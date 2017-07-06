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Совсем озверел Чёрный Абдулла! Ни своих, ни чужих не щадит. ©

Зайдём в потенциально взрывоопасную тему издалека. Всё-таки страсть запрещать и нипущать на этой части суши впитана буквально с молоком матери — так на сайте change.org недавно создана петиция, которая предлагает законодательно запретить использование методологии управления проектами Scrum на территории святой Руси.

Передаю слово создателю петиции:

«По исследованиям ведущих аналитиков страны 83% проектов в области IT-индустрии, работающих с гос. заказами, в России являются провальными, либо не удовлетворяют потребностям заказчика в полной мере. Одним из главных факторов данной проблемы является методология управления проектами Scrum, которая применяется для выполнения большинства этих заказов.



Избавление от пагубного влияния европейской модели ведения проектов повсеместно на необъятной территории It-индустрии в Российской Федерации, позволит в разы повысить успешность результатов, улучшить качество и снизить стоимость программных продуктов, разрабатываемых за счет государственных заказчиков».

Короче говоря, драйвер ruki.sys по мнению «ведущих аналитиков страны» типа как на месте, а вот методологии — да, отечественное ой-ти подкачали. Отвергает высокодуховный менталитет РФ такое вот непотребство как Скрам (про Agile в стране с самым большим количеством танков в мире вообще молчу).

Так вот, на самом деле я хотел сегодня погутарить про Телеграм Дурова, а также про то, что за ним стоит. Выше, это так — лишь живая демонстрация паттернов решения любых непонятных вопросов а-ля silovik’s style, которые имеют у нас место повсеместно быть. Уже давно собирался написать, что Телеграмъ — это г@вно, и что мне искренне не понятно, чего это с ним носятся как с писанной торбой, а уж последние события с попытками его подчёркнуто театрального запрета (который в итоге неасилили) — хороший повод публично объясниться. Также используем тему этого мессенджера, чтобы далее на базе его истории сделать ещё более общий вывод о нашем техногенном будущем.

Терпеть стало невмоготу после такой заметки: Инструкция по обходу блокировки Telegram. Как активировать SOCKS 5.

Офигеть — Дуровым срочно на коленке реализовано решение для мобильного Telegram, «предложенное командой Telegram для обхода блокировок в один клик». Я понимаю, что времени было ровно настолько, чтобы сделать «на отъ@бись» — просто приблуду с соксификацией, как в десктопной версии.

Однако, Паша, это, пардон муа, несерьезно.

Первое

Заблокировать Телеграм не просто, а чрезвычайно просто. Я вот здесь уже писал на примере Tor насколько это легко. Это даже не просто — это тривиально.

Процедура бутстрапа у Телеграма элементарная и выбивается на раз. Две сети в блок-лист + блокирование всего, лишь отдаленно напоминающего SOCKS. По NBAR или просто блокированием портов. Вуаля — и большинство пользователей никогда туда не войдут.

Соксификация? Ха! Я просто зарублю порт 1080 на Микротике/DLink или любом другом барахле! Большинство обычных людей в жизни не догадается, что соксы бывают на другом порту, а если и услышат от знакомого сисадмина — палец о палец не ударят чтобы их найти.

Второе

Люди, обитающие в башнях из слоновой кости как-то забывают, что с публичными SOCKS-прокси свыше 10 лет ведется масштабная, ожесточенная и непримиримая война всеми на свете. Списки автоматически мониторятся и сервера попадают в бан максимум через 30 минут после своего появления на свет. Всеми. Начиная с провайдеров — большинство это делает — и заканчивая любым мало-мальски опытным сисадмином. По очевидной причине. Это — рассадник.

Обычный смертный же, получив телеграммой обновление 1.1.9, должен сперва ручками найти IP-адрес незаблокированного и рабочего SOCKS-прокси, ручками его вставить в настройки Телеграмма. И, скрестив пальцы, надеяться на лучшее. Желательно при этом понимать, что в топе Гугла работающих SOCKS-прокси найти так же реально, как обнаружить алмаз «Шах» на Красной Площади в разгар народных гуляний. А также то, что пользователю неслабо бы иметь определенную экспертизу — от повышенной до очень повышенной — в ИТ.

Вы когда-нибудь пробовали (на смарте) найти незаблокированный SOCKS-прокси? Рекомендую. Да хотя бы на десктопе. Попробуйте, пожалуйста! Я даже от использования платных в своё время отказался. Я искренне удивлен тем, что «человек из ИТ» мог предложить такое в качестве «рабочего решения для всех».

