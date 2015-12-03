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Погибает не только русский интернет (рунет), высыхает в регуляторных корчах и русский ИТ в частности. Лютое, бешенное административное регулирование национальных сетей приводит к какому-то глуму: В Чувашии активиста оштрафовали за репост новости о том, что его оправдали за репост.

Итак, в Чувашии siloviki наехали на чувака, сделавшего репост фотографии Милонова в футболке «Православие или смерть». В итоге суд вынес оправдательное решение, причем строго по формальным признакам — на футболке надпись была без восклицательного знака, а в списке же экстремистских лозунгов в этом лозунге дополнительно имеется восклицательный знак в окончании фразы, поэтому операция сравнения строк == вернула у судьи «false». К самому Милонову, который носил эту майку, что характерно, претензий не было. Он просто носил эту футболку (с экстремистским лозунгом на публичных мероприятиях), НО, как поясняет суд, «не распространял его изображение по сети». Вы чувствуете, какая значимость, какой зверский акцент здесь ставится именно на сетевом происхождении экстремизма?

Но это ещё не конец истории — в феврале 2017 заведено новое дело на этого же чувака за репост новости с чужого ресурса о том, что он был оправдан за репост той самой фотографии Милонова, потому что он сделал репост новости об освобождении с тем же самым изображением. Если кто еще не запутался, то эта юридическая рекурсия, судя по всему, может стать вечной. А как же восклицательный знак — возможно, спросит меня иной вдумчивый читатель — его же опять там нет!? Стэк переполняет не у одного меня, поэтому надо подождать человека в дебаггером — наш самый гуманный и справедливый суд во всём обязательно разберётся.

На прошлой неделе Песков на своей пресс-конференции назвал отредактированное фото Путина с макияжем «похабщиной» (прим. от Блогератор — речь идет о наложении на фотографии популярных японских фото-фильтров). Минюст немедленно обновил федеральный список экстремистских материалов Российской Федерации, теперь в их число внесено изображение лица гаранта конституции с элементами виртуального макияжа. Я декодирую эту шизу между строк так, что если такую хрень в этой_стране уже обсуждают на самом-самом верху (на пресс конференциях в Кремле), то фотожабам и мемесам приходит конец — отныне всё это приравняется к злостному, разнузданному экстремизму. Сеть всё больше вытесняет телевизор, а молодёжно-хипстерская культура начинает уже давить старшее поколение, которое по инерции ерепенится всё запретить.

Прогресс в этой_стране полетел стремительным домкратом, рацио буквально коллапсирует в режиме реального времени.

Как сообщает RNS, ссылаясь на текст документа, Минкомсвязь предлагает обязать абонентов услуг связи вписывать в договоры с операторами всех возможных пользователей их компьютерных и мобильных устройств. Речь идёт о смартфонах, телефонах, планшетах, персональных компьютерах с доступом в Интернет, роутерах и пр.



«Дополнительно в договоре об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи должны содержаться сведения о лице, которое может по согласованию с абонентом использовать его абонентское устройство (абонентскую станцию с установленным в ней идентификационным модулем) или идентификационный модуль абонента (фактический пользователь), — фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность», — цитирует RNS проект документа.

Итак, россиян скоро при оформлении интернет-подключения обяжут указывать у провайдера всех возможных пользователей их компьютеров и гаджетов, перечислив все доступные устройства и их потенциально возможных пользователей (во всей доступных комбинаторных вариациях). С последующей идентификацией каждого — затрахаетесь документы и справки все собирать, если захотите к инету подключиться.

Думается, как раньше выезд за границу (с получением соответствующей разрешительной печати) был сопряжен с мученским стяжанием по множественным инстанциям силовиков (откуда, раз зайдя туда, можно было запросто не выйти обратно), теперь таким окном в свободный мир стал именно трансграничный по своей природе Интернет.

Вспомните, я постоянно повторяю: невозможность технически решить проблему контроля в рунете по китайскому образцу (в силу эндогенного местного тупизма и распилизма), вынуждает Парня с Голым Торсом, члена КПСС с 1975 года, зафлудить всё чисто административно-регулятивным маразмом: бумажечки, справочки, печати, согласования и разрешения, анкетирование... вот это всё. Бууудьте любезны, товарищи. А всех несогласных в топку.



...без суда и следствия по законам военного времени.

Приятное с полезным

С другой стороны, охранительским аберрациям силовиков противостоит пассионарный молодежный дискурс: некоторые молчелы смеялись с меня после поста SiloviksCoin или блокчейн по-русски — типа я паникёр и как всегда всё преувеличил. Напомню, там я гундосил, что идёт подготовка внедрения федеральной системы контроля всех финансовых транзакций и расходов граждан (в том числе наличных): от похода в кино и магазин, до чашечки кофе заказанной в местном буфете.

Не верили мне, простому русскому блогеру, а зря:

Начиная с 1 февраля российские компании и предприниматели больше не могут зарегистрировать в ФНС обычные кассы. Согласно требованиям новой редакции ФЗ-54 необходимо устанавливать онлайн-кассы, которые отправляют данные обо всех продажах в налоговую через интернет. Сегодня мы поговорим о том, что на самом деле меняется — с точки зрения бизнеса, покупателей и технологий.



