный из чужих цитат) с несущественными сокращениями.

Тем, что [силовики] подкидывают неугодным наркотики или патроны, никого не удивишь. Но вот подброс файлов — это пока редкость. Совсем уж нечасто встречается ситуация, когда в фабрикации улик участвуют сами судьи. Но мне повезло.



Задача следствия — доказать, что именно я опубликовал «оправдывающую терроризм» статью, была законными методами совершенно неразрешима. Дело в том, что я ничего в ЖЖ @kungurov не публикую, потому что отдаю себе отчёт, что живу в [несправедливом] государстве. Так зачем палить свой IP? Все тексты в блоге публиковались с очень далёкого заграничного IP, а я, если и заходил в ЖЖ, то исключительно как читатель. Но [плохие парни] из ФСБ это нисколько не смутило.



Ключевым доказательством моей вины является письмо «о предоставлении информации», подписанное директором тюменского филиала ЗАО «ЭТХ» Барвинским, из которого следует, что с IP адреса 176.214.249.80 абонент (то есть я) в 9:17, 13.10. 2015 разместил некую статью.

Обратите внимание, был бы человек, а документ под него сам найдется: очень быстро появился нужный документ от провайдера — что указанный мил-человек был в интернете и множил в нём экстремизм, хотя Кунгуров и сидел на самом деле за VPN. Никого не колышет, что было на самом деле — это эпоха постправды.

Технический специалист провайдера «Дом.ру» Пономаренко, также допрошенный в суде, пояснил, что ни о какой статье он знать ничего не знает, он предоставил информацию о том, что абонентское устройство (роутер) с IP 176.214.249.80 было в октябре 2015г. подключено к сети. Но подключались ли к роутеру пользовательские устройства (компьютер, телефон, планшет, телевизор), данных не имеется, так же как и данных о входящем и исходящем трафике. Насчёт «статьи» он решительно заявил, что оператор связи в принципе не может знать, КАКУЮ информацию передаёт или получает абонент.



Но суд показания этих свидетелей нисколько не смутили. В приговоре сказано, что свидетель Валова подтвердила достоверность изложенной в документе информации. Бланки авиабилетов, доказывающие, что я физически не был в Тюмени с сентября по 15 октября, суд к делу приобщать отказался, как и справку из техслужбы «Дом.ру», где говорилось, что исходящего трафика 13.10.2015г. с IP 176.214.249.80 не было.

Смотрите, технический специалист «Дом.ру» говорит, что кроме того что домашний роутер Кунгурова был включен, никаких иных данных у него нет, а вот «свидетель Валова» — административно лицо «Дом.ру», — такую справку-документ ФСБ быстро выдала.

Вот и всё, ребяты. Какой-такой ВПН-ПВН? Не видишь, мы кюшаем?

Кунгуров рассказывает дальше —

Всё, что я пишу, храню в «облаке», а не на винчестере компьютера. Поэтому [плохие парни] из ФСБ, изъяв у меня дома два ноутбука, даже не смогли определить какой из них мой, а какой принадлежит моей жене. Поэтому мой ноутбук вернули (предполагаю, что его даже не смогли включить — батарея села, а зарядка у него не универсальная — не стали париться), а компьютер жены приобщили к делу в качестве вещдока (жена тогда еще расстроилась, что весь детский фотоархив пропал). А на вещдок сами записали файл с инкриминируемым текстом с датой, предшествующей дню публикации крамольного текста в ЖЖ.



Но [своеобразность мышления] эфесбэшников поистине безгранична! Изменив системную дату на 01:49 13.10.2015, они создали файл, а прокрутив время ещё на 50 минут, сохранили его. Вроде всё правильно сделали, кроме одного пустяка — время они прокрутили на 50 минут назад, а не вперёд! В итоге получилось, что создан файл в 01:49, а изменен РАНЬШЕ, чем документ был создан!



Во время знакомства с делом, я указал следователю, что он [не очень умный] и очень тупо палит свою контору. Следователь отмазался, что это не он фабриковал улику.