Третье

Но подожди, теперь расскажу о главном. По телевизору и всем аналогово-бумажным СМИ сейчас очень много трындят про шифрование end-to-end point, реализованное в Telegram, которое невозможно взломать и ключи эти некому выдать (типа они хранятся у самих пользователей, а не на серверах IM-компании), «и только недалёкий РСКН не знает этого». Это чо за спектакль такой на публику, а? Сам видел косноязычных админов по телику внушающих широким народным массам — да всё ништяк, ключи выдать невозможно, спите все спокойно.

Я что-то вероятно не догоняю, но история противостояния Дурова и Роскомнадзора отчетливо напоминает срежиссированный театр, действия которого полностью искусственно раскаляются на потеху публике (вернее, для введения её в заблуждение). О каких-таких ключах шифрования и хакерах идет речь, когда для того чтобы прочитать переписку кого угодно, где угодно, ничего этого не требуется. Я сильно сомневаюсь, что siloviki реально не могут читать переписки из Телеграмма. Что за гнилая замануха для гуманитариев?

Все российские сотовые операторы связи находятся полностью под контролем силовиков. А все странички в соц.сетях, будь то ФБ или Телеграмм, жестко привязаны к номерам телефонов. При таких раскладах никакие ключи шифрования никому и не нужны. Я уже писал про дивные дела с https, я уже писал про все эти истории с бесконечными, всех задравшими перехватами SMS — ребята, чего вам ещё нужно знать о репутации двухфакторной авторизации в условиях современной РФ? Прочтите мой вердикт про реальные уровни безопасности, которые сейчас для вас объективно существуют, и узбогойтесь со своим «невзламываемым Телеграммом».

В данном же конкретном случае, если вам (силовичкам) нужны чьи-то переписки, то вы просто открываете сайт веб.телеграм.ком. Через оператора узнаете, на какой номер зарегистрирован данный аккаунт. Далее восстанавливаете, к примеру, пароль, через смс-подтверждение. Получаете СМСку, вместо владельца номера, вводите код, и вуаля — вся переписка в аккаунте ваша.



скрин кликабелен — почитать о душевных терзаниях росс. оппозиционера-гуманитария

Да нафиг нужны ключи шифрования, кто-нибудь мне может объяснить? Или я чего-то не понимаю, или же вся эта громкая ТВ-история с показным публичным заламыванием рук и подвыванием от бессилия перед принципиальностью Дурова и стойкостью его технологий — четко срежиссированный спектакль? Профит со всех концов: Дуров пиарится и поднимает популярность Телеграмма, а Роскомнадор/ФСБ в свою очередь делают вид, будто бы не способны читать там переписок, тем самым провоцируя тех, кому есть что скрывать, перебираться в «пуленепробиваемый» Телеграмм и... попадать под контроль.

Хорошая проверка для Телеграмма — как и Навального, это то, что его никогда не забанят («режим бога»), потому что в последний момент он там что-то кому-то передал и его наконец, фууу... зарегистрировали в реестре СМИ.

Промежуточное обобщение

Телеграмм — г@вно, принципиально мало чем отличающееся от Viber. Как минимум в них нет ничего инновационного, кардинально отличного от мамонта типа ICQ. Для тех, кто в танке: я не против конкретно Телеграмма, мне просто непонятно с чем связаны такие народные борения и претензии на его уникальность? Эта ситуация ОБНАЖАЕТ повестку дня — выстрелит такой мессенджер-проект, который будет построен на технологиях полной децентрализации и анонимности. С полностью грамотно проработанной криптографической моделью, которая даст реальную, гарантированную в алгоритме независимость конечных пользователей от третьей стороны. Насколько я знаю, на крипто-сцене несколько команд ведут разработку подобных проектов (в начальной стадии) — вот за ними будущее, и это будет настоящая и никем не контролируемая бомба. И это будет НАСТОЯЩАЯ инновация-революция после того как они запустятся. А не дуровская поделка-свистелка-повторяшка, у которого вся новизна — это его типа секретные чаты, которые ещё тоже стоит как следует поковырять на предмет их общей вшивости. Нет, на самом деле я люблю silovikov — это «санитары леса». Это катализатор старой формации, который будет загонять нердов с гиками толпами в новую реальность. Эти страшные мордовороты с револьверами пугают нежных, рахитичных ботаников, они шепчут яйцеголовым на ухо страшные, неполиткорректные слова, которые пугают их ранимую офисную душу, этим заставляя лучше фокусироваться на своем эволюционном предназначении. Так вот, чем раньше поломают Дурова с его гребанным Телеграммом-приманкой (название то какое — фантазия сразу рисует неспешные сельские виды 19 века), чем раньше навернётся рунет в результате его адового регулирования, тем быстрее яйцеголовые перегруппируются и начнут делать-внедрять по-настоящему нужные, стоящие вещи, типа протокола IPFS. Siloviki сами того не желая загоняют напуганных нердов по красным флажкам к полной децентрализации. Это охотник, который тактически использует ситуацию и которого, в свою очередь, стратегически пользует агент более высокого уровня — эволюция. Итак, идея для стартапа на миллиард — первый, кто создаст массовые инструменты децентрализованного и нецензурируемого взаимодействия широких народных масс (типа криптовалют, но для общения, например) — станет не просто миллиардером, он станет легендой.

Заключение более общего порядка

Имеет смысл вербализировать вышесказанное чуть более ясно и четко, пересказав это на ином уровне абстракции. Это просто поток мыслей-реакций, навеянный всей этой последней атас-шумихой на федеральных ТВ-каналах вокруг мессенджеров и криптовалют.

В настоящее время происходит что-то для многих не понятное — чем больше в нашу жизнь входит новых дигитальных сущностей, тем больше по этому поводу происходит истерик со стороны государства. Наиболее всего раздражительных эмоций сейчас можно увидеть в связи с хайпом вокруг мессенджеров и криптовалют. Так что ж такого особенного в этих сетевых инструментах? — невольно задаёшься вопросом.

Как мне представляется, особенность их в том, что данные инструменты практически полностью ликвидируют существующую монополию государственных и надгосударственных (центральных) структур по:

контролю экономических (денежных) расчетов между людьми, также происходит (пока частичная) потеря контроля над личными коммуникациями.

До этого, буквально несколько лет назад, обмен ценностями и удаленное взаимодействие легко прослеживалось путем прослушивания любых каналов связи и проведением мониторинга банковских транзакций.

С помощью такого контроля, элиты наций могли достаточно свободно управлять подчиненными им массами. А вот в настоящие время, такие «рулевые тяги» постепенно обрываются (как минимум — ослабляются) с появлением новых массовых сетевых инструментов. Все попытки по запрету анонимайзеров, криптовалют — это можно сказать проявление агонии старого управленческого строя, который построен на строгой вертикальной иерархии, иначе говоря, по принципу принуждения и отрицания поведения нижестоящих лиц, проявляющих автономное и неугодное для вышележащих структур поведение. Когда всё начнётся? Главный признак бифуркации — когда будет явлено лобовое столкновение этих интересов, то есть одновременное существование сервисов (и рунета вообще) и этой вот покрывшейся аналоговой плесенью формации станет НЕВОЗМОЖНЫМ. Явные и прямые запреты первых подобных сервисов (анонимизирующих в данном случае) — это первые звоночки приближающейся бури.

На наших глазах происходит развёртывание нового управленческого уклада. Однако большинство, даже образованных и интеллигентных людей, предпочитает не замечать этих ростков нового, покоясь под прессом текущих бытовых забот или пропаганды. К таким росткам можно смело относить Торренты, различные системы Краудфандинга и The DAO, Open Source, протоколы типа IPFS и так далее. То есть сама ситуация, когда некий %ПашаДуров% сидит и торгуется с неким %ТолстымЧиновником% о том, согласен ли он (и на каких условиях) дать читать переписку своих пользователей %ЗлымДядям% — должна стать в принципе невозможной! Это не вопрос честного слова и моральности очередного %ПашиДурова% или %ВиталикаБутерина% — этот вопрос должен быть навсегда закрыт алгоритмически. В этом простом принципе и заключена чекистская кощеева игла.

Теперь ИМХО самое главное, конечный вывод: поэтому малоперспективно использовать в отношении этих «новых сетевых масс» принцип кнута. А это значит, что siloviki — грубая сила принуждения, скоро неминуемо окажется на задворках истории. Это как взять дубину и ею пробовать загнать пчел обратно в улей. Отсюда парадокс — угроза для них таится вовсе не в низах, от которых сейчас многие ждут, что они типа в едином порыве устроят бузу-революцию оффлайн а-ля Майдан (бессмысленно сменив одну феодальную формацию на другую).

Нет, их реальная опасность — это зреющее понимание элит грядущего Нового Сетевого Порядка, которые будут постепенно проводить ре-калибровку структур управления, своим властным решением сверху вытесняя silovikov на периферию. По моему убежденному мнению, самый действенный способ влияния в новой сетевой формации, это только положительное воздействие — soft powers. Больше никак! Только бесструктурное управление и откровенное предложение пряника! Иначе говоря, вещи типа «безусловного денежного дохода» — это реальное ближайшее будущее для новых уже реформированных обществ.

