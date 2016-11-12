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На прошлой неделе Kaspersky Lab провела очередную #Кибервстречу , на которой эта именитая российская компания в очередной раз рассказала молодежи как устроен современный мировой рынок ИБ. Я решил собрать на одной странице все пять лекций сделанных Каспером в рамках подобных Кибервстреч — ИМХО, это отличный и качественный материал для первичного размышления и введения в тему для всех тех, кому интересно текущее положение дел на фронтах кибербезопасности и защиты информации.

Итак, под катом все пять видео Кибервстреч, организованных Лабораторией Касперского и проведенных в МГТУ им.Баумана в Москве в 2016 году. Каждая кибервстреча посвящена определённой отдельной тематике, по каждой теме выступает один из ведущих экспертов Kaspersky Lab, разжёвывая на пальцах текущее положение вещей в данной конкретной нише.

Посмотрите, это действительно качественный контент! Очень жаль, что подобными образовательными и просветительскими проектами в области ИТ у нас занимается только Kaspersky Lab... Или я ошибаюсь?

Кибервстреча 1

Если вы хотите узнать все о кибербезопасности сегодня и как справиться с атаками хакеров, то смотрите кибервстречу 1.0 с Евгением Касперским, генеральным директором компании.

Евгений Касперский рассказал о темных временах, наступающих в сфере информационной безопасности. Что такое кибербезопасность сегодня? Как выглядит ландшафт угроз? Как справиться с атаками хакеров? Как защитить цифровую экосистему? И главное, как спасти мир?

Кибервстреча 2

Хотите увидеть примеры реальных атак, как развиваются тактики, техники и процедуры злоумышленников, проанализируете современные технологии защиты и снижения рисков, связанных с целенаправленными атаками? Открывайте кибервстречу 2.0 с Сергеем Гордейчиком, заместителем директора по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского».

Кибервстреча 3

В Кибервстрече 3.0 Сергей Зорин, глава департамента транспортных систем в «Лаборатории Касперского», рассказывает по каким векторам идет развитие сферы Connected Cars, что уже умеют модели подключенных автомобилей, как связывающая их экосистема влияет на концепцию умного города.

Прямая ссылка на это видео.

Кибервстреча 4

Хотите узнать о методах спецслужб в мире киберпреступлений? На 4 кибервстрече Сергей Голованов, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» объясняет, какие именно методы киберкриминал копирует у спецподразделений разных стран, приводит примеры защиты, и также показывает несколько техник атак на банкоматы.

Кибервстреча 5

И завершает серию кибервстреч Михаил Гербер, глава отдела системного анализа в «Лаборатории Касперского». В кибервстрече 5.0 вы узнаете как выявлять и анализировать требования, планировать работу security-технологий в различных условиях и создавать готовое решение, учитывая тысячи разнородных факторов.

Вот это альтернативное место (ВКонтакте), где можно найти сразу все эти видео сваленные одной кучкой.

Неожиданный взгляд на кибербезопасность специалистов "Лаборатории Касперского" https://t.co/fBoysDvfON

— Ligainternet (@ligainternet) December 12, 2016

Видео-бонус

Как снимались Кибервстречи — взгляд студента со стороны:

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