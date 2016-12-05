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Очередной небольшой пост-литдыбр на тему того, как отдохнуть настоящему айтишнику. Я хорошо знаю (не спрашивай меня откуда), что многие красноглазые любят зырить сериалы по ночам (сон для слабаков), но далеко не все знают, что в России начаты съемки своего отечественного сериала для айтишников, спонсором которого выступила Kaspersky Lab. Первая серия вышла на прошлой неделе, можете заценить и подписаться на канал сериала.

Но не все любят смотреть, некоторые любят почитать беллетристику «чтобы занять чем-то голову в свободное время». Поэтому вторым пунктом этого ссылочного поста будет ссылка на живой блог российского программиста, которому «всё надоело» и который решил уехать жить бродягой-бомжом во Францию. Поскольку эмиграцией это назвать тяжело, давайте договоримся обозначать это дауншифтингом. Тем не менее во ФР работу программера он всё-таки нашёл, правда, как и положено по законам этого сурового жанра, работать теперь он может лишь нелегально. Каждую неделю он описывает в блоге свои бытовые приключения в чужой стране. ИМХО, довольно забавно почитать эту драматическую писанину на ночь глядя.

В его блоге-повествовании не обходится и без эксклюзивных лайф-хаков, например:

Пока сидел в очереди менять ресеписе, познакомился с одним русским мужиком. Он только что отслужил в Легионе, имеет гражданство. Сообщил интересную информацию, что во Французском Легионе работал айтишником. Сказал, что таких специалистов там дико не хватает и их берут если есть хоть какая-то возможность взять, не нарушая правил приема. Для остального тупого мяса там конкурс 300 человек на место.



Поэтому, по его словам, мне надо срочно бежать поступать на службу в Легион, пока не стукнуло 40 лет. Достаточно подтянуться 4 раза и пробежать кросс. Халява дикая, по его словам. Мысль интересная. Обдумаю позже. Мне вполне хватило службы в армии РФ, опять носить форму никакого желания нет.

По-моему шикарная тема для молодых айтишников с авантюристическим складом ума-характера. Как говорится carpe diem, в ФрЛ молодость пройдет гарантированно весело (служить и легально хакать в теплых штабах тыловой крысой всегда одно удовольствие), а потом — сытая европейская пенсия + французское гражданство. La vie est belle. На всякий случай: никого никуда не призываю, я просто процитировал чужой блог , Роскомнадзор отвали .

Ну, как это у меня водится, все ссылки-явки-подробности о двух заявленных пунктах ищите под катом. Приятного всем времяпровождения.

1. Код Хаоса

Предупреждаю сразу, что Код Хаоса — это такой молодежный сериал для компьютерщиков-тинейджеров, то есть хмурым дядям давно при бороде он может явно не понравиться. Но, за не имением ничего другого выкладываю что есть — всё-таки это первый отечественный блин комом молодежно-комедийный сериал про ИТ.

Ниже трейлер для тех, кто ещё сомневается, нужно ли ему в это вляпываться:

А ещё ниже — первая серия сериала Код Хаоса (серия — 25 минут):

Похищение, ограбление банка, кибервзлом авто, начальник-деспот, любовная страсть, искусственный интеллект с чувством юмора и «понимающие» коллеги в водовороте событий из жизни скромного разработчика систем безопасности, которые просто не оставят вас равнодушными.

Официальный сайт сериала: codeofchaos.ru. Сериал снят при финансовой поддержке «Лаборатории Касперского», ABBYY и Mozga.RU.



Html-тэги на шее героини сериала какбэ не только отделяют тело от интеллекта должны сделать её более айтишной чем она есть на самом деле, но и должны сместить твой взгляд с её округлостей на зловещий Код Хаоса на её шее.

Кстати на фотке выше — актриса Катя Кабак, которая о своей роли-героини сама заявляет так:

Iron box, EDP, letterbomb, parser и piggybacking — что может быть привлекательней девушки, разбирающейся в этих терминах?! А если она ещё и с характером?!! Так вот, всё это язык моей героини! Я не могла не согласиться стать, хотя бы на время, интеллектуальной оторвой которая может взломать любую систему и покорить любое сердце!

Ok, разрешаем Кате пока побыть айтишницей оторвой, но вот восклицательных знаков в своем описании она налепила все равно слишком много!!1 Если же кому сейчас физиологически не до Кати-оторвы, но ему дорога и интересна тема айтишного синематографа, напомню про свой старый пост: Зарубежные и российские фильмы про компьютерщиков.

Mr. Robot «убил» голливудских хакеров: https://t.co/BI9H5nLCu9. Сериал хорош тем, что правдоподобно освещает тему взлома компьютеров. pic.twitter.com/dIi9kkxJCP

— Гиктаймс (@GeekTimes_ru) December 12, 2016

2. Блог французского азюлянта

Итак, айтишник-бродяга из Нижнего Новгорода обрел себя посреди Европы — это его опыт выживания в качестве тамошнего нелегала.

Его дневник предваряет вот такая вот аннотация:

В начале 2015 года я эмигрировал во Францию. Уехал практически в никуда. Без денег, языка и французских родственников. Кому интересна моя история адаптации — добро пожаловать.

Краткое содержание блога в виде диалога вопроса-ответа, невозбранно выдернутых из комментариев его блога:

— Если вкратце — у вас все путем, или вы примеряетесь бомжевать?

— Я еду на конвейере, который максимум через полтора-два года выкинет меня в кучу бомжей-нелегалов. Сейчас усиленно пытаюсь соскочить и играть свою игру.

— Сколько Вам лет, вопрос спать не дает.

— Сюда приехал в 38, сейчас 39.

— Что ты делал в РФ. Тоже небойсь бомжевал?

— Последний год в РФ моя зарплата колебалась в диапазоне 60-100 тыр. Плюс, иногда нехилую премию подкидывали. Для Нижнего Новгорода в 2015 году это было весьма не плохо. Работал программистом. Просто всё в один день надоело.

Сам блог читать вот здесь: zema52.livejournal.com.

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