А вот общество, построенное на старых нео-феодальных принципах, будет постепенно хиреть и саморазрушаться, фрустрироваться от шизы происходящего вокруг, проигрывая в эффективности/гибкости новым технологическим и социальным укладам-цепочкам. Оглянитесь вокруг на существующий контраст — повальное гаджетное брожение идёт прежде всего в умах молодежи, затем инфицирование органично переносится во все остальные сферы деятельности. С другой стороны нетронутые островки маразма, настоящие патриотично-ламповые уровни общества, которые стремительно теряют контакт с реальностью вокруг.

Здесь заключена опасность жёсткой контр-реакции подобных, как выразился Греф, государств-дауншифтеров, которую мы уже наблюдаем в риале: не желая добровольно сойти в могилу, старые техноуклады (их элиты) будут ВЫНУЖДЕННО предлагать миру Свой Вызов — это естественный аутоиммунный ответ инфицированного организма.

Они не могут предложить более привлекательной экономики, науки или идеологии, а только войну. «Зелёные человечки» — это последний, финальный аргумент для агрессивно, с рыком наползающей новой цифровой эпохи.

Будущее отдельных групп населения

В конечном счете, расклад будет таков: умные и креативные люди, например айтишники, будут заняты созданием нового, борьбой и конкуренцией своих идей на едином мировом рынке, бизнес которых будет всё больше проваливаться в сеть — как наиболее эффективную среду глобального взаимодействия. Понятно, что герои типа Паши Дурова будут уходить с этой сцены, вытесняемые принципиально новыми по своей парадигме решениями: как информационными, так и энергетически-технологическими.

Все же остальные — немощные и гуманитарно-одаренные, — получают прекрасную возможность не путаться под ногами у новых богов реальности: в новых обществах будет запущен режим экономической эвтаназии — безусловный доход и последующая мягкая и незлобливая деградация-угасание индивидуума в своей коммунально-патронажной халупе; в обществах старого типа — утилизация, когда идейному и легко внушаемому (говоря прямо — туповатому) молчелу-патриоту предложат добровольно выйти в поле боя за все светлые идеалы человечества против всех фашистоевреебандеровцев, то есть почетно умереть за Родину типа как в схватке с мировым гегемоном %Америкой%.

Любые «лишние люди», как тревожащие сладкий оргазм пост-элит, будут так или иначе выбраковываться системой в «удаленные от белых людей места», вытесняться прежде всего резким ценовым диспаритетом (а будут ли их сливать на баланс в собес или сразу на кладбище — не суть принципиально).

Поэтому — перманентные, неугасаемые локальные войны, словно гигантский биореактор, перемалывающий псевдо-патриотическую пассионарную молодежь («... и как один умрём в борьбе за это!») — неизбежны в старых формациях. Кто-то сам будет запрыгивать под власовскими знамёнами в %донбасский% биореактор, а кто-то будет по вкусу использовать зелёные знамена и аннигилирует в %игиловском% супер-реакторе — не суть важно.

Менее буйные будут обслуживаться стационарно, например просто регулярно кушать горящий творожок, после чего их будут упорно лечить реформированная и бесплатная (чтоб уж точно не соскочили) медицина. Все краники для выживания тех гномиков, кто вопреки всему таки выжил, и, сука, продолжает потреблять скудеющие ресурсы схлопывающейся формации — постепенно будут закручивать.

С другой стороны — вижу как в тумане многочисленные гетто-колонии из муслим0в и просто умственно неразвитых (в эру повальной роботизации сюда включаются и «работники руками»), обреченно сидящих на вечном пособии в своих богом забытых гетто, тотально экономически зависимых от воли государства. Легализация марихуаны (осуждаю!), свободные браки, массовые виртуальные игры и беспорядочный секс, бесконечные придурковатые толк-шоу — всё для «лишних людей», разлагайтесь на здоровье, только рулить партии и правительству этажом выше не мешайте.

Вопрос утилизации «лишних» на местах объективно неизбежны, а их разновидности — это лишь дань местным культурным и экономическим особенностям.

Пока у меня всё — на частном примере с Telegram я сформулировал центральную тему текущего тренда, дал гипер-оптимальную точку приложения сил для любых новых стартапов, крипто- и блокчейн-проектов, автономных организаций построенных на холократии и т.п.— думайте, анализируйте и опережайте своё время, чтобы успеть поиметь профит занять своё место под солнцем.

Старайтесь при этом в своих проектах быть ближе к массовому, простому гуманитарно-чумазому пролетариату, и будет вам счастье. Ну, а кто не сможет или откажется вписаться в тренд (i.e.: идейные ополченцы против мировой глобализации) — понимайте, что вас и ваших детей ждёт за ближайшим углом эволюции.

Отдельная благодарность Юрию Войнову за участие своим текстом в дискуссии.