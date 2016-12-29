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Под конец года есть смысл подвести некие символические итоги.

Далее приведу цифры о самых популярных направлениях и специализациях в программировании в России по состоянию на сегодня. Какой язык и технологии будут самыми востребованными и распространёнными на нашем внутреннем рынке в следующем 2017 году? — далее собраны статистика вакансий и частные мнения разных экспертов (большая часть из которых это породистые HR’ы от крупных российский ИТ-компаний).

Мы попросили представителей рекрутинговых сайтов и агентств, а также венчурных фондов рассказать о том, какие ИТ-профессии, на их взгляд, окажутся наиболее востребованными в росс. ИТ-индустрии в 2017 году. Своим мнением поделились представители HeadHunter, Superjob, ФРИИ и других российских компаний.

Таблицы, цифры и комментарии — всё заныкано под катом.

Популярность языков у нас

Так, сразу приведу главную таблицу-вывод из этого исследования-опроса:

В комментариях пишут гневливо:

— Тяжело верить отчету чуваков, которые даже не включили сюда JavaScript (ничего личного, я на Шарпе пишу, но странно было не включить сюда один из самый востребованных в вебе языков)

— Исследование неправильное, в вакансиях реже пишут уже языки программирования как таковые. Например, вместо JavaScript вполне возможно может быть указано React/Angular/whatever.

Чтобы сэкономить вам время, скажу сразу, что приведенная в статье табличка не совсем точная в методологическом плане сбора данных, а смотреть нужно более точные данные приведенные вот здесь:

А вот в этой табличке собраны вообще все вакансии, опубликованные на отечественных крупных рекрутинговых сайтов за весь 2016 год. Пример: опубликована позиция в марте, ушла в архив в апреле. Сейчас вы ее не видите, в первой таблице она не посчитана, а в этой табличке она учтена.

И ещё одна свежая таблица (вернее график), третья по счету, уже от других ребят:

Давайте подведём промежуточный итог, выделим тренды:

Что произошло в 2016 году: PHP в этом году стал самым востребованным у местных работодателей, отняв пальму первенства у Java. За год выросли оба, но PHP вырос сильнее. Go и Swift «выстрелили» на 161% и 100% соответственно, хотя до лидеров по количеству вакансий им еще далеко. А вот Python заметно сдал позиции, сразу на 32%.

Из комментариев процитирую три разные по содержанию реплики айтишных россиянчиков:

— При прочих равных, я скорее выберу связку PHP + JavaScript — быстро, качественно и не дорого! Специалист Django стоит дороже! Зачем платить больше? Кому это надо? Yandex! Согласен, но у них объёмы требуют! Вообще вся эта шумиха по поводу Python, Go и т.д. не более чем какой то глобальный хайп на всю вселенную! На деле многие очень приличные деньги рубят на 1С, PHP, C#, Delphi, да да, вы не ослышались! Даже на Delphi ! У меня приятель, говорит, пока все на курсах Python и прочей шелухи, которую ещё применить надо, у меня очередь стоит на проекты, которые пишу на Delphi! Так что вот такие пироги... но это так лирическое отступление! Другой знакомый, пишет на 1С, 300-350 руб. в месяц имеет, это правда в мегаполисе и он фрилансер!

— Недавно общался с девушкой из одного агентства — спрос на питонистов вырос как никогда в конце этого года, поэтому статистика в статье не верна. Зайдите на тот де HH и посмотрите количество вакансий и сколько из них уже месяцами висят.

— Да, Python + Django для web — это круто. Но в последнее время появился мощный конкурент в виде PHP 7, который оттягивает на себя, обеспечивая простой порог вхождения и давая огромное кол-во возможностей. А еще нездоровая тенденция — это JS + JS для бэкенда. Так что судьба Пайтона сомнительна.

Говоря с дальним прицелом

В заключение хочу обратить ваше внимание, что здесь обсуждались только текущие тенденции, это взгляд обращенный под ноги (т.с. «хлеб насущный»). Но есть ещё и более глобальные тенденции и дальние перспективы, где властвуют так называемые «ИТ-специальности новой волны», которые медленно, но верно набирают обороты популярности и спроса, с запозданием, но докатываясь и в РФ.

К примеру, это специалисты по Big Data, ИИ и Data Science. Рассматривая рынок труда именно в этом дальнобойном фокусе, ниже приведу для примера слайд из доклада Яндекса от лета 2016 года по ИТ-рынку труда в России (краткую версию этого доклада залил сюда):

Подводя самый общий итог, можно смело констатировать одно: ИТ-отрасль в РФ набирает обороты, и это наблюдается даже на фоне весьма плохой фоновой конъюнктуры вокруг.

Этот последний мощный негативный фактор, ИМХО, будет-таки постепенно давить зарплаты ИТ-россиянчиков вниз, но процесс этот будет медленный и относительно резкого падения общего уровня жизни гуманитериев народа — почти незаметный.

Смотрим на эти данные и думаем, во что лучше инвестировать своё драгоценное время и силы, с учетом реально складывающегося спроса и популярности на нашем рынке.

Далее прикладываю к теме дополнительные свежие тематические ссылки (которые отчасти использовались выше), специально для тех, кого интересуют подробности и детали: