На прошлой неделе Kaspersky Lab провела очередную
#Кибервстречу
, на которой эта именитая российская компания в очередной раз рассказала молодежи как устроен современный мировой рынок ИБ. Я решил собрать на одной странице все пять лекций сделанных Каспером в рамках подобных Кибервстреч — ИМХО, это отличный и качественный материал для первичного размышления и введения в тему для всех тех, кому интересно текущее положение дел на фронтах кибербезопасности и защиты информации.
Итак, под катом все пять видео Кибервстреч, организованных Лабораторией Касперского и проведенных в МГТУ им.Баумана в Москве в 2016 году. Каждая кибервстреча посвящена определённой отдельной тематике, по каждой теме выступает один из ведущих экспертов Kaspersky Lab, разжёвывая на пальцах текущее положение вещей в данной конкретной нише.
Посмотрите, это действительно качественный контент! Очень жаль, что подобными образовательными и просветительскими проектами в области ИТ у нас занимается только Kaspersky Lab... Или я ошибаюсь?
Если вы хотите узнать все о кибербезопасности сегодня и как справиться с атаками хакеров, то смотрите кибервстречу 1.0 с Евгением Касперским, генеральным директором компании.
Евгений Касперский рассказал о темных временах, наступающих в сфере информационной безопасности. Что такое кибербезопасность сегодня? Как выглядит ландшафт угроз? Как справиться с атаками хакеров? Как защитить цифровую экосистему? И главное, как спасти мир?
Хотите увидеть примеры реальных атак, как развиваются тактики, техники и процедуры злоумышленников, проанализируете современные технологии защиты и снижения рисков, связанных с целенаправленными атаками? Открывайте кибервстречу 2.0 с Сергеем Гордейчиком, заместителем директора по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского».
В Кибервстрече 3.0 Сергей Зорин, глава департамента транспортных систем в «Лаборатории Касперского», рассказывает по каким векторам идет развитие сферы Connected Cars, что уже умеют модели подключенных автомобилей, как связывающая их экосистема влияет на концепцию умного города.
Прямая ссылка на это видео.
Хотите узнать о методах спецслужб в мире киберпреступлений? На 4 кибервстрече Сергей Голованов, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» объясняет, какие именно методы киберкриминал копирует у спецподразделений разных стран, приводит примеры защиты, и также показывает несколько техник атак на банкоматы.
И завершает серию кибервстреч Михаил Гербер, глава отдела системного анализа в «Лаборатории Касперского». В кибервстрече 5.0 вы узнаете как выявлять и анализировать требования, планировать работу security-технологий в различных условиях и создавать готовое решение, учитывая тысячи разнородных факторов.
Вот это альтернативное место (ВКонтакте), где можно найти сразу все эти видео сваленные одной кучкой.
Неожиданный взгляд на кибербезопасность специалистов "Лаборатории Касперского" https://t.co/fBoysDvfON
— Ligainternet (@ligainternet) December 12, 2016
Как снимались Кибервстречи — взгляд студента со стороны:
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4 комментария
Не смотрел, но осуждаю!
Вы кого в пример приводите, автор? Полицеского кибер-пса режима с его женой, от одного взгляда которой виснет система и крошатся харды?
Решил глянуть ролики, но что такое, я вижу по 2-3 часа какую-то (не знаю что, т. к. после таймера в 1,5-3 часа сразу вырубил видео). Что там смотреть? Философствования по типу сколковских откровений? Видео можно посмотреть только для сравнительного анализа, насколько все плохо там. Это я еще толерантно говорю об этом всем. Знаю ребят, которые не пожалеют времени и сил, и куда более аргументированно смешают с говном это прелюбодействие в стенах МГТУ.
Какие техники? Какие атаки? Кто будет палить в паблик тему? Скорее всего, будут общие сопли размазывать по экрану часами. ИБ одновременно и проста и сложна, и чтобы её понять, нужны годы, а не пара роликов с аудиторий со слайдами.
Наверняка там будут рассматривать корпоративную защиту, атаки на инфраструктуру ЦОДов, смартфончики и прочий скам... Полагаю, что к теме индивидуальной безопасности и прайвеси эти ролики не имеют никакого отношения или самое что ни на есть опосредованное, т. е. введение в заблуждение.
На выходных может промотаю, отпишусь, если сочту нужным и ролики стоят того.
Собственно, уделил несколько десятков минут просмотру роликов, беглому.
Соображения.
Первое. Мои ожидания оправдались. Полностью. Помните, как прекрасная фигуристка и не менее прекрасная любительница усов Т. Пескова-Навка в известном рекламном ролике выдавливает из себя знаменитое - "полностью!"? Вот, примерно так же и в данном случае.
- Конфиг, а твои ожидания оправдались?
- Полностью!
Чтобы написать адекватный текст-рецензию на эту абракадабру, нужно смотреть ролики. Полностью (с).
Не знаю, хватит ли у меня времени и терпения, разве что если побочку делать и фоном слушать красные песни о главном. Но лучше уж Машани или Иванцова, там сразу ясно - дерьмо, но хоть тыц-тыц есть, а тут еще претензия на образовательную программу под видом факультативных мероприятий.
Второе. Просмотры. Наверняка, значительная их доля появилась после поста здесь в блоге, сколько же их было до?
Третье. Автор, вы сами-то смотрели ролики? Полностью!?™
Четвертое. На одном из последних роликов наткнулся на прекрасного юношу, объясняющего на доске что-то, цепочки, кружочки и сопровождая вот это вот всё своим голосом. Я стал догадываться сразу, что вроде что-то о Tor'е парень говорит. Да, именно! Рассказывал модель угроз и атаки на сеть в связи с наличием глобального наблюдателя. Упомянул, что пофиг на шифрование, если контролируются точки входа/выхода. Описал банально атаку пересечения или тайминг атаку, толком не понял, т. к. смотрел не все; не знаю, назвал ли он её терминологически верно или что-то своё придумал.
Четвертое. Уверен, были вопросы от студентов. Но при прокрутке роликов я на них не попал. В остальном они, слушатели, уныло внимали словам Гуру! Ладно, Гуру. В таких встречах, теплых, как лампы на 6000К, можно для драйва было бы пригласить некую оппонирующую сторону. В лице того же Штольмана. Я бы переводчиком заделался б, для поддержания уровня драйва выше среднего.
Эти ролики на известные форумы и в закрытые коммьюнити в рубрику "Юмор" неплохо бы взять, да поместить, это мой субъективный вывод после беглого просмотра. Насколько он близок к объективности - судить вам, если удосужитесь глянуть эти видео. Учитывая попадание в точку с видеорядом и тематикой роликов до просмотра, думаю, что многие согласятся с моими выводами. Ну, окромя сотрудников "Касперски Лаб Секуритат".
З.Ы. Последнее трехминутное видео... оно такое милое, нежное, такая-то няша рассказывает и повествует, ми-ми-ми. Очень хотел бы видеоответ этой милой девушке сделать, чтоб не велась на авторитетов, но, наверное, не буду, а то еще стану обзорщиком или стримером, lol.
Что Касперский, что его продукция уже очень давно вызывают у меня смесь недоумения, отторжения и раздражения. В разных пропорциях, но неуклонно.
Наверно лицензии для универа бесплатно, если пришлют студентов на лекцию Касперского...