А вы говорите VPN, анонимизирующие технологии, бла-бла-бла. Тебя здесь насквозь рентгеном «басманного правосудия» просветят, можно даже не тратить деньги на абонемент ВПН, потому что в суде всё равно файлик нацистский на твоем ноуте найдут, как пить дать.

Подведем промежуточные итоги

Давайте соберем всё вместе. Россия 2019 года. Есть огромная груда, бескрайняя свалка каких-то фрагментированных пакетов. Это бескрайнее распределенное мусорское облако, в котором сам чёрт ногу сломит, и в котором дату создания (сохранения) файла ты так легко не проконтролируешь, как это делает Кунгуров на суде. ИМХО — это просто подарок судьбы для настоящих чорных айтишников, которые начнут играть человеческими судьбами как своей личной собственностью. Это будет не китайский интернет, ИМХО это будет куда веселее и жесче, ребяты.

Далее процитирую малость из своего поста VPN’ю где хочу, законом не запрещено?

Новый закон Яровой также позволяет в случае любых подозрений и наличия малейших нарушений автоматически ставить такого человека на профилактику ФСБ с запретом его выезда за границу. О как слатенько получается: на Tor разок сунулся, и вот ты уже в базе невыездных зафиксирован, родимый.



Логика действий государства такова: сохраняй весь трафик, логгируй подключения, а потом при случае нацгвардия разберется, что там и как, и по какой статье юзера дальше в далекий сибирский офлайн задвигать лучше. Этот_закон генерирует зверскую неопределенность, из-за которой уже сегодня лучше ничего не делать, потому что потом будет уже поздно.



Например, сегодня ты запустил биткоин-клиент и локально синхронизировал его блокчейн. Данные об этом осели в Национальном хранилище личных данных. А завтра за это могут ввести уголовную ответственность или сразу расстрел по законам военного времени. Или сегодня ты пользуешься прокси, но не понятно, что будут делать с такими людьми криптографическими меньшинствами завтра «по законам революционного времени».

Да-да, я пишу в очередной раз о тщетности VPN и наивности технарей, и поскольку меня часто мягко и отечески поругивают за паникерство, продолжаю честно приводить вам конкретные, доходчивые кейсы из нашего простого рабоче-крестьянского быта.

Смотрите на Кунгурова, какой правильный дядя был — и файлы все свои личные хранил в облаке (а не локально), и VPN использовал, даже ноутбук вообще чужой изъяли вместо его — но siloviki на все эти колхозно-крестьянские хитрости аккуратно кладут сверху свой ассиметричный чекистский прибор: просто копируют туда нужный файлик + получают документ-справку о нужном факте от зависимой конторы. Ну вот и всё — вина доказана. Это называется «пофиксили умника на 5 лет».

Абстрагируя этот частный случай к общему — когда странный закриптованный трафик начнет обильно оседать в яровских ДЦ, в этой_стране, охваченной неравной схваткой с пятой колонной и проклятыми империалистами, возникнет справедливый вопрос: а что это они там гоняют такое закриптованное туда-сюда, с@ки. Вангую, что криптографическим меньшинствам, знающим толк в таких извращениях как Tor или VPN (сам таким был — во что курил, зацените), могут быть заданы очень неприятные и болезненные (для их изнеженных офисом хипстерских тел) вопросы. Я согласен, что суть закриптованного можно надёжно скрыть под ключом с эротичной длиной в 1028-бит, но вот свой destination IP , куда вся эта зашифрованная фигня рутится будет, скрывать-то ты как собираешься, а? А любая крипта нынче детектится на автомате в потоке как пить дать, китайцы не дадут мне соврать. Техноуклады нынче на дворе чужеродные стоят, ты это не забывай, мой яйцеголовый умник.

Многие блогеры уже дёргаются и кумекают, к чему всё это дело катится, но я повторю ещё раз главное — на все ваши технические уловки-хитрости они ответят административной асимметричностью и магией священных дубинок ОМОН ра, добывая на бескрайних просторах таинственного мусорского облака любые им нужные доказательства-улики творимого тобой беспредела (с последующим опрокидыванием субъекта фейсом об тейбл).



Полный писец какбэ смотрит на тебя с жалостью

Более общая картинка (запрещенное знание)

А теперь малость серьёзного.

Я очень рекомендую вам совместить картинку получаемую здесь — пакет Яровой как предлог для создания огромного частного хранилища данных по фиксации любых цифровых флюктуаций россиянства, — с моим более давним постом SiloviksCoin или блокчейн по-русски, где речь шла о не менее свежем проекте создания федеральной базы данных (архива) всех финансовых транзакций на Руси. Как прекрасно всё получается — кто что читает, кто что пишет, кто что думает и чем интересуется совместится с БД всех вообще покупок и перемещений.

А теперь пора поговорить о прошлогоднем назначении нового и странного главы администрации Президента РФ Вайно А. Э. и его таинственном приборе, далее всё цитаты из Вики:

В 2012 году в журнале «Вопросы экономики» вышла научная статья «Капитализация будущего» авторства Вайно Антона Эдуардовича. В труде описывается идея управления государством будущего с помощью нооскопа, так как экономика и общество из-за собственного усложнения уже не позволяют бороться с вызовами старыми методами управления.



Нооскоп — согласно утверждениям авторов, гипотетический прибор-машина, который позволит изучать коллективное сознание человечества, получать и регистрировать изменения в биосфере и деятельности человечества, оценивать пространственно-временные изменения ареала жизни посредством сканирования информационной ноосферы.



Нооскоп несет не только аналитическую функцию, но предсказательные возможности в силу возможностей совокупного вычислительного анализа текущего коллективного опыта человечества в режиме реального времени.

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Куренной добавляет:

Если такие идеи бродят в умах наших высших чиновников, то это не может не вызывать беспокойство. Это значит, что люди полностью оторваны от реальности, озабочены формированием некоей управленческой компьютерной «системы систем», для которой достаточно некоего огромного массива данных и которая затем решит все проблемы управления. Это утопизм, там неслучайно слово «будущее», это означает, что объективная реальность у них не имеет значения, потому как все в обществе якобы поддается управляемому моделированию при поддержке подобной машины.

Да уж, грядет век постправды и массированных фейков — и кто знает, не стоит ли уже сейчас за всеми этими массовыми вбросами/пропагандами (там в работе даже термины есть такие «упреждающее управление» и «информация массового поражения») некая чудная нооскопная хреновина, созданная могущественными детьми-гибридами от усиленно скрещивающихся между собой силовиков и Чорных Айтишников, и обсчитывающая в режиме реального времени нынешнюю хрупкую политико-экономическую действительность.

И хотя Вики пишет, что этот нооскоп — это «мифологический прибор», тем не менее, сам Вайно ясно и четко пишет о том (в своей работе от 2012 году), что сей прибор запатентован и проходит начальные испытания. И вот, в 2016 году, он назначен вторым после Путина — случайность? Нэ думаю.

Такой вот, чекистский BigData грядёт, где ИИ и нейроинтерфейсы будут на службе... у батюшки-царя. А вы что думали себе там, за файрволом-VPN отсидеться в эту лихую для Родины годину? А нефига, не выйдет — эта заИИченная фигня прёт на нас как тать —

ИТ — это волшебная палочка о двух концах, запомните это. Она может сделать нашу жизнь невероятной и прекрасной, уже завтра уровняв наших детей по возможностям с настоящими богами.

Но, с другой стороны, окажись она в плохих руках (падшие ангелы ИТ), может рукотворно сгенерировать настоящий ад на земле, породив систему тотального контроля и принуждения всех этих людишек-гуманитариев.



Дугин об устройстве русского нооскопа

Помните, я уже писал про такие интеллектуальные hitech-фигни вокруг (см. например, TrapWire. Чужая душа теперь не потемки)? Скоро ещё больше их будет, вплоть до точки, когда количество наконец резко перейдёт в качество.