Россия переходит полностью на онлайн-кассы. Вскоре каждый пробитый чек будет автоматически отправляться через интернет в налоговую. Копия чека отправится покупателю товара — если, конечно, он решит оставить продавцу адрес электронной почты или номер телефона (первый год эта опция будет не обязательной, а выборочной). С 01 января 2018 года на кассы нового образца должны будут перейти практически все, включая даже тех, кто сидит на ЕНВД и на патентах.



Данные обо всех продажах будут теперь в режиме реального времени стекаться в огромные базы налоговых инспекций. Исключение законодатели сделали только для разной пузатой мелочи типа монетных автоматов по продаже жевательной резинки или жетонов метро.

Все подробности по ссылкам: раз, два, три. Кому читать лень, суть очень проста — ОНИ теперь будут знать все ТВОИ расходы, до копейки (фрилансеры и прочие дигитальные тунеядцы — ахтунг!). Пока идентификация плательщика отнесена на второй этап внедрения, на первом же этапе хотят максимально покрыть интернетом всю гамму финансовых транзакций в этой_стране. Но если хотите, вы можете верифицировать в системе свой e-mail или номер своего телефона уже сейчас — туда будут сыпаться чеки от всех ваших покупок. Такая вот удаленная и тотальная слежка за вашим кошельком, с помесячным сумматором и сопоставителем всех расходов и задекларированных доходов.

Параллельно отрабатывается и гео-контроль тушек населения, но про это поговорим в другой раз.

Об автоматизации в скотоводстве. Перепись населения теперь будет производится и по Интернет - https://t.co/6xwZxXP8qk

— Дмитрий Давлетбаев (@ddomgn) April 1, 2017

Национальный особенности отечественного ИТ

Но у любой ИТ-разработки в этой_стране есть своя специфика. Скрещение социальной группы siloviki и отечественного IT project management’а породило суровый silovik’s agile/scrum:



Слушай мою команду — стой думать раз-два. По команде все убрали руки с клавиатуры. Катящиеся релизы и континуэс интигрейшейн по законам военного времени на-чи-най

Да, кто-то наоборот может порадоваться: дескать, бляха-муха, смотрите — какое великое отечественное ИТ невольно взрастят обосравшиеся от страха большевички-попаданцы, которые застряли со своими ОМОНами, золотыми батонами и револьверами в 21 веке, ретиво ерепенящиеся провернуть фарш времени обратно.

Но у меня нет никаких иллюзий в связи с этим, очень кратко остановлюсь на проблемах госзаказа в этой_стране. Все крупные государственные подряды делают изначально для попила бабла и берут их заведомо «кто надо». Таким образом для попила проводят тотальную оптимизацию, то есть нанимают дешёвых «студентов», а в результате получают систему сляпанную кое-как с кучей неисправимых косяков. А дальше — вынужденное пожизненное обслуживание-доработка такой системы за отдельный ежемесячный прайс, без чего работать тупо не будет.

Так приятное (перманентная баблогенерация) совмещается с полезным (новыми инструментами контроля населения). Но подпирать такую кривую козу ИТ-систему будут административными методами, то есть ИТ будет органически совмещаться с ОМОНом (mashup-сервис), который будет оперативно чинить наиболее критические баги в обществе (social devops).

С одной стороны система демонстрирует бешенную (имитационную) активность, с другой стороны нужные люди зарабатывают, с третьей — всё стоически подпирает, чтобы окончательно не рухнуло, простой русский мужик в форме ОМОН, которому в финале этой драмы, как известно, хипстеры повреждают «зубную эмаль».

А теперь, почему всё так серьёзно на этот раз.

Я не зря вспомнил про грядущий электронный контроль баблооборота в природе (хотя для меня там всё было ясно ещё полгода назад). Вопрос в том, что давно заметил, что нынешнее непуганое молодое поколение, в сущности выросшее в полностью (или почти полностью) свободной стране, часто органически не способно адекватно отпроцессить всю подлость и г@внистость «власти советов». Поэтому наблюдая вал признаков реваншизма и отката взад, попыток регулирования, в том числе инета, это непуганое поколение часто воспринимает это как нечто нереальное (для них лично, для их ощущения внутренней эпохи) и, потому, отчасти прикольно-сюрреалистическим.

С другой стороны, большевички, фрустрированные разнузданной дигитальностью новой эпохи, увидев монолитный сплав «непуганая молодежь» + наполненный запретными смыслами интернет, решили-таки начать гасить этот довольно взрывоопасный симбиотический феномен путем форсированного разворачивания эволюции взад (эволюция и прогресс, слушай мою команду: стой раз-два). Отсюда все эти предельно сюррелиатические дискуссии и обсуждения последних недель.

Интернет, слушай мою команду

Я уже писал как-то на эту тему подробно (см. Рунет обреченный: замуровали, демоны) — реальный контроль над рунетом (его трафиками) в этой_стране весьма проблематичен, хотя бы потому, что в РФ до хера самых разных трансграничных провайдеров (см. «магистральный провайдер»), которые сосут зарубежный трафик напрямик из самых разных мест этой прекрасной голубой планеты, где ещё не ступал сапог гэбистов. В этом плане пытаться пасти такое разношерстное и распределенное стадо котов (трансграничных шлюзов) весьма и весьма сложно.

На примерах чисто имитационных, нелепых по своей ржачности попыток блокировок со стороны Роскомнадзора, мы видим, что дело это гнилое в принципе — обходит вот это всё любой школьник и чайник, даже такой как ты. Нет, то есть да — в целях баблогенерации очередная система будет построена («хотели как лучше»), но на выходе вы получите пшик («но получилось как всегда»).

В качестве иллюстрации этого тренда стратегической импотентности: вчера в Государственную думу внесли законопроект № 145507-7 «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Число привожу для облегчения поиска по думскому сайту, ржачный текст там в .pdf, кратенько всё понятно по картинке ниже:

Не верю, что это примут: верю, что это одна из сторон рамы для окна Овертона. Щепками от другой стороны рамы можно считать нынешний faux pas с ЖЖ (делай раз, делай два):

За этот период в России успели пересажать не меньше тысячи человек за посты, реплики, лайки, шеры, ретвиты и кросспосты в социальных сетях. но ни одно из обвинительных заключений не основывалось на пользовательских данных, полученных силовиками от администрации сервиса LiveJournal Inc в штате Калифорния.



В моём собственном уголовном деле есть переписка сыскарей с той самой администрацией, где содержится вежливый, но категорический отказ в предоставлении моих персональных данных, поскольку запрос не содержал никаких юридических оснований для их раскрытия. Больше оснований для таких отказов нет. Поскольку ЖЖ теперь физически хостится на территории России, вся конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна отечественным спецслужбам в режиме реального времени (не нужно никаких запросов), в соответствии с требованиями СОРМ-2 и СОРМ-3 к российским площадкам".

«Не виноватая я, они сами нас отключили!»

Так вот, в последние месяцы на фоне совсем уж оборзевшей миллениальной молодёжи, которая не только активно засирает информационную среду запретными смыслами-мемесами, но даже уже ломится на улицу «в поисках свободы и справедливости», принято решение «надо что-то делать»:

Большевики с силовиками долго думали, и вот что они решили:

Россия считает текущую модель управления мировым интернетом нелегитимной и намерена добиваться увеличения роли правительства в принятии решений, рассказал РБК помощник президента Игорь Щеголев. Россия намерена продолжить добиваться изменений системы принятия решений в Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN).



При этом, по словам Игоря Щеголева, Россия может надавить на международное сообщество с помощью разработанного Минкомсвязью законопроекта о российском сегменте интернета. «Зарубежные коллеги будут понимать, что в мире идут процессы, которые, может быть, заставят их задуматься над тем, чтобы все-таки провести настоящую реформу международного управления интернетом», — объяснил он.



Речь идет о поправках в закон «О связи», опубликованных Минкомсвязью на портале Regulation.gov.ru в ноябре 2016 года. В документе приводится определение критической инфраструктуры Рунета и описываются ее основные элементы — точки обмена трафиком; инфраструктура автономных систем — наборов IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами; национальные доменные зоны .RU и .РФ и др.



Предлагается создать специальную «Государственную информационную систему обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети «Интернет» (ГИС), куда юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие IP-адреса и автономные системы, а также владельцы точек обмена трафиком должны будут предоставлять информацию об объектах критической инфраструктуры. Операторы связи при оказании услуг по пропуску трафика должны будут подключаться только к точкам обмена трафика, внесенным в реестр ГИС. Финансировать ГИС предлагается из резерва универсального обслуживания — специального фонда, куда операторы страны ежегодно отчисляют по 1,2% выручки от услуг связи.



Участники рынка высказывали замечания и настороженность. В частности, по мнению консультанта ПИР-центра Олега Демидова, обязательное подключение к точкам обмена трафиком из реестра ГИС приведет к дополнительным расходам операторов, чей размер будет зависеть от того, сколько точек обмена трафика в итоге будет содержать реестр и к каждой ли из них должны будут подключаться операторы. Демидов допускал, что с помощью ГИС государство сможет вмешиваться в политику маршрутизации трафика операторов, что, в свою очередь, теоретически позволит властям заблокировать тот или иной трансграничный интернет-трафик. Еще несколько собеседников РБК среди участников российского телекоммуникационного рынка опасались, что основная цель предлагаемых Минкомсвязью изменений — построить систему, аналогичную китайскому «Золотому щиту», который позволяет восточным соседям фильтровать интернет-трафик, поступающий извне.

Разжёвывать что значит «нелегитимность нынешнего интернета» решительно не намерен, но считаю, что именно это и есть болевая точка Рунета, по которой и собираются вмазать со всей дури современные большевички. Эта ГИС — это реально круто, ведь всем известно: кто трафики на границе платит, тот их и в итоге реально и танцует.

Резюмирую всё предельно лаконично: в любой непонятной ситуации бомби Воронеж:

Окончание следует.

Музыкальная пауза в тему

В.Цой — «Следи за собой. Будь осторожен...»